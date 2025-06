Uma forte batida aconteceu na corrida de sexta-feira da etapa da Cidade do México da NASCAR México Series, no autódromo Autódromo Hermanos Rodríguez. Apesar da 'panca', o piloto Gerardo "Chispa" Rodríguez saiu andando normalmente.

A corrida, que acontece na prévia da visita da NASCAR Cup Series ao país asteca, estava em sua 25ª volta, quando Chispa perdeu o controle do carro #42 na saída da reta, passando pela grama e atingindo a barreira protetiva. Veja o vídeo abaixo:

A corrida foi vencida com uma ultrapassagem na última volta por Max Gutiérrez, piloto do carro #23. A NASCAR Cup Series terá sua etapa especial em terras mexicanas no domingo (15), com a Viva Mexico 250, no mesmo Autódromo que recebe o GP do México de Fórmula 1 no final de outubro de 2025.

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Watch: HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!