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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Atlanta II

NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas

Uma 'maratona' no EchoPark Speedway também registrou um número recorde de bandeiras amarelas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Justin Allgaier, No. 7 JR Motorports Chevrolet, collides with Jeremy Clements, No. 51 JCR Chevrolet

Justin Allgaier já soma seis vitórias na temporada 2026 da NASCAR O’Reilly, mas a vitória mais recente aconteceu de uma forma totalmente imprevisível. Ao relargar em quinto lugar na segunda prorrogação, ele sobreviveu ao caos para conquistar sua 34ª vitória na carreira.

O editor recomenda:

Foi uma dobradinha da JR Motorsports, com Carson Kvapil conquistando o segundo lugar por uma diferença mínima bem na linha de chegada. Parker Retzlaff ficou em terceiro, William Sawalich em quarto e Anthony Alfredo em quinto.

Garrett Smithley, Brandon Jones, Kyle Sieg, Rajah Caruth e Jeremy Clements completaram o restante do top 10.

Na bandeira branca, Brennan Poole estava na liderança com Nick Sanchez pressionando, mas os dois acabaram se batendo após um contato com Kvapil na disputa pela vitória. Um devastado Poole terminou em 17º, e Sanchez ficou em 19º.

A corrida teve um recorde de 13 bandeiras amarelas e quatro bandeiras vermelhas, com duração de bem mais de três horas.

Motorsport.com transmitiu a corrida de Atlanta da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 172

2:58'28.075

   4 68  
2
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 172

+0.139

2:58'28.214

 0.139 5 52  
3
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 172

+0.150

2:58'28.225

 0.011 6 37  
4
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 172

+0.704

2:58'28.779

 0.554 6 35  
5
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 172

+0.716

2:58'28.791

 0.012 5 32  
6 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 172

+0.886

2:58'28.961

 0.170 6 31  
7 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 172

+1.315

2:58'29.390

 0.429 9 31  
8
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 172

+1.327

2:58'29.402

 0.012 9 29  
9
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 172

+1.490

2:58'29.565

 0.163 6 43  
10 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 172

+1.609

2:58'29.684

 0.119 7 37  
11
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 172

+2.672

2:58'30.747

 1.063 6 26  
12 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 172

+2.844

2:58'30.919

 0.172 9 25  
13
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 172

+3.074

2:58'31.149

 0.230 8 24  
14
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 172

+4.504

2:58'32.579

 1.430 8 24  
15
G. Reen Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 172

+5.237

2:58'33.312

 0.733 10 22  
16 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 172

+5.456

2:58'33.531

 0.219 6 21  
17 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 172

+5.677

2:58'33.752

 0.221 5 20  
18
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 172

+17.793

2:58'45.868

 12.116 12 37  
19
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 171

+1 Volta

2:57'56.397

 1 Volta 5 18  
20
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 171

+1 Volta

2:58'37.706

 41.309 9 17  
21
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 169

+3 Voltas

2:59'08.651

 2 Voltas 10 16  
22 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 159

+13 Voltas

2:41'18.866

 10 Voltas 7 16 Acidente
23 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 159

+13 Voltas

2:41'19.748

 0.882 6 14 Acidente
24
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 153

+19 Voltas

2:40'14.796

 6 Voltas 6 13 Acidente
25 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 152

+20 Voltas

2:33'11.755

 1 Volta 6 20 Acidente
26
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 151

+21 Voltas

2:30'54.046

 1 Volta 5 23 Acidente
27 United States J. Anderson Jordan Anderson Racing 32 Chevrolet 151

+21 Voltas

2:30'54.141

 0.095 8 10 Acidente
28
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 151

+21 Voltas

2:30'54.396

 0.255 7   Acidente
29
N. Leitz Young's Motorsports
 42 Chevrolet 151

+21 Voltas

2:30'54.752

 0.356 6   Acidente
30
J. Finch JR Motorsports
 9 Chevrolet 143

+29 Voltas

2:22'58.068

 8 Voltas 7 7 Acidente
31
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 119

+53 Voltas

1:51'01.555

 24 Voltas 7 6 Acidente
32
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 112

+60 Voltas

1:40'16.122

 7 Voltas 5 15 Acidente
33
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 112

+60 Voltas

1:40'21.502

 5.380 4 4 Acidente
34 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 101

+71 Voltas

1:26'01.808

 11 Voltas 4 3 Motor
35
L. Bearden RSS Racing
 38 Ford 69

+103 Voltas

1:01'13.912

 32 Voltas 4 2 Fuel pump
36
C. Ware Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 63

+109 Voltas

58'06.380

 6 Voltas 6 1 Suspensão
37 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Ford 2

+170 Voltas

1'12.907

 61 Voltas 4 1 Motor
38 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 0

+172 Voltas

1'43.856

 2 Voltas 2 1 Freios
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