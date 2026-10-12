NASCAR O’Reilly: Corey Day ultrapassa rivais em disputa de três carros lado a lado e vence em Charlotte
Segunda vitória consecutiva do piloto do #17 o colocou a sete pontos do líder Sheldon Creed; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV
Corey Day wins, No. 17 Hendrick Motorsports Chevrolet
Foto de: David Jensen / Getty Images
Em uma corrida da NASCAR O’Reilly disputada após a corrida da Cup Series de domingo, devido à chuva de sábado, Corey Day conquistou a segunda vitória consecutiva, agora no Charlotte Motor Speedway.
Na última relargada, faltando dez voltas para o final, Day realizou uma ultrapassagem em uma disputa com três carros lado a lado para assumir a liderança sobre Jesse Love e Justin Allgaier e, em seguida, segurou Love nas últimas voltas para conquistar a vitória.
“Acho que o #2 [Love] ficou muito instável na frente do #7 [Allgaier] e atrapalhou os dois, e isso foi o suficiente para eu conseguir uma vantagem sobre eles”, afirmou Day. “Isso foi crucial. Acho que, se eu não tivesse feito isso, não teria vencido a corrida".
"Que trabalho incrível da minha equipe. Eu errei e entrei com ângulo demais na curva. Só o fato de ter o carro capaz disso, a execução necessária para isso, tudo para finalizar assim é simplesmente demais".
Love terminou em segundo, Sheldon Creed em terceiro, Allgaier em quarto e o novato Carson Brown em quinto. Brandon Jones, Austin Hill, Anthony Alfredo, Taylor Gray e Brennan Poole completaram os dez primeiros.
Creed segue na liderança do campeonato, mas está apenas dois pontos à frente de Love e sete pontos à frente de Day. Allgaier está 15 pontos atrás, e Carson Kvapil caiu para 40 pontos atrás.
Day também se tornou o primeiro piloto da Hendrick Motorsports a vencer duas corridas consecutivas desde Kyle Busch em 2004, embora a equipe também não tenha competido em tempo integral nessa divisão por vários anos durante esse período.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Charlotte da NASCAR O'Reilly Series na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Corrida
Ryan Sieg rodou ao bater no para-choque de Rajah Caruth
Foto: David Jensen / Getty Images
A ação começou logo no início, com Day quase perdendo o controle enquanto Love assumia a liderança depois uma disputa de três carros lado a lado. No entanto, Day se manteve firme e partiu com a vantagem inicial.
Allgaier teve que abrir caminho no meio do pelotão após o cancelamento da classificação por causa da chuva e quase se envolveu em um incidente quando três carros — incluindo Creed — se chocaram lateralmente bem à sua frente.
Houve uma bandeira amarela de competição na volta 20, quando a equipe de Creed fez pequenos reparos. No final do primeiro estágio, Day liderava à frente de Love, Mayer, Allgaier, Kvapil, A. Hill, Crews, Clements, Tay, Gray e Retzlaff.
Durante o período entre os segmentos, o líder da corrida recebeu uma penalidade de volta ao final do pelotão, pois Day passou por muitos boxes, mas não ficou lá atrás por muito tempo.
Love assumiu a liderança, mas Allgaier rapidamente o alcançou e tomou a ponta. Day voltou ao top 10 em uma única volta, mas acabou batendo no muro em um momento perigoso para o piloto da Hendrick.
Allgaier venceu o segundo segmento, seguido por Love, Tay. Gray, Mayer, Crews, A. Hill, Day, Kvapil, S. Smith e Creed.
Último segmento
Corey Day vence, Chevrolet nº 17 da Hendrick Motorsports
Foto: David Jensen / Getty Images
Hill teve que ir para o final do pelotão para uma troca de bateria, enquanto Love continuava liderando a corrida. Allgaier perdeu posições na relargada, mas recuperou-as agressivamente à medida que a corrida avançava.
Kvapil teve que fazer uma parada não programada nos boxes depois de bater no muro com um pneu furado e precisou ir para a garagem devido aos danos, o que representou um grande golpe para suas esperanças de conquistar o título.
À medida que se aproximavam as paradas nos boxes sob bandeira verde, Ryan Sieg rodou após um contato com Rajah Caruth. Com apenas dois conjuntos de pneus restantes, Crews optou por permanecer na pista para tentar economizar um conjunto de pneus novos para mais tarde.
Love retomou a liderança na relargada e, faltando 51 voltas para o final, Allgaier o ultrapassou e assumiu a liderança.
Logo após Crews ter entrado nos boxes sob bandeira verde, outra rodada isolada (Ryan Ellis) atrapalhou uma sequência de paradas nos boxes antes que elas pudessem realmente começar.
Allgaier liderou na relargada seguinte e, embora Gray tenha ocupado brevemente o segundo lugar, ele rapidamente ficou para trás de Love e Day, que continuaram pressionando Allgaier durante toda a corrida, com o campeão de 2024 batendo no muro e perdendo a liderança a 17 voltas do final.
Logo depois, Crews furou um pneu e colocou a corrida novamente sob bandeira amarela. Mayer e alguns carros optaram por pararem, mas todos os líderes permaneceram na pista.
Na relargada, Love e Allgaier permaneceram lado a lado, enquanto Day fez uma arrancada poderosa pelo lado mais interno na reta oposta, ultrapassando os dois na curva 3. No meio do pelotão, Mayer furou um pneu após bater com Clements em uma disputa por posição.
Na frente, Day teve então que manter Love à distância nas dez voltas restantes, e foi exatamente o que ele fez para garantir sua quarta vitória na temporada 2026.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|200
|
2:28'10.287
|7
|69
|2
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|200
|
+0.728
2:28'11.015
|0.728
|8
|54
|3
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|200
|
+2.992
2:28'13.279
|2.264
|8
|35
|4
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|
+3.029
2:28'13.316
|0.037
|8
|50
|5
|
C. Brown Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|200
|
+3.177
2:28'13.464
|0.148
|10
|32
|6
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|200
|
+4.073
2:28'14.360
|0.896
|9
|31
|7
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|200
|
+4.514
2:28'14.801
|0.441
|9
|40
|8
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|200
|
+5.465
2:28'15.752
|0.951
|8
|29
|9
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|200
|
+5.556
2:28'15.843
|0.091
|8
|38
|10
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|200
|
+5.830
2:28'16.117
|0.274
|9
|27
|11
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|200
|
+5.994
2:28'16.281
|0.164
|9
|26
|12
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|200
|
+6.097
2:28'16.384
|0.103
|8
|26
|13
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|200
|
+6.761
2:28'17.048
|0.664
|10
|24
|14
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|200
|
+7.272
2:28'17.559
|0.511
|9
|23
|15
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Ford
|200
|
+8.025
2:28'18.312
|0.753
|10
|22
|16
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|200
|
+8.441
2:28'18.728
|0.416
|9
|23
|17
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|200
|
+9.456
2:28'19.743
|1.015
|11
|20
|18
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|200
|
+10.800
2:28'21.087
|1.344
|9
|19
|19
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|200
|
+10.880
2:28'21.167
|0.080
|8
|18
|20
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|200
|
+11.536
2:28'21.823
|0.656
|8
|20
|21
|M. DiBenedetto Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|200
|
+12.401
2:28'22.688
|0.865
|10
|16
|22
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|200
|
+18.928
2:28'29.215
|6.527
|8
|15
|23
|
A. Green Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'23.397
|1 Volta
|11
|14
|24
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:28'29.472
|6.075
|10
|28
|25
|M. Snider DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:28'33.981
|1 Volta
|10
|12
|26
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:28'33.004
|1 Volta
|8
|11
|27
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Ford
|196
|
+4 Voltas
2:28'23.439
|1 Volta
|14
|10
|28
|
D. Lemke Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
2:28'25.004
|1.565
|9
|29
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
2:28'34.426
|9.422
|10
|8
|30
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|184
|
+16 Voltas
2:16'38.515
|12 Voltas
|7
|17
|Acidente
|31
|
J. Finch JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|174
|
+26 Voltas
2:13'02.393
|10 Voltas
|14
|6
|Suspensão
|32
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|171
|
+29 Voltas
2:28'34.960
|3 Voltas
|12
|14
|33
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|166
|
+34 Voltas
2:11'47.277
|5 Voltas
|9
|4
|Suspensão
|34
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|163
|
+37 Voltas
2:07'22.890
|3 Voltas
|13
|3
|Acidente
|35
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|145
|
+55 Voltas
1:49'24.418
|18 Voltas
|7
|2
|Motor
|36
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|126
|
+74 Voltas
1:43'00.411
|19 Voltas
|13
|1
|Acidente
|37
|
D. Cram Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|66
|
+134 Voltas
50'13.721
|60 Voltas
|5
|1
|Freios
|38
|J. Yeley RSS Racing
|38
|Ford
|63
|
+137 Voltas
48'13.488
|3 Voltas
|5
|1
|Water pump
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