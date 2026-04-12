Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático
Larson e Blaney dominaram a corrida, mas foi o piloto #54 quem levou a melhor em uma chegada decidida por 0s055; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Em sua 131ª largada na NASCAR Cup Series, Ty Gibbs conquistou a primeira vitória da carreira em uma emocionante disputa na prorrogação da etapa de Bristol.
Kyle Larson venceu ambas os segmentos e Ryan Blaney tinha o carro mais rápido no final, mas tiveram que se contentar com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Ambos optaram por fazer pit stop para trocar os pneus nas últimas voltas, enquanto Gibbs arriscou e permaneceu na pista.
Blaney correu lado a lado com Gibbs, derrapando lateralmente enquanto disputavam uma corrida de arrancada até a linha de chegada. Na bandeira quadriculada, havia apenas 0s055 de diferença entre os dois pilotos. Foi a chegada mais acirrada da Cup em Bristol desde 1991 e a primeira vitória do carro #54 desde 1978.
“É incrível”, disse Gibbs, que se juntou à mãe e ao avô emocionados após a corrida. “É incrível o que se consegue fazer com pessoas fantásticas. Estar nesta posição é ótimo. Adoraria que meu pai tivesse visto isso, mas ele sabia que ia acontecer e também esperava por isso".
"Foi um dia maravilhoso para nós. Meus rapazes do #54 não desistiram. A equipe de pit stop é simplesmente incrível. Esta é a nossa família, e tem sido ótimo. Estou muito honrado por estar nesta situação".
Tyler Reddick e Chase Briscoe completaram os cinco primeiros, enquanto o restante dos dez primeiros ficou assim: Todd Gilliland, Joey Logano, Ryan Preece, Denny Hamlin e Carson Hocevar.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|505
|
3:01'49.631
|7
|59
|2
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|505
|
+0.055
3:01'49.686
|0.055
|9
|53
|3
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|505
|
+0.229
3:01'49.860
|0.174
|9
|54
|4
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|505
|
+0.665
3:01'50.296
|0.436
|8
|33
|5
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|505
|
+1.195
3:01'50.826
|0.530
|8
|45
|6
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|505
|
+1.450
3:01'51.081
|0.255
|10
|31
|7
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|505
|
+1.516
3:01'51.147
|0.066
|11
|33
|8
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|505
|
+1.677
3:01'51.308
|0.161
|9
|29
|9
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|505
|
+1.770
3:01'51.401
|0.093
|9
|41
|10
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|505
|
+1.826
3:01'51.457
|0.056
|8
|38
|11
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|505
|
+1.956
3:01'51.587
|0.130
|9
|30
|12
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|505
|
+2.013
3:01'51.644
|0.057
|12
|25
|13
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|505
|
+2.077
3:01'51.708
|0.064
|10
|24
|14
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|505
|
+2.350
3:01'51.981
|0.273
|13
|23
|15
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|505
|
+2.624
3:01'52.255
|0.274
|11
|22
|16
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|505
|
+4.904
3:01'54.535
|2.280
|10
|23
|17
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|504
|
+1 Volta
3:01'51.919
|1 Volta
|8
|20
|18
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|504
|
+1 Volta
3:01'52.223
|0.304
|10
|19
|19
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|504
|
+1 Volta
3:01'52.465
|0.242
|12
|18
|20
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|504
|
+1 Volta
3:01'52.866
|0.401
|8
|17
|21
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|504
|
+1 Volta
3:01'57.343
|4.477
|10
|19
|22
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|504
|
+1 Volta
3:02'37.108
|39.765
|11
|15
|23
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|503
|
+2 Voltas
3:01'52.679
|1 Volta
|9
|14
|24
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|503
|
+2 Voltas
3:01'52.699
|0.020
|10
|13
|25
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|503
|
+2 Voltas
3:01'52.816
|0.117
|12
|12
|26
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|503
|
+2 Voltas
3:01'56.610
|3.794
|8
|11
|27
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|501
|
+4 Voltas
3:01'52.609
|2 Voltas
|13
|19
|28
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|501
|
+4 Voltas
3:01'53.452
|0.843
|7
|9
|29
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|501
|
+4 Voltas
3:01'55.359
|1.907
|11
|8
|30
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|500
|
+5 Voltas
3:01'52.590
|1 Volta
|11
|7
|31
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|500
|
+5 Voltas
3:01'54.867
|2.277
|10
|6
|32
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|490
|
+15 Voltas
3:01'59.271
|10 Voltas
|13
|16
|33
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|478
|
+27 Voltas
3:01'55.333
|12 Voltas
|13
|4
|34
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|335
|
+170 Voltas
3:01'56.975
|143 Voltas
|13
|3
|35
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|324
|
+181 Voltas
3:01'58.372
|11 Voltas
|12
|2
|36
|C. Finchum Garage 66
|66
|Ford
|241
|
+264 Voltas
1:59'15.198
|83 Voltas
|8
|Dirigindo
|37
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|163
|
+342 Voltas
1:07'29.111
|78 Voltas
|10
|1
|Acidente
