Tom Cruise quer correr na NASCAR, revela CEO da categoria

Em entrevista concedida ao Front Office Sports, o CEO da NASCAR, Steve O’Donnell falou sobre a sequência de Dias de Trovão e revelou que Tom Cruise, astro principal do longa-metragem, teria pedido ao executivo uma oportunidade de correr uma prova da ARCA, quarta categoria em importância do stock car americano e ligado à organização da série.

O astro de Hollywood é conhecido por dispensar dublês e realizar muitas de suas próprias cenas de ação, incluindo cenas incrivelmente ousadas na franquia Missão Impossível.

Cruise tem 64 anos, mas, surpreendentemente, isso está longe de ser um recorde para a ARCA. Há vários pilotos mais velhos do que ele que disputaram corridas da quarta categoria nos últimos anos. Quem detém a marca é o falecido James Hylton, que competia no campeonato de 2013 com 78 anos.

“Fiquei chocado”, disse O’Donnell sobre a proposta de Cruise. “Temos a ARCA, que é nossa categoria nacional de turismo, e Tom queria correr em uma dessas provas. Não tenho certeza se isso vai acontecer, mas ele quer que [o filme] seja o mais autêntico possível.

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Ainda vamos ver como as histórias vão se desenrolar...”

Em 1987, Cruise pilotou um carro da NASCAR Busch Series (atual NASCAR O’Reilly Series) em uma sessão de testes em Daytona, atingindo 286 km/h com um modelo da Hendrick Motorsports.

O filme original de 1990 destacou uma era diferente da NASCAR e, embora o esporte hoje seja um pouco mais refinado e tecnologicamente mais avançado, ainda é bem mais cru do que a maioria das categorias de automobilismo de alto nível ao redor do mundo. O filme espera capturar a cultura única da NASCAR.

“Acho que o primeiro [filme] mostrou como era a NASCAR naquela época, há muito tempo, e, conversando com Tom Cruise enquanto ele estava em Daytona, o foco está em onde estamos hoje e no futuro. Portanto, em vez de montar um carro em uma garagem, estamos abraçando a tecnologia e tudo o que faz parte desse esporte”, acrescentou O’Donnell

“E a mensagem do Tom para nós foi: ‘Vou colocar vocês diante de um público totalmente novo, e vocês precisam estar prontos’. Há algumas coisas nas quais vamos trabalhar juntos".

"As pessoas entendem o sistema de pontos, como funciona o Chase, qual é a duração das corridas? Todas essas coisas para garantir que, se um novo fã for à pista, ele entenda. Para nós, essa é uma porta totalmente nova para atrair novos fãs".