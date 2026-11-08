NASCAR O’Reilly: Allgaier conquista bicampeonato em Homestead; Jones vence final
Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Foto de: James Gilbert - Getty Images
Justin Allgaier conquistou neste sábado (7) o bicampeonato da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ao terminar na sétima posição a etapa decisiva da temporada de 2026, disputada no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. O piloto da JR Motorsports, equipe de Dale Earnhardt Jr., assegurou seu segundo título em três anos, enquanto Brandon Jones, da Joe Gibbs Racing, venceu a corrida.
Aos 40 anos, Allgaier chegou à decisão como líder do campeonato e precisou administrar a vantagem diante de quatro adversários que ainda tinham possibilidades matemáticas de conquistar o título. Apesar de não disputar diretamente a vitória, o piloto do Chevrolet #7 conseguiu superar os desafios da prova e terminou a temporada com 14 pontos de vantagem sobre Jesse Love, campeão de 2025.
A conquista coroou a melhor temporada da carreira de Allgaier em número de vitórias, com seis triunfos ao longo de 2026. O resultado também colocou o veterano na história da JR Motorsports como o primeiro piloto a conquistar mais de um campeonato pela equipe. Além disso, ele se tornou o segundo campeão mais velho da categoria, atrás apenas de Tommy Ellis, que tinha 41 anos quando levantou o troféu em 1988.
A corrida em Homestead foi marcada por uma disputa intensa pela liderança. Sheldon Creed, que largou da pole position, comandou 99 das 200 voltas, enquanto Sam Mayer venceu os dois primeiros estágios. Corey Day, outro candidato ao campeonato, viu suas chances praticamente desaparecerem após um acidente com Rajah Caruth ainda nas primeiras voltas.
Na parte final, Carson Kvapil assumiu a liderança e protagonizou uma disputa com Brandon Jones. O piloto da Joe Gibbs Racing conseguiu a ultrapassagem decisiva a 14 voltas do encerramento e abriu vantagem para conquistar sua segunda vitória na temporada e a nona da carreira. Jones cruzou a linha de chegada 3s937 à frente de Kvapil, garantindo também a 700ª vitória da Toyota nas competições nacionais da NASCAR.
Brent Crews terminou em terceiro, seguido por Jesse Love e Parker Retzlaff, que completaram os cinco primeiros. Creed foi o sexto, imediatamente à frente de Allgaier, enquanto Austin Hill, Sam Mayer e William Sawalich fecharam o grupo dos dez melhores.
Com o título definido, Allgaier encerrou o campeonato à frente de Love, Kvapil, Creed e Day, respectivamente. A conquista também representou o primeiro campeonato de Andrew Overstreet como chefe de equipe e reforçou o protagonismo da JR Motorsports na segunda principal divisão da NASCAR.
O Motorsport.com transmitiu a grande final da NASCAR O'Reilly Series em Homestead na plataforma de streaming PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|200
|
2:28'12.073
|13
|61
|2
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|200
|
+3.937
2:28'16.010
|3.937
|7
|44
|3
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|200
|
+4.469
2:28'16.542
|0.532
|7
|44
|4
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|200
|
+5.738
2:28'17.811
|1.269
|6
|49
|5
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|200
|
+10.843
2:28'22.916
|5.105
|6
|37
|6
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|200
|
+11.242
2:28'23.315
|0.399
|6
|50
|7
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|
+12.339
2:28'24.412
|1.097
|6
|41
|8
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|200
|
+15.487
2:28'27.560
|3.148
|6
|42
|9
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|200
|
+22.387
2:28'34.460
|6.900
|7
|48
|10
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|200
|
+27.647
2:28'39.720
|5.260
|6
|28
|11
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|200
|
+32.506
2:28'44.579
|4.859
|8
|26
|12
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'15.113
|1 Volta
|6
|25
|13
|
W. Rodgers Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'22.612
|7.499
|6
|24
|14
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|199
|
+1 Volta
2:28'29.652
|7.040
|7
|23
|15
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'48.203
|18.551
|6
|23
|16
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'48.872
|0.669
|7
|17
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:28'24.902
|1 Volta
|7
|20
|18
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:28'28.406
|3.504
|9
|19
|19
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:28'28.703
|0.297
|7
|18
|20
|J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:28'39.602
|10.899
|7
|17
|21
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Ford
|198
|
+2 Voltas
2:28'45.017
|5.415
|7
|16
|22
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:28'21.874
|1 Volta
|8
|15
|23
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|197
|
+3 Voltas
2:28'27.802
|5.928
|7
|14
|24
|
P. Pardus Pardus Racing Inc.
|50
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:28'39.510
|11.708
|8
|13
|25
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:28'51.110
|11.600
|6
|12
|26
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Ford
|196
|
+4 Voltas
2:28'20.488
|1 Volta
|7
|11
|27
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
2:28'22.546
|2.058
|6
|10
|28
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
2:28'29.046
|6.500
|6
|9
|29
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|195
|
+5 Voltas
2:28'28.046
|1 Volta
|7
|8
|30
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|195
|
+5 Voltas
2:28'29.810
|1.764
|7
|7
|31
|
A. Patterson Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|195
|
+5 Voltas
2:28'32.693
|2.883
|7
|6
|32
|
B. Perez Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|195
|
+5 Voltas
2:28'33.281
|0.588
|8
|5
|33
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|190
|
+10 Voltas
2:28'42.896
|5 Voltas
|8
|4
|34
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|175
|
+25 Voltas
2:28'32.063
|15 Voltas
|10
|3
|35
|
D. Cram Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|149
|
+51 Voltas
2:01'38.518
|26 Voltas
|8
|2
|Suspensão
|36
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|95
|
+105 Voltas
1:18'39.683
|54 Voltas
|5
|1
|Motor
|37
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|71
|
+129 Voltas
56'54.064
|24 Voltas
|5
|1
|Rear end
|38
|J. Yeley RSS Racing
|38
|Ford
|58
|
+142 Voltas
48'09.579
|13 Voltas
|3
|1
|Wheel bearing
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