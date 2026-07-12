NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas
Uma 'maratona' no EchoPark Speedway também registrou um número recorde de bandeiras amarelas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Justin Allgaier já soma seis vitórias na temporada 2026 da NASCAR O’Reilly, mas a vitória mais recente aconteceu de uma forma totalmente imprevisível. Ao relargar em quinto lugar na segunda prorrogação, ele sobreviveu ao caos para conquistar sua 34ª vitória na carreira.
Foi uma dobradinha da JR Motorsports, com Carson Kvapil conquistando o segundo lugar por uma diferença mínima bem na linha de chegada. Parker Retzlaff ficou em terceiro, William Sawalich em quarto e Anthony Alfredo em quinto.
Garrett Smithley, Brandon Jones, Kyle Sieg, Rajah Caruth e Jeremy Clements completaram o restante do top 10.
Na bandeira branca, Brennan Poole estava na liderança com Nick Sanchez pressionando, mas os dois acabaram se batendo após um contato com Kvapil na disputa pela vitória. Um devastado Poole terminou em 17º, e Sanchez ficou em 19º.
A corrida teve um recorde de 13 bandeiras amarelas e quatro bandeiras vermelhas, com duração de bem mais de três horas.
Motorsport.com transmitiu a corrida de Atlanta da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|172
|
2:58'28.075
|4
|68
|2
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|172
|
+0.139
2:58'28.214
|0.139
|5
|52
|3
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|172
|
+0.150
2:58'28.225
|0.011
|6
|37
|4
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|172
|
+0.704
2:58'28.779
|0.554
|6
|35
|5
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|172
|
+0.716
2:58'28.791
|0.012
|5
|32
|6
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|172
|
+0.886
2:58'28.961
|0.170
|6
|31
|7
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|172
|
+1.315
2:58'29.390
|0.429
|9
|31
|8
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|172
|
+1.327
2:58'29.402
|0.012
|9
|29
|9
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|172
|
+1.490
2:58'29.565
|0.163
|6
|43
|10
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|172
|
+1.609
2:58'29.684
|0.119
|7
|37
|11
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|172
|
+2.672
2:58'30.747
|1.063
|6
|26
|12
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|172
|
+2.844
2:58'30.919
|0.172
|9
|25
|13
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|172
|
+3.074
2:58'31.149
|0.230
|8
|24
|14
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|172
|
+4.504
2:58'32.579
|1.430
|8
|24
|15
|
G. Reen Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|172
|
+5.237
2:58'33.312
|0.733
|10
|22
|16
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|172
|
+5.456
2:58'33.531
|0.219
|6
|21
|17
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|172
|
+5.677
2:58'33.752
|0.221
|5
|20
|18
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|172
|
+17.793
2:58'45.868
|12.116
|12
|37
|19
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|171
|
+1 Volta
2:57'56.397
|1 Volta
|5
|18
|20
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|171
|
+1 Volta
2:58'37.706
|41.309
|9
|17
|21
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|169
|
+3 Voltas
2:59'08.651
|2 Voltas
|10
|16
|22
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|159
|
+13 Voltas
2:41'18.866
|10 Voltas
|7
|16
|Acidente
|23
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|159
|
+13 Voltas
2:41'19.748
|0.882
|6
|14
|Acidente
|24
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|153
|
+19 Voltas
2:40'14.796
|6 Voltas
|6
|13
|Acidente
|25
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|152
|
+20 Voltas
2:33'11.755
|1 Volta
|6
|20
|Acidente
|26
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|151
|
+21 Voltas
2:30'54.046
|1 Volta
|5
|23
|Acidente
|27
|J. Anderson Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|151
|
+21 Voltas
2:30'54.141
|0.095
|8
|10
|Acidente
|28
|
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|151
|
+21 Voltas
2:30'54.396
|0.255
|7
|Acidente
|29
|
N. Leitz Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|151
|
+21 Voltas
2:30'54.752
|0.356
|6
|Acidente
|30
|
J. Finch JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|143
|
+29 Voltas
2:22'58.068
|8 Voltas
|7
|7
|Acidente
|31
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|119
|
+53 Voltas
1:51'01.555
|24 Voltas
|7
|6
|Acidente
|32
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|112
|
+60 Voltas
1:40'16.122
|7 Voltas
|5
|15
|Acidente
|33
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|112
|
+60 Voltas
1:40'21.502
|5.380
|4
|4
|Acidente
|34
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|101
|
+71 Voltas
1:26'01.808
|11 Voltas
|4
|3
|Motor
|35
|
L. Bearden RSS Racing
|38
|Ford
|69
|
+103 Voltas
1:01'13.912
|32 Voltas
|4
|2
|Fuel pump
|36
|
C. Ware Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|63
|
+109 Voltas
58'06.380
|6 Voltas
|6
|1
|Suspensão
|37
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Ford
|2
|
+170 Voltas
1'12.907
|61 Voltas
|4
|1
|Motor
|38
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|0
|
+172 Voltas
1'43.856
|2 Voltas
|2
|1
|Freios
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