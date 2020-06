VÍDEO: Reddick confunde última volta com chegada e quase perde quarta posição em Miami

Uma das sensações da atual temporada da NASCAR Cup Series é Tyler Reddick, que chegou à categoria principal da NASCAR após o bicampeonato da Xfinity Series. Neste domingo, na etapa de Homestead-Miami, o piloto da Richard Childress Racing teve um grande desempenho, brigando com os líderes da corrida na maior parte.

No final, Reddick não pôde acompanhar o vencedor, Denny Hamlin, mas conseguiu a quarta colocação, sua melhor posição de chegada do campeonato, o colocando na liderança entre os novatos.

Mas o próprio piloto colocou tudo a perder. Ao abrir a última volta, Reddick acreditou que havia recebido a bandeira quadriculada e começou a desacelerar seu carro. O chefe de mecânicos, Randall Burnett, e o spotter (membro da equipe que fica no ponto mais alto do autódromo orientando o piloto sobre posicionamento na pista) Derek Kneeland, alertaram, aos gritos, de que havia ainda mais uma volta a completar.

Após receber a bandeira quadriculada, de fato, o final feliz. Reddick pôde comemorar sua melhor colocação em uma corrida da principal categoria da NASCAR, com o quarto lugar.

Veja como foi

