NASCAR O’Reilly: Austin Hill é soberano em Daytona e vence na abertura do campeonato
Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Austin Hill foi o grande nome da etapa de Daytona da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, categoria que até o ano passado se chamava Xfinity Series. O piloto liderou 78 das 120 voltas no mítico oval da Flórida.
Ele agora soma 15 vitórias na categoria, incluindo impressionantes 11 em superspeedways, sendo quatro delas em Daytona.
Mesmo com amplo domínio, o final foi emocionante. Na última volta, Brennan Poole estava em segundo, mas foi jogado para fora da linha ideal justamente quando tentava ultrapassá-lo para assumir a liderança. Hill então defendeu-se das investidas de Justin Allgaier e de Jordan Anderson para garantir a vitória.
Ao falar sobre a chegada, Hill disse: "Acelerei bastante por ali e queria trabalhar com meu companheiro de equipe no final, Jesse [Love], mas eu sabia que a parte de baixo da pista ia ficar congestionada, ou pelo menos eu sentia que ia. A pista de cima sempre fica desorganizada, os pilotos se movimentam muito e todo mundo tenta atrapalhar todo mundo. Então, achei que a pista de baixo seria a melhor opção para mim."
Na bandeirada final, Allgaier terminou em segundo, Ryan Sieg em terceiro, Anderson em quarto e Sammy Smith em quinto. Ryan Ellis, Carson Kvapil , Blaine Perkins, Love e Rajah Caruth completaram o restante dos 10 primeiros.
A próxima etapa será em Atlanta, no próximo sábado.
Neste domingo acontece a Daytona 500, prova mais prestigiosa da NASCAR Cup Series, com transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV. Clique aqui para assistir.
Veja como foi a corrida deste sábado
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?
NASCAR Cup: Assista à Daytona 500 ao vivo
F1 - Alonso mantém confiança mesmo com início difícil: "Newey não esqueceu como projetar um carro"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários