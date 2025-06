Para os amantes do futebol, o mês de junho é especial, com a realização do Mundial de Clubes da FIFA. Mas, em algumas ocasiões, as partidas sofreram paralisações, que aos olhos de um fã apenas deste esporte é inoportuna, mas que tem relação direta com o automobilismo.

Em 2012, um torcedor que compareceu à etapa de Pocono da NASCAR Cup Series, Brian Zimmerman, morreu próximo ao seu carro, no estacionamento do autódromo. O motivo: um raio que caiu próximo a ele, que também levou mais oito feridos ao hospital. Os fãs que também acompanharam a prova relataram nas redes sociais à época que não receberam qualquer aviso sobre a presença de raios na região.

A viúva e os feridos entraram com um processo contra a NASCAR e a direção do Pocono Raceway. Um júri do estado da Pensilvânia inocentou a categoria e o autódromo, em 2016.

Isso fez com que um protocolo fosse criado, com outras modalidades também aderindo. Os procedimentos partem de que se um raio cai em uma área de até oito milhas (quase 13 quilômetros), os eventos precisam ser paralisados por 30 minutos e todos que estão nele devem procurar abrigo seguro.

Esses 30 minutos podem ser prorrogados se outro raio cair. Por exemplo, caso uma nova descarga elétrica caia após decorridos 28 minutos da primeira intervenção, mais 30 minutos serão acrescidos.

Isso ocorre em diversos esportes, mas como a NASCAR ocorre durante todo o período primavera/verão, com várias ocasiões com tempestades, raios e afins, os fãs da maior categoria das Américas estão acostumados com isso.

Coincidentemente, neste fim de semana aconteceu a etapa de Pocono, com vitória de Chase Briscoe. A corrida teve início atrasado em 2h30min, por causa do mau tempo.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 66595363="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!