Relato da corrida
NASCAR Cup Bristol

Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

Larson e Blaney dominaram a corrida, mas foi o piloto #54 quem levou a melhor em uma chegada decidida por 0s055; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Em sua 131ª largada na NASCAR Cup Series, Ty Gibbs conquistou a primeira vitória da carreira em uma emocionante disputa na prorrogação da etapa de Bristol.

Kyle Larson venceu ambas os segmentos e Ryan Blaney tinha o carro mais rápido no final, mas tiveram que se contentar com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Ambos optaram por fazer pit stop para trocar os pneus nas últimas voltas, enquanto Gibbs arriscou e permaneceu na pista.

Blaney correu lado a lado com Gibbs, derrapando lateralmente enquanto disputavam uma corrida de arrancada até a linha de chegada. Na bandeira quadriculada, havia apenas 0s055 de diferença entre os dois pilotos. Foi a chegada mais acirrada da Cup em Bristol desde 1991 e a primeira vitória do carro #54 desde 1978.

“É incrível”, disse Gibbs, que se juntou à mãe e ao avô emocionados após a corrida. “É incrível o que se consegue fazer com pessoas fantásticas. Estar nesta posição é ótimo. Adoraria que meu pai tivesse visto isso, mas ele sabia que ia acontecer e também esperava por isso".

"Foi um dia maravilhoso para nós. Meus rapazes do #54 não desistiram. A equipe de pit stop é simplesmente incrível. Esta é a nossa família, e tem sido ótimo. Estou muito honrado por estar nesta situação".

Tyler Reddick e Chase Briscoe completaram os cinco primeiros, enquanto o restante dos dez primeiros ficou assim: Todd Gilliland, Joey Logano, Ryan Preece, Denny Hamlin e Carson Hocevar.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 505

3:01'49.631

   7 59  
2 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 505

+0.055

3:01'49.686

 0.055 9 53  
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 505

+0.229

3:01'49.860

 0.174 9 54  
4 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 505

+0.665

3:01'50.296

 0.436 8 33  
5 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 505

+1.195

3:01'50.826

 0.530 8 45  
6 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 505

+1.450

3:01'51.081

 0.255 10 31  
7 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 505

+1.516

3:01'51.147

 0.066 11 33  
8 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 505

+1.677

3:01'51.308

 0.161 9 29  
9 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 505

+1.770

3:01'51.401

 0.093 9 41  
10 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 505

+1.826

3:01'51.457

 0.056 8 38  
11 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 505

+1.956

3:01'51.587

 0.130 9 30  
12 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 505

+2.013

3:01'51.644

 0.057 12 25  
13 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 505

+2.077

3:01'51.708

 0.064 10 24  
14 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 505

+2.350

3:01'51.981

 0.273 13 23  
15 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 505

+2.624

3:01'52.255

 0.274 11 22  
16 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 505

+4.904

3:01'54.535

 2.280 10 23  
17 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 504

+1 Volta

3:01'51.919

 1 Volta 8 20  
18 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 504

+1 Volta

3:01'52.223

 0.304 10 19  
19 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 504

+1 Volta

3:01'52.465

 0.242 12 18  
20 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 504

+1 Volta

3:01'52.866

 0.401 8 17  
21 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 504

+1 Volta

3:01'57.343

 4.477 10 19  
22 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 504

+1 Volta

3:02'37.108

 39.765 11 15  
23 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 503

+2 Voltas

3:01'52.679

 1 Volta 9 14  
24 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 503

+2 Voltas

3:01'52.699

 0.020 10 13  
25 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 503

+2 Voltas

3:01'52.816

 0.117 12 12  
26 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 503

+2 Voltas

3:01'56.610

 3.794 8 11  
27 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 501

+4 Voltas

3:01'52.609

 2 Voltas 13 19  
28 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 501

+4 Voltas

3:01'53.452

 0.843 7 9  
29 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 501

+4 Voltas

3:01'55.359

 1.907 11 8  
30 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 500

+5 Voltas

3:01'52.590

 1 Volta 11 7  
31 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 500

+5 Voltas

3:01'54.867

 2.277 10 6  
32
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 490

+15 Voltas

3:01'59.271

 10 Voltas 13 16  
33
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 478

+27 Voltas

3:01'55.333

 12 Voltas 13 4  
34 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 335

+170 Voltas

3:01'56.975

 143 Voltas 13 3  
35 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 324

+181 Voltas

3:01'58.372

 11 Voltas 12 2  
36 United States C. Finchum Garage 66 66 Ford 241

+264 Voltas

1:59'15.198

 83 Voltas 8   Dirigindo
37 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 163

+342 Voltas

1:07'29.111

 78 Voltas 10 1 Acidente
