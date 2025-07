No meio da corrida da NASCAR Cup Series em Sonoma, as coisas esquentaram entre os pilotos e até mesmo entre os membros de diferentes equipes nos boxes, chegando a um princípio de briga entre os mecânicos da RFK Racing e da Joe Gibbs Racing após um incidente nos pit stops de Brad Keselowski e Ty Gibbs.

Perto do final da Etapa 2, vários pilotos foram para os boxes mais cedo para ganhar posição na pista antes da etapa final. Ty Gibbs e Brad Keselowski eram dois desses pilotos. Seus boxes ficavam um ao lado do outro, e o transportador de pneus de Keselowski já estava no box enquanto ele se preparava para a chegada do carro.

Gibbs estava à frente de Keselowski tanto na pista quanto nos boxes e, ao se aproximar de seu box, passou direto pelo box da RFK Racing, chegando muito perto do transportador de pneus, Telvin McClurkin.

Mais tarde, McClurkin disse à NASCAR que o pneu em sua mão foi atingido pelo carro de Gibbs, torcendo seu punho. No entanto, ele conseguiu continuar com suas tarefas pelo resto do dia.

Imediatamente após o incidente, um furioso McClurkin confrontou os membros da equipe Joe Gibbs Racing. Houve troca de palavras, que rapidamente se transformou em empurrões entre eles.

Mais tarde, a RFK Racing divulgou um vídeo de seu box, mostrando o que aconteceu para causar a briga.

A NASCAR analisou o incidente e afirmou que não havia motivo para penalizar Gibbs, já que os pilotos podem passar por (no máximo) três boxes ao se aproximarem de seus próprios boxes, afirmando que o piloto #54 não fez nada de errado.

Gibbs terminou em sétimo lugar, enquanto Keselowski terminou a corrida em 11º. "Ao entrar, eu tenho o direito de passagem", disse Gibbs à NASCAR, apontando para as linhas laranjas nos boxes. "Elas estão na parede por um motivo. Elas saltam por um motivo. Esses caras gostam de forçar a barra e essa é a consequência que você paga".

