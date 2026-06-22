VÍDEO NASCAR - Magnussen briga com Gragson após corrida em San Diego: "Cai fora!"
Piloto do Ford #4 tentou tirar satisfação com o ex-F1 após a primeira corrida do dinamarquês na Cup Series; Motorsport.com transmite categoria
Kevin Magnussen teve uma estreia agitada na NASCAR Cup no domingo, largando em 21º e mantendo-se entre os 20 primeiros durante boa parte da prova. O ex-piloto de Fórmula 1 ainda conseguiu o ponto bônus pela volta mais rápida no final da corrida de San Diego. No entanto, um destaque negativo foi a 'treta' com o piloto da Front Row Motorsports, Noah Gragson.
Magnussen terminou em 27º lugar entre os 39 carros, depois de permanecer na pista até o final com pneus gastos, guardando um conjunto novo para uma bandeira amarela que nunca aconteceu.
Também não foi tudo fácil para K-Mag, já que ele rodou no meio da corrida e teve alguns desentendimentos com o piloto do Ford #4.
Contato anterior com Gragson e batida
Os dois entraram em conflito pela primeira vez na volta 25, quando Magnussen freou mais tarde que Gragson e bateu na traseira do carro dele. Os dois pilotos então bateram porta na reta, e O #4 bloqueou agressivamente enquanto disputavam a 32ª posição. Essa disputa se estendeu por várias voltas, com Noah empurrando o dinamarquês na chicane final em determinado momento.
“Estou preso atrás desse cara. Não sei quem ele é”, disse Magnussen pelo rádio durante uma bandeira amarela que se seguiu logo em seguida.
Mais tarde, em na corrida, eles se encontraram mais uma vez. Gragson passou à frente de Magnussen enquanto tentavam evitar Tyler Reddick. Faltando apenas algumas voltas para o fim do segundo estágio e ainda restando 37 voltas na corrida inteira, Magnussen estava logo atrás de Gragson e disputando o 15º lugar na pista.
Magnussen passou por dentro de Gragson na aproximação à ampla curva à direita e bateu no Ford #4. Gragson rodou e bateu no muro, sofrendo danos que o tiraram da corrida futuramente.
Parecia que o Chevrolet #91 da Trackhouse não estava disposto a dar trégua a Gragson após o desentendimento anterior, e chegou até a acelerar brevemente no momento imediatamente antes de tocar na traseira direita do carro de Gragson. Magnussen seguiu em frente, sem ser afetado pelo incidente, exceto pela perda de uma posição para Chase Elliott ao reduzir a velocidade.
Gragson confronta Magnussen
Noah Gragson, Ford nº 4 da Front Row Motorsports; Kevin Magnussen, Chevrolet nº 91 da Trackhouse Racing
Foto: David Jensen / Getty Images
Após a corrida, Gragson esperava por Magnussen no pitlane. Ele confrontou o piloto dinamarquês, e houve uma discussão acalorada que durou cerca de 90 segundos.
Dalton Hopkins, do Frontstretch.com, registrou toda a interação em vídeo. “Qual é a porra do seu problema?”, disse Gragson em determinado momento. “Vocês vêm pra cá, fecham a porra da curva só porque têm para-lamas no carro".
“Sai da minha frente, porra”, disse Magnussen em resposta. Ele então repetidamente disse a Gragson para “ir se foder” e “sair da minha frente”.
Gragson continuou a insistir no assunto, dizendo: “Ou o quê? O que você vai fazer?” Ele perguntou várias vezes a Magnussen qual era o problema dele, e o ex-piloto de F1 acabou respondendo: “Meu problema é você na minha frente".
Mas Gragson se recusou a deixar o assunto para lá e continuou a discutir com Magnussen, que rebateu: “Você não entende inglês, ou o quê? Estou dizendo para você dar o fora".
Nada de produtivo foi dito durante a discussão, e os dois seguiram caminhos diferentes a pedido dos assessores.
Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Gragson entra em confronto com um piloto da Trackhouse . No Kansas Speedway, durante a temporada 2023 da Cup Series, ele teve um desentendimento com Ross Chastain e o confrontou após a corrida. Chastain não demonstrou a mesma moderação que Magnussen e, na verdade, deu um soco no rosto de Gragson depois de avisá-lo para se afastar.
Gragson também já teve vários outros confrontos e até brigas ao longo de sua carreira na NASCAR, trocando socos em incidentes anteriores com Daniel Hemric e Harrison Burton enquanto corria nas divisões inferiores.
Kevin Magnussen, Chevrolet nº 91 da Trackhouse Racing; Cole Custer, Ford nº 41 da Haas Factory Team
Foto: Icon Sportswire via Getty Images
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