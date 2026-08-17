NASCAR: Zilisch substituirá Bowman na Hendrick a partir de 2028

O novato da NASCAR Cup Series, Connor Zilisch, se juntará à Hendrick Motorsports em 2028, substituindo Alex Bowman, que se aposentará das corridas em tempo integral após 2027. Ele pilotará o Chevrolet #48 em um contrato plurianual, com a Ally como a principal patrocinadora.

“Connor é um jovem piloto verdadeiramente talentoso”, disse Rick Hendrick, proprietário da Hendrick Motorsports. “Seu talento é excepcional, mas estou ainda mais impressionado com a pessoa que ele é. Quando alguém com esse tipo de habilidade e caráter fica disponível, você faz tudo o que pode para trazê-lo para a sua organização".

"Temos enorme confiança no Connor e acreditamos que ele é o piloto certo para dar continuidade ao legado do time Ally #48 por muitos anos".

O jovem de 20 anos é uma das maiores promessas do esporte. Ele tem 13 vitórias na NASCAR O’Reilly Series, incluindo 10 em uma única temporada (2025).

Ele chegou a vencer em sua estreia na categoria intermediária em Watkins Glen, em 2024. Zilisch também conquistou cinco vitórias na ARCA em apenas nove largadas no total.

Connor já obteve sucesso até mesmo fora do mundo dos stock cars, incluindo vitórias em suas respectivas categorias nas corridas mais prestigiadas da IMSA — as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring.

Atualmente, Zilisch está disputando sua temporada completa na Cup como piloto do Chevrolet #88 da Trackhouse Racing.

Tem sido um ano de aprendizado, marcado por infortúnios e erros. Ele tem um top 10 — um sétimo lugar em Sonoma — e oito abandonos, o que o deixa em 34º lugar entre os 35 pilotos em tempo integral na classificação por pontos.

Mas, à medida que a temporada avança, Zilisch está encontrando seu ritmo. Na Hendrick, ele terá todas as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso na Cup Series.

“Este é um daqueles momentos com os quais você sonha quando criança”, disse Zilisch em um comunicado da equipe. “A Hendrick Motorsports sempre representou o padrão de excelência em nosso esporte, e receber a confiança para ajudar a dar continuidade a esse legado significa tudo para mim".

"A chance de pilotar um Chevrolet para o Sr. Hendrick, representar as cores de um parceiro incrível como a Ally e competir ao lado de alguns dos melhores pilotos e profissionais do automobilismo é o motivo pelo qual a gente se esforça tanto. Sou grato pela confiança que depositaram em mim, e é meu trabalho provar que tomaram a decisão certa”.

O nome de quem assumirá o Chevrolet #88 da Trackhouse em 2028 ainda não foi definido.

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