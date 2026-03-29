Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Martinsville

NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida caótica em Martinsville

Pilotos da JR Motorsports venceram as últimas cinco provas da categoria; etapa foi transmitida no canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot
Justin Allgaier, No. 7 JR Motorsports Chevrolet

Depois de assumir a liderança após uma bandeira vermelha no final da corrida, Justin Allgaier manteve a posição e conquistou sua 31ª vitória na carreira na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, e a terceira nesta temporada. Sua vitória em Martinsville significa que a JR Motorsports conseguiu vencer as últimas cinco corridas consecutivas.

Corey Day terminou em segundo, Sammy Smith em terceiro, Sheldon Creed em quarto e Lee Pulliam em quinto em sua estreia na categoria. Austin Hill, Dean Thompson, Ross Chastain, Ryan Sieg e Brent Crews completaram o restante do top 10 da corrida que teve um alto número de bandeiras amarelas e um acidente múltiplo que causou a interrupção de prova.

“Eu não paro de dizer e de falar sobre como essa equipe é incrível”, disse Allgaier. “Começamos 2026 melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Estou muito orgulhoso dos carros que levamos para a pista e de todos os nossos parceiros".

Allgaier agora detém uma liderança confortável na classificação do campeonato, com 92 pontos de vantagem sobre o atual campeão Jesse Love. 

Justin Allgaier, Chevrolet nº 7 da JR Motorsports

Foto: David Jensen / Getty Images

O Motorsport.com transmitiu, ao vivo, em português e de forma gratuita, todos os detalhes da corrida de Martinsville da O'Reilly Series no canal da PhizTV. Assista aqui!

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença voltas na liderança abandono
1 7 USA Justin Allgaier Chevrolet 250 2:23'25.188   114  
2 17 USA Corey Day Chevrolet 250 2:23'25.446 0,258 37  
3 8 USA Sammy Smith Chevrolet 250 2:23'25.447 0,259    
4 00 USA Sheldon Creed Chevrolet 250 2:23'27.061 1,873    
5 9 USA Lee Pulliam Chevrolet 250 2:23'27.832 2,644 40  
6 21 USA Austin Hill Chevrolet 250 2:23'28.061 2,873 9  
7 26 USA Dean Thompson Toyota 250 2:23'28.657 3,469    
8 91 USA Ross Chastain Chevrolet 250 2:23'30.424 5,236    
9 39 USA Ryan Sieg Chevrolet 250 2:23'30.829 5,641    
10 19 USA Brent Crews Toyota 250 2:23'31.240 6,052    
11 99 USA Parker Retzlaff Chevrolet 250 2:23'31.597 6,409    
12 2 USA Jesse Love Chevrolet 250 2:23'32.220 7,032    
13 54 USA Taylor Gray Toyota 250 2:23'32.513 7,325    
14 44 USA Brennan Poole Chevrolet 250 2:23'32.867 7,679    
15 96 USA Anthony Alfredo Chevrolet 250 2:23'32.962 7,774    
16 48 USA Patrick Staropoli Chevrolet 250 2:23'32.989 7,801    
17 31 USA Blaine Perkins Chevrolet 250 2:23'33.596 8,408    
18 20 USA Brandon Jones Toyota 250 2:23'34.090 8,902 1  
19 30 USA Myatt Snider Chevrolet 250 2:23'34.818 9,630    
20 18 USA William Sawalich Toyota 250 2:23'35.481 10,293    
21 42 USA Brad Perez Chevrolet 250 2:23'35.851 10,663    
22 45 USA Lavar Scott Chevrolet 250 2:23'36.763 11,575    
23 41 USA Sam Mayer Chevrolet 250 2:23'37.686 12,498 14  
24 55 USA Joey Gase Chevrolet 250 2:23'38.761 13,573    
25 88 USA Rajah Caruth Chevrolet 250 2:23'50.380 25,192 18  
26 24 USA Harrison Burton Toyota 248 2:23'44.321 2 voltas 17  
27 0 USA Garrett Smithley Chevrolet 242 2:23'46.471 8 voltas    
28 1 USA Carson Kvapil Chevrolet 234 2:11'42.658 16 voltas   Acidente
29 87 USA Austin Green Chevrolet 233 2:10'58.438 17 voltas   Acidente
30 27 USA Jeb Burton Chevrolet 233 2:10'58.665 17 voltas   Acidente
31 32 USA Andrew Patterson Chevrolet 233 2:10'58.901 17 voltas   Acidente
32 92 USA Josh Williams Chevrolet 233 2:10'59.070 17 voltas   Acidente
33 25 USA Nicholas Sanchez Ford 213 1:58'57.179 37 voltas   Acidente
34 28 USA Kyle Sieg Chevrolet 207 1:54'33.470 43 voltas   Suspensão
35 07 USA Josh Bilicki Chevrolet 205 2:23'39.817 45 voltas    
36 02 USA Ryan Ellis Chevrolet 183 1:41'14.738 67 voltas   Freios
37 51 USA Jeremy Clements Chevrolet 89 45'08.055 161 voltas   Radiador de óleo
38 5 USA Luke Baldwin Ford 31 11'07.430 219 voltas   Acidente

