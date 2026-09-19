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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Bristol II

NASCAR O’Reilly: Creed aparece no fim e vence em Bristol na prorrogação

Corrida foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Sheldon Creed wins, No. 00 Haas Factory Team Chevrolet

Sheldon Creed wins, No. 00 Haas Factory Team Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Sheldon Creed venceu uma movimentada corrida da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series nesta sexta-feira em Bristol. O piloto da Haas aproveitou uma estratégia com pneus novos para avançar da 10ª posição à liderança nas últimas 20 voltas e superar William Sawalich na prorrogação. Foi a terceira vitória de Creed na categoria e a segunda nas três primeiras etapas do Chase.

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A decisão começou a tomar forma quando uma bandeira amarela foi acionada a 27 voltas do fim. Enquanto a maioria dos líderes permaneceu na pista, Creed, Brent Crews e Corey Day pararam para colocar pneus novos. Na relargada, Jesse Love pressionou Justin Allgaier contra o muro para assumir a ponta, mas pouco depois Taylor Gray fez movimento semelhante sobre Love. A confusão permitiu que Sawalich chegasse à liderança e Creed aparecesse em segundo.

Um acidente de Ryan Sieg provocou nova bandeira amarela e levou a prova à prorrogação. Sawalich e Creed dividiram a primeira fila na relargada decisiva, mas o piloto do Chevrolet #00 aproveitou a vantagem dos pneus mais novos para ganhar a posição por dentro e abrir caminho até a bandeirada.

Sawalich terminou em segundo, apenas 0s253 atrás de Creed, enquanto Crews foi o terceiro. Allgaier ficou em quarto e Day completou o top 5. Gray, Sam Mayer, Parker Retzlaff, Dean Thompson e Sammy Smith fecharam os 10 primeiros.

Carson Kvapil foi um dos grandes derrotados da noite. Depois de liderar 156 voltas e vencer o segundo estágio, o piloto começou a enfrentar problemas nas voltas finais e precisou parar nos boxes, terminando apenas em 24º. Com o triunfo, Creed deixa Bristol com 11 pontos de vantagem sobre Allgaier na liderança do campeonato e 37 sobre Kvapil, restando seis corridas no Chase de 2026.

A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, assista aqui.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 305

1:53'07.146

   6 60
2
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 305

+0.253

1:53'07.399

 0.253 5 38
3
B. CrewsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 305

+0.370

1:53'07.516

 0.117 6 47
4 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 305

+0.552

1:53'07.698

 0.182 5 52
5
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 305

+0.611

1:53'07.757

 0.059 6 37
6
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 305

+0.823

1:53'07.969

 0.212 5 42
7
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 305

+1.121

1:53'08.267

 0.298 5 43
8
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 305

+1.268

1:53'08.414

 0.147 5 32
9
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 305

+1.477

1:53'08.623

 0.209 6 28
10
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 305

+1.630

1:53'08.776

 0.153 6 32
11
J. FinchJR Motorsports
 9 Chevrolet 305

+1.726

1:53'08.872

 0.096 6 26
12 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 305

+1.777

1:53'08.923

 0.051 6 25
13 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Ford 305

+1.910

1:53'09.056

 0.133 6 24
14 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 305

+1.956

1:53'09.102

 0.046 7 23
15 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 305

+2.063

1:53'09.209

 0.107 8 22
16
N. SanchezPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 305

+2.139

1:53'09.285

 0.076 7  
17
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 305

+2.313

1:53'09.459

 0.174 6 35
18
L. BeardenYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 304

+1 Volta

1:53'12.210

 1 Volta 7 19
19
A. PattersonJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 303

+2 Voltas

1:53'10.151

 1 Volta 6 18
20
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 303

+2 Voltas

1:53'10.547

 0.396 6 17
21
S. ParsonsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 302

+3 Voltas

1:53'11.553

 1 Volta 6  
22 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 301

+4 Voltas

1:53'09.594

 1 Volta 6 15
23
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 301

+4 Voltas

1:53'09.636

 0.042 9 14
24
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 301

+4 Voltas

1:53'09.782

 0.146 7 32
25 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 301

+4 Voltas

1:53'09.976

 0.194 12 12
26
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 299

+6 Voltas

1:53'10.666

 2 Voltas 7 11
27 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 299

+6 Voltas

1:53'10.686

 0.020 8 10
28 J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 299

+6 Voltas

1:53'10.862

 0.176 10 9
29
C. WareJoey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 298

+7 Voltas

1:53'15.926

 1 Volta 7 8
30 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 297

+8 Voltas

1:47'21.850

 1 Volta 6 7
31 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 297

+8 Voltas

1:53'17.440

 5'55.590 8 6
32
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 290

+15 Voltas

1:53'13.678

 7 Voltas 14 5
33 G. SmithleySS-Green Light Racing 0 Chevrolet 258

+47 Voltas

1:33'03.641

 32 Voltas 7 4
34
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 230

+75 Voltas

1:53'14.204

 28 Voltas 7 3
35 D. StarrJoey Gase Motorsports 55 Chevrolet 206

+99 Voltas

1:17'40.427

 24 Voltas 5 2
36
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Ford 138

+167 Voltas

50'34.620

 68 Voltas 10 1
37 N. DeckerMike Harmon Racing 47 Chevrolet 119

+186 Voltas

45'30.478

 19 Voltas 4  
38 J. YeleyRSS Racing 38 Chevrolet 108

+197 Voltas

37'17.073

 11 Voltas 3 1

 

 

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