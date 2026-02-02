Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com
Aqui você encontra a lista completa de inscritos e o formato da corrida em Bowman Gray
A NASCAR realizará o Cook Out Clash no Bowman Gray Stadium nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, 20h, após uma nevasca histórica atingir a região. A corrida terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV (clique aqui para se inscrever) e terá a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
Para aqueles que não estão familiarizados com o propósito deste evento no calendário, "The Clash" é uma corrida de exibição de pré-temporada que faz parte do calendário da NASCAR desde 1979.
Originalmente concebida como uma corrida de 20 voltas no Daytona International Speedway, e contando apenas com os vencedores da pole position do ano anterior, a prova evoluiu drasticamente ao longo dos anos, especialmente nos últimos tempos.
Desde então, a corrida deixou as curvas inclinadas e passou por diversos lugares, desde o Daytona Road Course até Los Angeles, em uma pista temporária construída dentro do LA Memorial Coliseum, e agora no histórico circuito de um quarto de milha Bowman Gray em Winston-Salem, Carolina do Norte.
Qual será o formato?
Bowman Gray
O evento se expandiu e não é mais uma disputa exclusiva para os vencedores de pole position. Você pode esperar ver todas as 36 equipes com charters da Cup participando das atividades deste fim de semana, bem como algumas equipes independentes, mas isso não garante a elas uma vaga no evento principal.
Mesmo com a agenda reduzida e a eliminação das baterias classificatórias devido à nevasca histórica que atrasou o evento, esses pilotos e equipes terão que se esforçar bastante se quiserem estar no evento principal. Cada piloto terá quatro minutos para registrar uma volta rápida, e os 20 pilotos mais rápidos garantirão vaga na corrida principal de 200 voltas.
Os carros restantes serão escolhidos por meio de uma repescagem, em que competirão entre si e os dois primeiros colocados avançarão para a prova principal. A 23ª e última vaga no grid está reservada para o piloto com a melhor pontuação na temporada de 2025 e que não tenha conseguido garantir seu lugar.
Quem vai competir?
Afinal, quem estará presente no Bowman Gray? A lista de inscritos conta com 38 carros. Além dos 36 carros com charters, o Ford #66 da "Garage 66" competirá com Chad Finchum ao volante. A equipe Amerivet também trará seu Chevrolet #50, com a lenda de Bowman Gray, Burt Myers, pilotando o carro pelo segundo ano consecutivo.
Quanto aos outros 36 inscritos, a maioria dos pilotos permanece nas mesmas equipes do ano passado, mas há algumas mudanças e esta será a primeira oportunidade de vê-las na pista.
A maior mudança é Daniel Suarez agora pilotando o carro #7 da Spire Motorsports, enquanto Connor Zilisch assume seu lugar na Trackhouse, com o número #88, enquanto seu companheiro de equipe, Shane van Gisbergen, assume um novo (mas familiar) número, o #97. Você também notará Corey LaJoie pilotando o carro #6 da RFK Racing, enquanto o coproprietário da equipe, Brad Keselowski, se recupera de uma lesão na perna sofrida durante a pré-temporada.
Bowman Gray também será uma grande oportunidade para as principais duplas de piloto/chefe de equipe se conhecerem em um ambiente de fim de semana de corrida antes da primeira prova valendo pontos em Daytona. Aqui está uma lista dos pilotos e equipes oficialmente inscritos para a edição de 2026 do The Clash na icônica 'Madhouse'.
Lista de inscritos
|No.
|Piloto
|Equipe
|Motor
|1
|Ross Chastain
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
|2
|Austin Cindric
|Team Penske
|Ford
|3
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|4
|Noah Gragson
|Front Row Motorsports
|Ford
|5
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|6
|Corey LaJoie
|RFK Racing
|Ford
|7
|Daniel Suarez
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|8
|Kyle Busch
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|9
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|10
|Ty Dillon
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|11
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|12
|Ryan Blaney
|Team Penske
|Ford
|16
|AJ Allmendinger
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|17
|Chris Buescher
|RFK Racing
|Ford
|19
|Chase Briscoe
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|20
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|21
|Josh Berry
|Wood Brothers Racing
|Ford
|22
|Joey Logano
|Team Penske
|Ford
|23
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|Toyota
|24
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|34
|Todd Gilliland
|Front Row Motorsports
|Ford
|35
|Riley Herbst
|23XI Racing
|Toyota
|38
|Zane Smith
|Front Row Motorsports
|Ford
|41
|Cole Custer
|Haas Factory Team
|Chevrolet
|42
|John Hunter Nemechek
|Legacy Motor Club
|Toyota
|43
|Erik Jones
|Legacy Motor Club
|Toyota
|45
|Tyler Reddick
|23XI Racing
|Toyota
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Hyak Motorsports
|Chevrolet
|48
|Alex Bowman
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|50
|Burt Myers
|Team Amerivet
|Chevrolet
|51
|Cody Ware
|Rick Ware Racing
|Chevrolet
|54
|Ty Gibbs
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|60
|Ryan Preece
|RFK Racing
|Ford
|66
|Chad Finchum
|Garage 66
|Ford
|71
|Michael McDowell
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|77
|Carson Hocevar
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|88
|Connor Zilisch
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
|97
|Shane van Gisbergen
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
