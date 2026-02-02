Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
NASCAR Cup Cook Out Clash at Bowman Gray

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

Aqui você encontra a lista completa de inscritos e o formato da corrida em Bowman Gray

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Add as a preferred source
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota, Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

A NASCAR realizará o Cook Out Clash no Bowman Gray Stadium nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, 20h, após uma nevasca histórica atingir a região. A corrida terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV (clique aqui para se inscrever) e terá a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Leia também:

Para aqueles que não estão familiarizados com o propósito deste evento no calendário, "The Clash" é uma corrida de exibição de pré-temporada que faz parte do calendário da NASCAR desde 1979.

Originalmente concebida como uma corrida de 20 voltas no Daytona International Speedway, e contando apenas com os vencedores da pole position do ano anterior, a prova evoluiu drasticamente ao longo dos anos, especialmente nos últimos tempos.

Desde então, a corrida deixou as curvas inclinadas e passou por diversos lugares, desde o Daytona Road Course até Los Angeles, em uma pista temporária construída dentro do LA Memorial Coliseum, e agora no histórico circuito de um quarto de milha Bowman Gray em Winston-Salem, Carolina do Norte.

Qual será o formato?

Bowman Gray

Bowman Gray

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

O evento se expandiu e não é mais uma disputa exclusiva para os vencedores de pole position. Você pode esperar ver todas as 36 equipes com charters da Cup participando das atividades deste fim de semana, bem como algumas equipes independentes, mas isso não garante a elas uma vaga no evento principal.

Mesmo com a agenda reduzida e a eliminação das baterias classificatórias devido à nevasca histórica que atrasou o evento, esses pilotos e equipes terão que se esforçar bastante se quiserem estar no evento principal. Cada piloto terá quatro minutos para registrar uma volta rápida, e os 20 pilotos mais rápidos garantirão vaga na corrida principal de 200 voltas.

Os carros restantes serão escolhidos por meio de uma repescagem, em que competirão entre si e os dois primeiros colocados avançarão para a prova principal. A 23ª e última vaga no grid está reservada para o piloto com a melhor pontuação na temporada de 2025 e que não tenha conseguido garantir seu lugar.

Quem vai competir?

Afinal, quem estará presente no Bowman Gray? A lista de inscritos conta com 38 carros. Além dos 36 carros com charters, o Ford #66 da "Garage 66" competirá com Chad Finchum ao volante. A equipe Amerivet também trará seu Chevrolet #50, com a lenda de Bowman Gray, Burt Myers, pilotando o carro pelo segundo ano consecutivo.

Quanto aos outros 36 inscritos, a maioria dos pilotos permanece nas mesmas equipes do ano passado, mas há algumas mudanças e esta será a primeira oportunidade de vê-las na pista.

A maior mudança é Daniel Suarez agora pilotando o carro #7 da Spire Motorsports, enquanto Connor Zilisch assume seu lugar na Trackhouse, com o número #88, enquanto seu companheiro de equipe, Shane van Gisbergen, assume um novo (mas familiar) número, o #97. Você também notará Corey LaJoie pilotando o carro #6 da RFK Racing, enquanto o coproprietário da equipe, Brad Keselowski, se recupera de uma lesão na perna sofrida durante a pré-temporada.

Bowman Gray também será uma grande oportunidade para as principais duplas de piloto/chefe de equipe se conhecerem em um ambiente de fim de semana de corrida antes da primeira prova valendo pontos em Daytona. Aqui está uma lista dos pilotos e equipes oficialmente inscritos para a edição de 2026 do The Clash na icônica 'Madhouse'.

Lista de inscritos

No. Piloto Equipe Motor 
1 Ross Chastain Trackhouse Racing Chevrolet
2 Austin Cindric Team Penske Ford
3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet
4 Noah Gragson Front Row Motorsports Ford
5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet
6 Corey LaJoie RFK Racing Ford
7 Daniel Suarez Spire Motorsports Chevrolet
8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet
9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet
10 Ty Dillon Kaulig Racing Chevrolet
11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota
12 Ryan Blaney Team Penske Ford
16 AJ Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet
17 Chris Buescher RFK Racing Ford
19 Chase Briscoe Joe Gibbs Racing Toyota
20 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota
21 Josh Berry Wood Brothers Racing Ford
22 Joey Logano Team Penske Ford
23 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota
24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet
34 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford
35 Riley Herbst 23XI Racing Toyota
38 Zane Smith Front Row Motorsports Ford
41 Cole Custer Haas Factory Team Chevrolet
42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota
43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota
45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota
47 Ricky Stenhouse Jr. Hyak Motorsports Chevrolet
48 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet
50 Burt Myers Team Amerivet Chevrolet
51 Cody Ware Rick Ware Racing Chevrolet
54 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota
60 Ryan Preece RFK Racing Ford
66 Chad Finchum Garage 66 Ford
71 Michael McDowell Spire Motorsports Chevrolet
77 Carson Hocevar Spire Motorsports Chevrolet
88 Connor Zilisch Trackhouse Racing Chevrolet
97 Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Chevrolet

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR adia Clash novamente por causa da neve; corrida será na quarta-feira

Principais comentários

Mais de
Nick DeGroot

NASCAR adia Clash novamente por causa da neve; corrida será na quarta-feira

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR adia Clash novamente por causa da neve; corrida será na quarta-feira

NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

Trump assina decreto confirmando corrida da IndyCar em Washington D.C.

Indy
Indy
Trump assina decreto confirmando corrida da IndyCar em Washington D.C.

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com