VÍDEO NASCAR: Hocevar e Blaney trocam socos após vitória de Logano em Bristol
Confusão após a corrida marcou prova válida pelo Chase, que foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Carson Hocevar and Ryan Blaney fight
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
A noite deste sábado (19) da etapa de Bristol da NASCAR Cup Series foi histórica. Primeiro pelas homenagens a Kyle Busch em um palco que propiciou 23 vitórias nas três principais categorias, com a pintura da marca M&Ms de Ty Gibbs. Além disso, a vitória de Joey Logano o colocou na briga pelo tetracampeonato, além de trazer um novo líder, Kyle Larson, um ponto à frente de Denny Hamlin.
Mas, o que chamou mais a atenção foi a briga entre Ryan Blaney e Carson Hocevar após a bandeira quadriculada.
Durante a prova, Hocevar acabou tocando em Blaney, que rodou, bateu no muro e abandonou a disputa. Exaltado, o piloto da Penske foi ao encontro do competidor da Spire, que desferiu dois socos sobre o campeão de 2023. Em um segundo momento, Blaney ‘devolveu’ um murro, com a ‘turma do deixa disso’ fazendo seu trabalho mais fortemente.
Como dito, Logano venceu, seguido por Larson, Hocevar, Christopher Bell e Ty Gibbs, que chegou a liderar nas voltas finais, mas perdeu desempenho. Denny Hamlin foi apenas o oitavo.
A corrida de Bristol foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Assista ou reveja abaixo.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece no Kansas, no próximo domingo.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|500
|
3:02'19.380
|6
|73
|2
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|500
|
+1.248
3:02'20.628
|1.248
|7
|47
|3
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|500
|
+1.253
3:02'20.633
|0.005
|9
|41
|4
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|500
|
+1.494
3:02'20.874
|0.241
|10
|39
|5
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|500
|
+1.637
3:02'21.017
|0.143
|8
|47
|6
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|500
|
+1.958
3:02'21.338
|0.321
|9
|38
|7
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|500
|
+2.658
3:02'22.038
|0.700
|9
|36
|8
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|500
|
+2.986
3:02'22.366
|0.328
|9
|37
|9
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|500
|
+3.249
3:02'22.629
|0.263
|12
|31
|10
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|500
|
+3.705
3:02'23.085
|0.456
|11
|27
|11
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|500
|
+3.849
3:02'23.229
|0.144
|9
|30
|12
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|500
|
+11.197
3:02'30.577
|7.348
|8
|32
|13
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|499
|
+1 Volta
3:02'24.867
|1 Volta
|7
|25
|14
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|498
|
+2 Voltas
3:02'24.121
|1 Volta
|9
|23
|15
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|498
|
+2 Voltas
3:02'24.529
|0.408
|7
|24
|16
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|498
|
+2 Voltas
3:02'26.466
|1.937
|8
|21
|17
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|498
|
+2 Voltas
3:02'26.837
|0.371
|9
|20
|18
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|497
|
+3 Voltas
3:02'23.936
|1 Volta
|7
|19
|19
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|497
|
+3 Voltas
3:02'25.124
|1.188
|10
|18
|20
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:02'25.464
|0.340
|11
|17
|21
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:02'25.556
|0.092
|9
|16
|22
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:02'26.699
|1.143
|10
|15
|23
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:02'27.665
|0.966
|9
|14
|24
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|496
|
+4 Voltas
3:02'24.638
|1 Volta
|8
|13
|25
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|495
|
+5 Voltas
3:02'27.702
|1 Volta
|10
|12
|26
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|495
|
+5 Voltas
3:02'27.851
|0.149
|9
|11
|27
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|494
|
+6 Voltas
3:01'29.527
|1 Volta
|8
|10
|28
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|494
|
+6 Voltas
3:02'27.406
|57.879
|11
|9
|29
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|494
|
+6 Voltas
3:02'28.133
|0.727
|14
|30
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|490
|
+10 Voltas
3:02'33.996
|4 Voltas
|10
|7
|31
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|489
|
+11 Voltas
3:02'28.810
|1 Volta
|12
|6
|32
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|483
|
+17 Voltas
3:02'30.641
|6 Voltas
|11
|5
|33
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|457
|
+43 Voltas
2:39'55.375
|26 Voltas
|7
|19
|34
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|432
|
+68 Voltas
2:39'17.174
|25 Voltas
|12
|3
|35
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|428
|
+72 Voltas
2:23'26.722
|4 Voltas
|9
|2
|36
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|402
|
+98 Voltas
3:02'30.367
|26 Voltas
|12
|1
|37
|J. BilickiGarage 66
|66
|Ford
|338
|
+162 Voltas
2:04'53.760
|64 Voltas
|11
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