NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida caótica em Martinsville
Pilotos da JR Motorsports venceram as últimas cinco provas da categoria; etapa foi transmitida no canal do Motorsport.com na PhizTV
Depois de assumir a liderança após uma bandeira vermelha no final da corrida, Justin Allgaier manteve a posição e conquistou sua 31ª vitória na carreira na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, e a terceira nesta temporada. Sua vitória em Martinsville significa que a JR Motorsports conseguiu vencer as últimas cinco corridas consecutivas.
Corey Day terminou em segundo, Sammy Smith em terceiro, Sheldon Creed em quarto e Lee Pulliam em quinto em sua estreia na categoria. Austin Hill, Dean Thompson, Ross Chastain, Ryan Sieg e Brent Crews completaram o restante do top 10 da corrida que teve um alto número de bandeiras amarelas e um acidente múltiplo que causou a interrupção de prova.
“Eu não paro de dizer e de falar sobre como essa equipe é incrível”, disse Allgaier. “Começamos 2026 melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Estou muito orgulhoso dos carros que levamos para a pista e de todos os nossos parceiros".
Allgaier agora detém uma liderança confortável na classificação do campeonato, com 92 pontos de vantagem sobre o atual campeão Jesse Love.
Justin Allgaier, Chevrolet nº 7 da JR Motorsports
Foto: David Jensen / Getty Images
O Motorsport.com transmitiu, ao vivo, em português e de forma gratuita, todos os detalhes da corrida de Martinsville da O'Reilly Series no canal da PhizTV. Assista aqui!
|cla
|#
|piloto
|fabricante
|voltas
|tempo
|diferença
|voltas na liderança
|abandono
|1
|7
|Justin Allgaier
|Chevrolet
|250
|2:23'25.188
|114
|2
|17
|Corey Day
|Chevrolet
|250
|2:23'25.446
|0,258
|37
|3
|8
|Sammy Smith
|Chevrolet
|250
|2:23'25.447
|0,259
|4
|00
|Sheldon Creed
|Chevrolet
|250
|2:23'27.061
|1,873
|5
|9
|Lee Pulliam
|Chevrolet
|250
|2:23'27.832
|2,644
|40
|6
|21
|Austin Hill
|Chevrolet
|250
|2:23'28.061
|2,873
|9
|7
|26
|Dean Thompson
|Toyota
|250
|2:23'28.657
|3,469
|8
|91
|Ross Chastain
|Chevrolet
|250
|2:23'30.424
|5,236
|9
|39
|Ryan Sieg
|Chevrolet
|250
|2:23'30.829
|5,641
|10
|19
|Brent Crews
|Toyota
|250
|2:23'31.240
|6,052
|11
|99
|Parker Retzlaff
|Chevrolet
|250
|2:23'31.597
|6,409
|12
|2
|Jesse Love
|Chevrolet
|250
|2:23'32.220
|7,032
|13
|54
|Taylor Gray
|Toyota
|250
|2:23'32.513
|7,325
|14
|44
|Brennan Poole
|Chevrolet
|250
|2:23'32.867
|7,679
|15
|96
|Anthony Alfredo
|Chevrolet
|250
|2:23'32.962
|7,774
|16
|48
|Patrick Staropoli
|Chevrolet
|250
|2:23'32.989
|7,801
|17
|31
|Blaine Perkins
|Chevrolet
|250
|2:23'33.596
|8,408
|18
|20
|Brandon Jones
|Toyota
|250
|2:23'34.090
|8,902
|1
|19
|30
|Myatt Snider
|Chevrolet
|250
|2:23'34.818
|9,630
|20
|18
|William Sawalich
|Toyota
|250
|2:23'35.481
|10,293
|21
|42
|Brad Perez
|Chevrolet
|250
|2:23'35.851
|10,663
|22
|45
|Lavar Scott
|Chevrolet
|250
|2:23'36.763
|11,575
|23
|41
|Sam Mayer
|Chevrolet
|250
|2:23'37.686
|12,498
|14
|24
|55
|Joey Gase
|Chevrolet
|250
|2:23'38.761
|13,573
|25
|88
|Rajah Caruth
|Chevrolet
|250
|2:23'50.380
|25,192
|18
|26
|24
|Harrison Burton
|Toyota
|248
|2:23'44.321
|2 voltas
|17
|27
|0
|Garrett Smithley
|Chevrolet
|242
|2:23'46.471
|8 voltas
|28
|1
|Carson Kvapil
|Chevrolet
|234
|2:11'42.658
|16 voltas
|Acidente
|29
|87
|Austin Green
|Chevrolet
|233
|2:10'58.438
|17 voltas
|Acidente
|30
|27
|Jeb Burton
|Chevrolet
|233
|2:10'58.665
|17 voltas
|Acidente
|31
|32
|Andrew Patterson
|Chevrolet
|233
|2:10'58.901
|17 voltas
|Acidente
|32
|92
|Josh Williams
|Chevrolet
|233
|2:10'59.070
|17 voltas
|Acidente
|33
|25
|Nicholas Sanchez
|Ford
|213
|1:58'57.179
|37 voltas
|Acidente
|34
|28
|Kyle Sieg
|Chevrolet
|207
|1:54'33.470
|43 voltas
|Suspensão
|35
|07
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|205
|2:23'39.817
|45 voltas
|36
|02
|Ryan Ellis
|Chevrolet
|183
|1:41'14.738
|67 voltas
|Freios
|37
|51
|Jeremy Clements
|Chevrolet
|89
|45'08.055
|161 voltas
|Radiador de óleo
|38
|5
|Luke Baldwin
|Ford
|31
|11'07.430
|219 voltas
|Acidente
