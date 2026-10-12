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NASCAR O'Reilly Charlotte (Roval)

NASCAR O’Reilly: Corey Day ultrapassa rivais em disputa de três carros lado a lado e vence em Charlotte

Segunda vitória consecutiva do piloto do #17 o colocou a sete pontos do líder Sheldon Creed; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Corey Day wins, No. 17 Hendrick Motorsports Chevrolet

Corey Day wins, No. 17 Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: David Jensen / Getty Images

Em uma corrida da NASCAR O’Reilly disputada após a corrida da Cup Series de domingo, devido à chuva de sábado, Corey Day conquistou a segunda vitória consecutiva, agora no Charlotte Motor Speedway.

O editor recomenda:

Na última relargada, faltando dez voltas para o final, Day realizou uma ultrapassagem em uma disputa com três carros lado a lado para assumir a liderança sobre Jesse Love e Justin Allgaier e, em seguida, segurou Love nas últimas voltas para conquistar a vitória.

“Acho que o #2 [Love] ficou muito instável na frente do #7 [Allgaier] e atrapalhou os dois, e isso foi o suficiente para eu conseguir uma vantagem sobre eles”, afirmou Day. “Isso foi crucial. Acho que, se eu não tivesse feito isso, não teria vencido a corrida".

"Que trabalho incrível da minha equipe. Eu errei e entrei com ângulo demais na curva. Só o fato de ter o carro capaz disso, a execução necessária para isso, tudo para finalizar assim é simplesmente demais".

Love terminou em segundo, Sheldon Creed em terceiro, Allgaier em quarto e o novato Carson Brown em quinto. Brandon Jones, Austin Hill, Anthony Alfredo, Taylor Gray e Brennan Poole completaram os dez primeiros.

Creed segue na liderança do campeonato, mas está apenas dois pontos à frente de Love e sete pontos à frente de Day. Allgaier está 15 pontos atrás, e Carson Kvapil caiu para 40 pontos atrás.

Day também se tornou o primeiro piloto da Hendrick Motorsports a vencer duas corridas consecutivas desde Kyle Busch em 2004, embora a equipe também não tenha competido em tempo integral nessa divisão por vários anos durante esse período.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Charlotte da NASCAR O'Reilly Series na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Corrida

Ryan Sieg spins off the bumper of Rajah Caruth

Ryan Sieg rodou ao bater no para-choque de Rajah Caruth

Foto: David Jensen / Getty Images

A ação começou logo no início, com Day quase perdendo o controle enquanto Love assumia a liderança depois uma disputa de três carros lado a lado. No entanto, Day se manteve firme e partiu com a vantagem inicial.

Allgaier teve que abrir caminho no meio do pelotão após o cancelamento da classificação por causa da chuva e quase se envolveu em um incidente quando três carros — incluindo Creed — se chocaram lateralmente bem à sua frente.

Houve uma bandeira amarela de competição na volta 20, quando a equipe de Creed fez pequenos reparos. No final do primeiro estágio, Day liderava à frente de Love, Mayer, Allgaier, Kvapil, A. Hill, Crews, Clements, Tay, Gray e Retzlaff.

Durante o período entre os segmentos, o líder da corrida recebeu uma penalidade de volta ao final do pelotão, pois Day passou por muitos boxes, mas não ficou lá atrás por muito tempo.

Love assumiu a liderança, mas Allgaier rapidamente o alcançou e tomou a ponta. Day voltou ao top 10 em uma única volta, mas acabou batendo no muro em um momento perigoso para o piloto da Hendrick.

Allgaier venceu o segundo segmento, seguido por Love, Tay. Gray, Mayer, Crews, A. Hill, Day, Kvapil, S. Smith e Creed.

Último segmento

Corey Day wins, No. 17 Hendrick Motorsports Chevrolet

Corey Day vence, Chevrolet nº 17 da Hendrick Motorsports

Foto: David Jensen / Getty Images

Hill teve que ir para o final do pelotão para uma troca de bateria, enquanto Love continuava liderando a corrida. Allgaier perdeu posições na relargada, mas recuperou-as agressivamente à medida que a corrida avançava.

Kvapil teve que fazer uma parada não programada nos boxes depois de bater no muro com um pneu furado e precisou ir para a garagem devido aos danos, o que representou um grande golpe para suas esperanças de conquistar o título.

À medida que se aproximavam as paradas nos boxes sob bandeira verde, Ryan Sieg rodou após um contato com Rajah Caruth. Com apenas dois conjuntos de pneus restantes, Crews optou por permanecer na pista para tentar economizar um conjunto de pneus novos para mais tarde.

Love retomou a liderança na relargada e, faltando 51 voltas para o final, Allgaier o ultrapassou e assumiu a liderança.

Logo após Crews ter entrado nos boxes sob bandeira verde, outra rodada isolada (Ryan Ellis) atrapalhou uma sequência de paradas nos boxes antes que elas pudessem realmente começar.

Allgaier liderou na relargada seguinte e, embora Gray tenha ocupado brevemente o segundo lugar, ele rapidamente ficou para trás de Love e Day, que continuaram pressionando Allgaier durante toda a corrida, com o campeão de 2024 batendo no muro e perdendo a liderança a 17 voltas do final.

Logo depois, Crews furou um pneu e colocou a corrida novamente sob bandeira amarela. Mayer e alguns carros optaram por pararem, mas todos os líderes permaneceram na pista.

Na relargada, Love e Allgaier permaneceram lado a lado, enquanto Day fez uma arrancada poderosa pelo lado mais interno na reta oposta, ultrapassando os dois na curva 3. No meio do pelotão, Mayer furou um pneu após bater com Clements em uma disputa por posição.

Na frente, Day teve então que manter Love à distância nas dez voltas restantes, e foi exatamente o que ele fez para garantir sua quarta vitória na temporada 2026.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 200

2:28'10.287

   7 69  
2
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 200

+0.728

2:28'11.015

 0.728 8 54  
3 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 200

+2.992

2:28'13.279

 2.264 8 35  
4 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 200

+3.029

2:28'13.316

 0.037 8 50  
5
C. Brown Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 200

+3.177

2:28'13.464

 0.148 10 32  
6 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 200

+4.073

2:28'14.360

 0.896 9 31  
7 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 200

+4.514

2:28'14.801

 0.441 9 40  
8
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 200

+5.465

2:28'15.752

 0.951 8 29  
9
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 200

+5.556

2:28'15.843

 0.091 8 38  
10 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 200

+5.830

2:28'16.117

 0.274 9 27  
11
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 200

+5.994

2:28'16.281

 0.164 9 26  
12
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 200

+6.097

2:28'16.384

 0.103 8 26  
13 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 200

+6.761

2:28'17.048

 0.664 10 24  
14
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 200

+7.272

2:28'17.559

 0.511 9 23  
15 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Ford 200

+8.025

2:28'18.312

 0.753 10 22  
16
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 200

+8.441

2:28'18.728

 0.416 9 23  
17 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 200

+9.456

2:28'19.743

 1.015 11 20  
18 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 200

+10.800

2:28'21.087

 1.344 9 19  
19
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 200

+10.880

2:28'21.167

 0.080 8 18  
20 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 200

+11.536

2:28'21.823

 0.656 8 20  
21 United States M. DiBenedetto Young's Motorsports 42 Chevrolet 200

+12.401

2:28'22.688

 0.865 10 16  
22 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 200

+18.928

2:28'29.215

 6.527 8 15  
23
A. Green Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'23.397

 1 Volta 11 14  
24
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 199

+1 Volta

2:28'29.472

 6.075 10 28  
25 United States M. Snider DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:28'33.981

 1 Volta 10 12  
26
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:28'33.004

 1 Volta 8 11  
27
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Ford 196

+4 Voltas

2:28'23.439

 1 Volta 14 10  
28
D. Lemke Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 196

+4 Voltas

2:28'25.004

 1.565 9    
29 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 196

+4 Voltas

2:28'34.426

 9.422 10 8  
30
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 184

+16 Voltas

2:16'38.515

 12 Voltas 7 17 Acidente
31
J. Finch JR Motorsports
 9 Chevrolet 174

+26 Voltas

2:13'02.393

 10 Voltas 14 6 Suspensão
32
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 171

+29 Voltas

2:28'34.960

 3 Voltas 12 14  
33
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 166

+34 Voltas

2:11'47.277

 5 Voltas 9 4 Suspensão
34 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 163

+37 Voltas

2:07'22.890

 3 Voltas 13 3 Acidente
35
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 145

+55 Voltas

1:49'24.418

 18 Voltas 7 2 Motor
36
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 126

+74 Voltas

1:43'00.411

 19 Voltas 13 1 Acidente
37
D. Cram Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 66

+134 Voltas

50'13.721

 60 Voltas 5 1 Freios
38 United States J. Yeley RSS Racing 38 Ford 63

+137 Voltas

48'13.488

 3 Voltas 5 1 Water pump
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