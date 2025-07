Piloto da 23XI na NASCAR Cup Series, Bubba Wallace venceu as 400 Milhas de Indianápolis neste domingo e, com o triunfo, garantiu vaga nos playoffs da categoria de automobilismo mais popular dos Estados Unidos.

Wallace venceu 'no sufoco', com risco de 'pane seca' por falta de combustível, mas o piloto conseguiu se sustentar à frente após a corrida ir à prorrogação. Ele segurou o astro Kyle Larson, da Hendrick, para triunfar em Indy. Assista à disputa na transmissão do Motorsport.com em nosso canal na PicTV!

Pouco antes, Bubba tinha vantagem confortável sobre Larson, mas uma bandeira amarela por causa da chuva adiou a conquista.

Na disputa simbólica do 'In season tournament', Ty Gibbs levou a melhor sobre Ty Dillon. O piloto da Joe Gibbs Racing foi o 21º colocado, com o representante da Kaulig em 28º.

A NASCAR Cup Series volta no próximo domingo, com a etapa de Iowa.

RESULTADOS

NASCAR AO VIVO é no Motorsport! Saiba como assistir às etapas de INDIANÁPOLIS

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!