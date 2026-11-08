Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR O'Reilly Homestead-Miami

NASCAR O’Reilly: Allgaier conquista bicampeonato em Homestead; Jones vence final

Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Justin Allgaier wins championship, No. 7 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: James Gilbert - Getty Images

Justin Allgaier conquistou neste sábado (7) o bicampeonato da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ao terminar na sétima posição a etapa decisiva da temporada de 2026, disputada no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. O piloto da JR Motorsports, equipe de Dale Earnhardt Jr., assegurou seu segundo título em três anos, enquanto Brandon Jones, da Joe Gibbs Racing, venceu a corrida.

O editor recomenda:

Aos 40 anos, Allgaier chegou à decisão como líder do campeonato e precisou administrar a vantagem diante de quatro adversários que ainda tinham possibilidades matemáticas de conquistar o título. Apesar de não disputar diretamente a vitória, o piloto do Chevrolet #7 conseguiu superar os desafios da prova e terminou a temporada com 14 pontos de vantagem sobre Jesse Love, campeão de 2025.

A conquista coroou a melhor temporada da carreira de Allgaier em número de vitórias, com seis triunfos ao longo de 2026. O resultado também colocou o veterano na história da JR Motorsports como o primeiro piloto a conquistar mais de um campeonato pela equipe. Além disso, ele se tornou o segundo campeão mais velho da categoria, atrás apenas de Tommy Ellis, que tinha 41 anos quando levantou o troféu em 1988.

A corrida em Homestead foi marcada por uma disputa intensa pela liderança. Sheldon Creed, que largou da pole position, comandou 99 das 200 voltas, enquanto Sam Mayer venceu os dois primeiros estágios. Corey Day, outro candidato ao campeonato, viu suas chances praticamente desaparecerem após um acidente com Rajah Caruth ainda nas primeiras voltas.

Na parte final, Carson Kvapil assumiu a liderança e protagonizou uma disputa com Brandon Jones. O piloto da Joe Gibbs Racing conseguiu a ultrapassagem decisiva a 14 voltas do encerramento e abriu vantagem para conquistar sua segunda vitória na temporada e a nona da carreira. Jones cruzou a linha de chegada 3s937 à frente de Kvapil, garantindo também a 700ª vitória da Toyota nas competições nacionais da NASCAR.

Brent Crews terminou em terceiro, seguido por Jesse Love e Parker Retzlaff, que completaram os cinco primeiros. Creed foi o sexto, imediatamente à frente de Allgaier, enquanto Austin Hill, Sam Mayer e William Sawalich fecharam o grupo dos dez melhores.

Com o título definido, Allgaier encerrou o campeonato à frente de Love, Kvapil, Creed e Day, respectivamente. A conquista também representou o primeiro campeonato de Andrew Overstreet como chefe de equipe e reforçou o protagonismo da JR Motorsports na segunda principal divisão da NASCAR.

O Motorsport.com transmitiu a grande final da NASCAR O'Reilly Series em Homestead na plataforma de streaming PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui.

 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 200

2:28'12.073

   13 61  
2
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 200

+3.937

2:28'16.010

 3.937 7 44  
3
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 200

+4.469

2:28'16.542

 0.532 7 44  
4
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 200

+5.738

2:28'17.811

 1.269 6 49  
5
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 200

+10.843

2:28'22.916

 5.105 6 37  
6 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 200

+11.242

2:28'23.315

 0.399 6 50  
7 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 200

+12.339

2:28'24.412

 1.097 6 41  
8 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 200

+15.487

2:28'27.560

 3.148 6 42  
9
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 200

+22.387

2:28'34.460

 6.900 7 48  
10
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 200

+27.647

2:28'39.720

 5.260 6 28  
11
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 200

+32.506

2:28'44.579

 4.859 8 26  
12 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'15.113

 1 Volta 6 25  
13
W. Rodgers Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'22.612

 7.499 6 24  
14
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 199

+1 Volta

2:28'29.652

 7.040 7 23  
15
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'48.203

 18.551 6 23  
16
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'48.872

 0.669 7    
17
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:28'24.902

 1 Volta 7 20  
18
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:28'28.406

 3.504 9 19  
19
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:28'28.703

 0.297 7 18  
20 United States J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:28'39.602

 10.899 7 17  
21
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Ford 198

+2 Voltas

2:28'45.017

 5.415 7 16  
22 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:28'21.874

 1 Volta 8 15  
23 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 197

+3 Voltas

2:28'27.802

 5.928 7 14  
24
P. Pardus Pardus Racing Inc.
 50 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:28'39.510

 11.708 8 13  
25 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:28'51.110

 11.600 6 12  
26 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Ford 196

+4 Voltas

2:28'20.488

 1 Volta 7 11  
27 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 196

+4 Voltas

2:28'22.546

 2.058 6 10  
28
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 196

+4 Voltas

2:28'29.046

 6.500 6 9  
29 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 195

+5 Voltas

2:28'28.046

 1 Volta 7 8  
30 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 195

+5 Voltas

2:28'29.810

 1.764 7 7  
31
A. Patterson Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 195

+5 Voltas

2:28'32.693

 2.883 7 6  
32
B. Perez Young's Motorsports
 42 Chevrolet 195

+5 Voltas

2:28'33.281

 0.588 8 5  
33
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 190

+10 Voltas

2:28'42.896

 5 Voltas 8 4  
34
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 175

+25 Voltas

2:28'32.063

 15 Voltas 10 3  
35
D. Cram Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 149

+51 Voltas

2:01'38.518

 26 Voltas 8 2 Suspensão
36
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 95

+105 Voltas

1:18'39.683

 54 Voltas 5 1 Motor
37 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 71

+129 Voltas

56'54.064

 24 Voltas 5 1 Rear end
38 United States J. Yeley RSS Racing 38 Ford 58

+142 Voltas

48'09.579

 13 Voltas 3 1 Wheel bearing
Ver resultados completos

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato
Próximo artigo Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP: Confira a classificação do Mundial após o GP do Catar

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Confira a classificação do Mundial após o GP do Catar

F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Homestead-Miami
Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

Últimas notícias

Néstor Girolami e Leonel Pernía vencem no Grande Prêmio Paladini e título será decidido em El Pinar

TCR South America
TCRS TCR South America
Néstor Girolami e Leonel Pernía vencem no Grande Prêmio Paladini e título será decidido em El Pinar

NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Homestead-Miami
NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final

Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

WEC
WEC WEC
Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

F1: Verstappen admite "reação lenta" na largada e "carro em condições ruins" em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen admite "reação lenta" na largada e "carro em condições ruins" em Interlagos