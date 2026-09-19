NASCAR O’Reilly: Creed aparece no fim e vence em Bristol na prorrogação
Corrida foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV
Sheldon Creed wins, No. 00 Haas Factory Team Chevrolet
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
Sheldon Creed venceu uma movimentada corrida da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series nesta sexta-feira em Bristol. O piloto da Haas aproveitou uma estratégia com pneus novos para avançar da 10ª posição à liderança nas últimas 20 voltas e superar William Sawalich na prorrogação. Foi a terceira vitória de Creed na categoria e a segunda nas três primeiras etapas do Chase.
A decisão começou a tomar forma quando uma bandeira amarela foi acionada a 27 voltas do fim. Enquanto a maioria dos líderes permaneceu na pista, Creed, Brent Crews e Corey Day pararam para colocar pneus novos. Na relargada, Jesse Love pressionou Justin Allgaier contra o muro para assumir a ponta, mas pouco depois Taylor Gray fez movimento semelhante sobre Love. A confusão permitiu que Sawalich chegasse à liderança e Creed aparecesse em segundo.
Um acidente de Ryan Sieg provocou nova bandeira amarela e levou a prova à prorrogação. Sawalich e Creed dividiram a primeira fila na relargada decisiva, mas o piloto do Chevrolet #00 aproveitou a vantagem dos pneus mais novos para ganhar a posição por dentro e abrir caminho até a bandeirada.
Sawalich terminou em segundo, apenas 0s253 atrás de Creed, enquanto Crews foi o terceiro. Allgaier ficou em quarto e Day completou o top 5. Gray, Sam Mayer, Parker Retzlaff, Dean Thompson e Sammy Smith fecharam os 10 primeiros.
Carson Kvapil foi um dos grandes derrotados da noite. Depois de liderar 156 voltas e vencer o segundo estágio, o piloto começou a enfrentar problemas nas voltas finais e precisou parar nos boxes, terminando apenas em 24º. Com o triunfo, Creed deixa Bristol com 11 pontos de vantagem sobre Allgaier na liderança do campeonato e 37 sobre Kvapil, restando seis corridas no Chase de 2026.
A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, assista aqui.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|305
|
1:53'07.146
|6
|60
|2
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|305
|
+0.253
1:53'07.399
|0.253
|5
|38
|3
|
B. CrewsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|305
|
+0.370
1:53'07.516
|0.117
|6
|47
|4
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|305
|
+0.552
1:53'07.698
|0.182
|5
|52
|5
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|305
|
+0.611
1:53'07.757
|0.059
|6
|37
|6
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|305
|
+0.823
1:53'07.969
|0.212
|5
|42
|7
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|305
|
+1.121
1:53'08.267
|0.298
|5
|43
|8
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|305
|
+1.268
1:53'08.414
|0.147
|5
|32
|9
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|305
|
+1.477
1:53'08.623
|0.209
|6
|28
|10
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|305
|
+1.630
1:53'08.776
|0.153
|6
|32
|11
|
J. FinchJR Motorsports
|9
|Chevrolet
|305
|
+1.726
1:53'08.872
|0.096
|6
|26
|12
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|305
|
+1.777
1:53'08.923
|0.051
|6
|25
|13
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Ford
|305
|
+1.910
1:53'09.056
|0.133
|6
|24
|14
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|305
|
+1.956
1:53'09.102
|0.046
|7
|23
|15
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|305
|
+2.063
1:53'09.209
|0.107
|8
|22
|16
|
N. SanchezPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|305
|
+2.139
1:53'09.285
|0.076
|7
|17
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|305
|
+2.313
1:53'09.459
|0.174
|6
|35
|18
|
L. BeardenYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|304
|
+1 Volta
1:53'12.210
|1 Volta
|7
|19
|19
|
A. PattersonJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|303
|
+2 Voltas
1:53'10.151
|1 Volta
|6
|18
|20
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|303
|
+2 Voltas
1:53'10.547
|0.396
|6
|17
|21
|
S. ParsonsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|302
|
+3 Voltas
1:53'11.553
|1 Volta
|6
|22
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|301
|
+4 Voltas
1:53'09.594
|1 Volta
|6
|15
|23
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|301
|
+4 Voltas
1:53'09.636
|0.042
|9
|14
|24
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|301
|
+4 Voltas
1:53'09.782
|0.146
|7
|32
|25
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|301
|
+4 Voltas
1:53'09.976
|0.194
|12
|12
|26
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|299
|
+6 Voltas
1:53'10.666
|2 Voltas
|7
|11
|27
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|299
|
+6 Voltas
1:53'10.686
|0.020
|8
|10
|28
|J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|299
|
+6 Voltas
1:53'10.862
|0.176
|10
|9
|29
|
C. WareJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|298
|
+7 Voltas
1:53'15.926
|1 Volta
|7
|8
|30
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|297
|
+8 Voltas
1:47'21.850
|1 Volta
|6
|7
|31
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|297
|
+8 Voltas
1:53'17.440
|5'55.590
|8
|6
|32
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|290
|
+15 Voltas
1:53'13.678
|7 Voltas
|14
|5
|33
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|258
|
+47 Voltas
1:33'03.641
|32 Voltas
|7
|4
|34
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|230
|
+75 Voltas
1:53'14.204
|28 Voltas
|7
|3
|35
|D. StarrJoey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|206
|
+99 Voltas
1:17'40.427
|24 Voltas
|5
|2
|36
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Ford
|138
|
+167 Voltas
50'34.620
|68 Voltas
|10
|1
|37
|N. DeckerMike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|119
|
+186 Voltas
45'30.478
|19 Voltas
|4
|38
|J. YeleyRSS Racing
|38
|Chevrolet
|108
|
+197 Voltas
37'17.073
|11 Voltas
|3
|1
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