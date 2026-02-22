NASCAR O’Reilly: Creed conquista vitória inédita após jejum recorde
Piloto da Haas triunfou na etapa de Atlanta em prova com final emocionante, com a transmissão do canal do Motorsport.com na PhizTV
Sheldon Creed precisou de 137 corridas na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, com impressionantes 15 segundos lugares, um recorde na categoria, para finalmente chegar à vitória inédita na carreira neste sábado.
Mas ela não veio fácil. Durante a maior parte da prova, Creed esteve entre os primeiros, ‘empurrando’ ou sendo ‘empurrado’ no estilo superspeedway. Na última volta, a vitória 'caiu no seu colo' quando Ross Chastain e Austin Hill se tocaram na disputa pela liderança.
Parker Retzlaff terminou em segundo, Nick Sanchez em terceiro, Corey Day em quarto e Jesse Love em quinto. Chastain, Sam Mayer, Rajah Caruth, Taylor Gray e Brandon Jones completaram o restante dos dez primeiros. Hill teve que se contentar com a 12ª posição.
A próxima etapa da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series será em Austin, no Circuito das Américas, também com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|163
|
2:22'45.494
|4
|2
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|163
|
+0.309
2:22'45.803
|0.309
|6
|3
|
N. SanchezAM Racing
|25
|Ford
|163
|
+0.454
2:22'45.948
|0.145
|5
|4
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|163
|
+0.577
2:22'46.071
|0.123
|9
|5
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|163
|
+0.628
2:22'46.122
|0.051
|5
|6
|R. ChastainJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|163
|
+0.691
2:22'46.185
|0.063
|5
|7
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|163
|
+1.427
2:22'46.921
|0.736
|9
|8
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|163
|
+1.551
2:22'47.045
|0.124
|8
|9
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|163
|
+1.778
2:22'47.272
|0.227
|8
|10
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|163
|
+1.805
2:22'47.299
|0.027
|5
|11
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|163
|
+1.875
2:22'47.369
|0.070
|7
|12
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|163
|
+1.964
2:22'47.458
|0.089
|5
|13
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|163
|
+2.166
2:22'47.660
|0.202
|11
|14
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|163
|
+2.221
2:22'47.715
|0.055
|6
|15
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|163
|
+2.286
2:22'47.780
|0.065
|6
|16
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|163
|
+2.835
2:22'48.329
|0.549
|5
|17
|C. FinchumJoey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|163
|
+8.373
2:22'53.867
|5.538
|12
|18
|
N. LeitzYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|163
|
+10.121
2:22'55.615
|1.748
|9
|19
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|163
|
+28.412
2:23'13.906
|18.291
|9
|20
|
L. FenhausHettinger Racing
|5
|Ford
|162
|
+1 Volta
2:22'51.897
|1 Volta
|10
|21
|
A. GreenPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|162
|
+1 Volta
2:22'53.327
|1.430
|6
|22
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|161
|
+2 Voltas
2:22'48.051
|1 Volta
|10
|23
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|161
|
+2 Voltas
2:22'53.054
|5.003
|7
|24
|
G. RuggieroJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|160
|
+3 Voltas
2:22'48.723
|1 Volta
|9
|25
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|160
|
+3 Voltas
2:22'49.494
|0.771
|9
|26
|
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|155
|
+8 Voltas
2:16'18.678
|5 Voltas
|9
|27
|J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|151
|
+12 Voltas
2:09'24.493
|4 Voltas
|6
|28
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|150
|
+13 Voltas
2:09'36.018
|1 Volta
|11
|29
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|149
|
+14 Voltas
2:22'58.676
|1 Volta
|9
|30
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|141
|
+22 Voltas
1:55'56.073
|8 Voltas
|5
|31
|C. WareBarrett-Cope Racing
|30
|Chevrolet
|120
|
+43 Voltas
1:41'29.207
|21 Voltas
|8
|32
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|106
|
+57 Voltas
1:25'16.318
|14 Voltas
|6
|33
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|106
|
+57 Voltas
1:26'08.732
|52.414
|6
|34
|J. GaseJoey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|39
|
+124 Voltas
30'28.361
|67 Voltas
|3
|35
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|8
|
+155 Voltas
14'05.791
|31 Voltas
|6
|36
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|6
|
+157 Voltas
9'06.976
|2 Voltas
|4
|37
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|4
|
+159 Voltas
2'11.131
|2 Voltas
|2
|38
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|4
|
+159 Voltas
2'11.261
|0.130
|3
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
