NASCAR Cup Las Vegas

Roteirista faz consulta com pilotos e equipes da NASCAR para sequência de 'Dias de Trovão'

Segundo o Sports Business Journal, o projeto da continuação do filme estrelado por Tom Cruise e que retrata a categoria americana segue em andamento

Redação Motorsport.com
Publicado:
Tom Cruise, Robert Duvall e Jerry Punch

Foto de: Divulgacao

Depois de 'F1 - O Filme' ter estourado e alcançado recordes de bilheteria, os rumores de uma possível sequência de 'Dias de Trovão', longa-metragem estrelado por Tom Cruise que retrata as corridas da NASCAR Cup, vem aumentando a cada dia.

Leia também:

O site Sports Business Journal afirmou que um roteirista de Hollywood está se reunindo com pilotos e outras figuras de equipes da NASCAR para ajudar a desenvolver um enredo para uma possível continuação do filme de 1990.

Fontes próximas à categoria americana relataram ao portal que o tal roterista seria Will Staples, que participou de produções cinematográficas como 'Sem Remorso', estrelado por Michael B. Jordan, e da série 'The Right Stuff', uma nova versão do filme da década de 1980 'Os Eleitos'.

Além disso, Staples está ligado aos roteiros de alguns videogames, como do jogo de tiro em primeira pessoa 'Call Of Duty: Modern Warfare 3' (2011) e do game de corrida 'Need For Speed: Rivals' (2013).

Segundo o SBJ, ele esteve presente na Grande Final da temporada 2026 da NASCAR, em Phoenix, e na edição de 2026 da Daytona 500. Além disso, fontes também relataram que Staples visitou algumas sedes de equipe em Charlotte, na Carolina do Norte, a 'capital da NASCAR'.

