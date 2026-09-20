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NASCAR Cup Bristol II

VÍDEO NASCAR: Hocevar e Blaney trocam socos após vitória de Logano em Bristol

Confusão após a corrida marcou prova válida pelo Chase, que foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Carson Hocevar and Ryan Blaney fight

Carson Hocevar and Ryan Blaney fight

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

A noite deste sábado (19) da etapa de Bristol da NASCAR Cup Series foi histórica. Primeiro pelas homenagens a Kyle Busch em um palco que propiciou 23 vitórias nas três principais categorias, com a pintura da marca M&Ms de Ty Gibbs. Além disso, a vitória de Joey Logano o colocou na briga pelo tetracampeonato, além de trazer um novo líder, Kyle Larson, um ponto à frente de Denny Hamlin.

Mas, o que chamou mais a atenção foi a briga entre Ryan Blaney e Carson Hocevar após a bandeira quadriculada.

 

Durante a prova, Hocevar acabou tocando em Blaney, que rodou, bateu no muro e abandonou a disputa. Exaltado, o piloto da Penske foi ao encontro do competidor da Spire, que desferiu dois socos sobre o campeão de 2023. Em um segundo momento, Blaney ‘devolveu’ um murro, com a ‘turma do deixa disso’ fazendo seu trabalho mais fortemente.

Como dito, Logano venceu, seguido por Larson, Hocevar, Christopher Bell e Ty Gibbs, que chegou a liderar nas voltas finais, mas perdeu desempenho. Denny Hamlin foi apenas o oitavo.

A corrida de Bristol foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Assista ou reveja abaixo.

A próxima etapa da NASCAR Cup acontece no Kansas, no próximo domingo.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 500

3:02'19.380

   6 73
2 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 500

+1.248

3:02'20.628

 1.248 7 47
3 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 500

+1.253

3:02'20.633

 0.005 9 41
4 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 500

+1.494

3:02'20.874

 0.241 10 39
5 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 500

+1.637

3:02'21.017

 0.143 8 47
6
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 500

+1.958

3:02'21.338

 0.321 9 38
7 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 500

+2.658

3:02'22.038

 0.700 9 36
8 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 500

+2.986

3:02'22.366

 0.328 9 37
9 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 500

+3.249

3:02'22.629

 0.263 12 31
10 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 500

+3.705

3:02'23.085

 0.456 11 27
11 A. CindricTeam Penske 2 Ford 500

+3.849

3:02'23.229

 0.144 9 30
12 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 500

+11.197

3:02'30.577

 7.348 8 32
13 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 499

+1 Volta

3:02'24.867

 1 Volta 7 25
14 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 498

+2 Voltas

3:02'24.121

 1 Volta 9 23
15 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 498

+2 Voltas

3:02'24.529

 0.408 7 24
16 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 498

+2 Voltas

3:02'26.466

 1.937 8 21
17 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 498

+2 Voltas

3:02'26.837

 0.371 9 20
18 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 497

+3 Voltas

3:02'23.936

 1 Volta 7 19
19 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 497

+3 Voltas

3:02'25.124

 1.188 10 18
20 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:02'25.464

 0.340 11 17
21 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:02'25.556

 0.092 9 16
22 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:02'26.699

 1.143 10 15
23 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:02'27.665

 0.966 9 14
24
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 496

+4 Voltas

3:02'24.638

 1 Volta 8 13
25 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 495

+5 Voltas

3:02'27.702

 1 Volta 10 12
26 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 495

+5 Voltas

3:02'27.851

 0.149 9 11
27 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 494

+6 Voltas

3:01'29.527

 1 Volta 8 10
28 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 494

+6 Voltas

3:02'27.406

 57.879 11 9
29 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 494

+6 Voltas

3:02'28.133

 0.727 14  
30 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 490

+10 Voltas

3:02'33.996

 4 Voltas 10 7
31 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 489

+11 Voltas

3:02'28.810

 1 Volta 12 6
32 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 483

+17 Voltas

3:02'30.641

 6 Voltas 11 5
33 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 457

+43 Voltas

2:39'55.375

 26 Voltas 7 19
34 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 432

+68 Voltas

2:39'17.174

 25 Voltas 12 3
35 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 428

+72 Voltas

2:23'26.722

 4 Voltas 9 2
36 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 402

+98 Voltas

3:02'30.367

 26 Voltas 12 1
37 J. BilickiGarage 66 66 Ford 338

+162 Voltas

2:04'53.760

 64 Voltas 11

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