Palco decisivo da Copa do Mundo de Clubes, Charlotte une basquete e automobilismo com equipe de Michael Jordan na NASCAR

A NASCAR, uma das principais categorias do automobilismo norte americano, está presente em Charlotte, na Carolina do Norte, há mais de seis décadas. O circuito da cidade, Charlotte Motor Speedway, faz parte do calendário da categoria desde 1960 e é sede da "Coca-Cola 600", prova icônica de 600 Milhas. Nos últimos dias, a cidade tem sido palco de grandes disputas na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, torneio que conta com a participação de times brasileiros.

Nesta segunda-feira, o Fluminense enfrentou a Inter de Milão em Charlotte e venceu, garantindo vaga nas quartas de final. Além disso, o Palmeiras, que também está classificado para a próxima fase, escolheu Greensboro, a 150km de Charlotte, como base de treinamento durante participação no Mundial.

O que poucos sabem é que, além de ser o 'celeiro' da NASCAR nos Estados Unidos, a cidade que agora é destaque na Copa do Mundo de Clubes une duas paixões nacionais dos americanos, já que Michael Jordan, tido como maior jogador da história do basquete, é dono de uma equipe de automobilismo na metrópole.

O Motorsport.com esteve na cidade recentemente para as 600 Milhas de Charlotte da NASCAR Cup Series e visitou a sede da 23XI, equipe do jogador de basquete junto com Denny Hemlin, piloto da Joe Gibbs Racing.

Watch: Motorsport nos EUA: Conheça EQUIPE DE MICHAEL JORDAN NA NASCAR e os ÍCONES da "MANOBRA DE VIDEOGAME"

Além da 23XI

A região de Charlotte também é sede de outras equipes da NASCAR, como a Richard Childress Racing. Fundada em 1969, o time venceu a Cup Series seis vezes, todas com Dale Earnhardt, e também as 500 Milhas de Daytona, em 1998 com Earnhardt, 2007 com Kevin Harvick e 2018 com Austin Dillon.

Charlotte também abriga o "NASCAR Hall of Fame" (Hall da Fama da NASCAR, em tradução livre), parada obrigatória para quem é fã de velocidade. O lugar reúne carros e troféus icônicos da categoria, homenagens a pilotos, donos e chefes de equipe e experiências como a rampa com carros históricos em exibição, que destaca diferentes tipos de pistas da NASCAR.

A Fórmula 1 também terá uma representante na cidade. A Cadillac, equipe que passará a fazer parte do grid em 2026, terá uma fábrica em Concord, na grande Charlotte, vizinha ao campus da Hendrick Motorsport, uma das mais vencedoras da história da NASCAR.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!