NASCAR O'Reilly Daytona

NASCAR O’Reilly: Austin Hill é soberano em Daytona e vence na abertura do campeonato

Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Winner Austin Hill, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Hill foi o grande nome da etapa de Daytona da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, categoria que até o ano passado se chamava Xfinity Series. O piloto liderou 78 das 120 voltas no mítico oval da Flórida.

Leia também:

Ele agora soma 15 vitórias na categoria, incluindo impressionantes 11 em superspeedways, sendo quatro delas em Daytona.

Mesmo com amplo domínio, o final foi emocionante. Na última volta, Brennan Poole estava em segundo, mas foi jogado para fora da linha ideal justamente quando tentava ultrapassá-lo para assumir a liderança. Hill então defendeu-se das investidas de Justin Allgaier e de Jordan Anderson para garantir a vitória.

Ao falar sobre a chegada, Hill disse: "Acelerei bastante por ali e queria trabalhar com meu companheiro de equipe no final, Jesse [Love], mas eu sabia que a parte de baixo da pista ia ficar congestionada, ou pelo menos eu sentia que ia. A pista de cima sempre fica desorganizada, os pilotos se movimentam muito e todo mundo tenta atrapalhar todo mundo. Então, achei que a pista de baixo seria a melhor opção para mim."

Na bandeirada final, Allgaier terminou em segundo, Ryan Sieg em terceiro, Anderson em quarto e Sammy Smith em quinto. Ryan Ellis, Carson Kvapil , Blaine Perkins, Love e Rajah Caruth completaram o restante dos 10 primeiros.

A próxima etapa será em Atlanta, no próximo sábado.

Neste domingo acontece a Daytona 500, prova mais prestigiosa da NASCAR Cup Series, com transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV. Clique aqui para assistir.

Veja como foi a corrida deste sábado

 

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

