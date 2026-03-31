A NASCAR Cup vai tirar uma 'folga' na Páscoa, mas a Truck Series e O'Reilly Autoparts Series correrão na sexta (3) e sábado (4) na tradicional pista de Rockingham.

Na O'Reilly, o veterano Justin Allgaier, com o Chevrolet #7 da JR Motorsport e que venceu a última corrida em Martinsville, segue dominando, com 306 pontos e liderança do campeonato, seguidos pelo atual campeão Jesse Love, com 281, e Sheldon Creed, com 257.

Já na Truck Series, que volta às pistas depois de uma pausa de uma semana após Darlington, Chandler Smith, com a picape Ford #38 da Front Row Motorsports, lidera o campeonato, com 172 pontos. Kaden Honeycutt, com 139, e Layne Riggs, com 131, completam o top 3 da tabela. Corey Heim, atual campeão da categoria, venceu a última prova.

Na sexta-feira (3), a Truck Series abre as atividades em Rockingham às 17h30 para a Black's Tire 200, no horário de Brasília. A previsão do tempo indica que há 24% de chances de chuva ao longo do dia.

No sábado (4), a O’Reilly Auto Parts Series estará a todo vapor a partir das 15h30 para a North Carolina Education Lottery 250 Presented by Black's Tire, no fuso de Brasília. 20% de chances de chuva estão previstos ao longo do dia.

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, considerado ‘a voz’ da NASCAR no Brasil, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

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