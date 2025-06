No início da segunda etapa em Atlanta, o caos total se instalou na volta 69 em uma prova da NASCAR Cup Series. John-Hunter Nemechek estava entre os dez primeiros quando a corrida recomeçou, mas, na reta final, uma batida de Denny Hamlin o mandou para o muro.

Imediatamente, os carros começaram a girar e, em instantes, toda a pista foi bloqueada. 23 carros foram atingidos em um dos maiores acidentes que você verá. A NASCAR interrompeu a corrida enquanto a longa limpeza era iniciada.

Foi um acidente chocante que transformou a pista de corrida em um ferro-velho com 23 carros envolvidos. Os seguintes pilotos foram forçados a ir para trás do muro e ficaram completamente fora da corrida: Joey Logano, Ross Chastain, Corey LaJoie, Austin Cindric, Denny Hamlin, William Byron, Chase Briscoe, Daniel Suarez, Noah Gragson e Josh Berry. A maioria deles não voltou à pista devido à gravidade dos danos.

Corey LaJoie não está correndo integralmente este ano e tinha muito a dizer depois de ser retirado da prova: "Vimos as pessoas se empurrando como idiotas no início da corrida e então eu vim para cá e fui empurrado", falou depois de ver o replay. "Saí da fumaça e todos os cantos do meu Mustang foram arrancados. Infelizmente, esse foi o fim do meu dia".

"Não sei o que estamos fazendo. Acabamos de começar a segunda etapa. Não sei por que estamos empurrando como se fôssemos carrinhos de bate-bate no parque de diversões. Não é para ficar surpreso. Acho que há muitos caras que não tomam decisões sábias ao pilotar essas coisas em pistas de corrida".

Joey Logano, Austin Cindric e Denny Hamlin Foto de: Krista Jasso / Getty Images

Logano, que começou a corrida na pole position, estava entre os que não puderam continuar: "Eu estava no meio do acidente e ainda não vi um replay para saber o que aconteceu. Os carros estavam de lado, você pisava no freio e todos se chocavam. Foi apenas um acidente na pista. Lugar errado na hora errada. Tentamos vencer a etapa e não conseguimos, e aí tem que pagar o preço quando vai para trás".

Ao ver o replay, esta foi a reação de Logano: "Tudo se desintegrou e eu estava ali na sopa. Meu Deus, veja só. Isso é horrível". E acrescentou com um sorriso: "Às vezes você é a bola, às vezes você é o taco. Esta noite, nós fomos a bola".

Briscoe, que venceu a corrida da semana passada em Pocono, falou sobre o acidente no final da corrida: "Sim, não sei qual foi a gravidade dos danos. Eles estavam consertando o carro e estávamos quase prontos para largar, mas acho que a NASCAR foi até lá e viu que nosso chassi estava quebrado, torto ou algo assim e disseram que não podíamos voltar. Então, foi um desperdício de 30 minutos trabalhando nisso. Foi uma noite infeliz para o nosso Bass Pro Shops Toyota."

