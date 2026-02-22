Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Atlanta

NASCAR O’Reilly: Creed conquista vitória inédita após jejum recorde

Piloto da Haas triunfou na etapa de Atlanta em prova com final emocionante, com a transmissão do canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Erick Gabriel
Publicado:
Sheldon Creed, Haas Factory Team

Sheldon Creed precisou de 137 corridas na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, com impressionantes 15 segundos lugares, um recorde na categoria, para finalmente chegar à vitória inédita na carreira neste sábado.

Mas ela não veio fácil. Durante a maior parte da prova, Creed esteve entre os primeiros, ‘empurrando’ ou sendo ‘empurrado’ no estilo superspeedway. Na última volta, a vitória 'caiu no seu colo' quando Ross Chastain e Austin Hill se tocaram na disputa pela liderança.

Parker Retzlaff terminou em segundo, Nick Sanchez em terceiro, Corey Day em quarto e Jesse Love em quinto. Chastain, Sam Mayer, Rajah Caruth, Taylor Gray e Brandon Jones completaram o restante dos dez primeiros. Hill teve que se contentar com a 12ª posição.

A próxima etapa da NASCAR O’Reilly Auto Parts Series será em Austin, no Circuito das Américas, também com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.

Veja como foi

 

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 163

2:22'45.494

   4  
2
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 163

+0.309

2:22'45.803

 0.309 6  
3
N. SanchezAM Racing
 25 Ford 163

+0.454

2:22'45.948

 0.145 5  
4
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 163

+0.577

2:22'46.071

 0.123 9  
5
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 163

+0.628

2:22'46.122

 0.051 5  
6 R. ChastainJordan Anderson Racing 32 Chevrolet 163

+0.691

2:22'46.185

 0.063 5  
7
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 163

+1.427

2:22'46.921

 0.736 9  
8
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 163

+1.551

2:22'47.045

 0.124 8  
9
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 163

+1.778

2:22'47.272

 0.227 8  
10 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 163

+1.805

2:22'47.299

 0.027 5  
11
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 163

+1.875

2:22'47.369

 0.070 7  
12 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 163

+1.964

2:22'47.458

 0.089 5  
13
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 163

+2.166

2:22'47.660

 0.202 11  
14 G. SmithleySS-Green Light Racing 0 Chevrolet 163

+2.221

2:22'47.715

 0.055 6  
15 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 163

+2.286

2:22'47.780

 0.065 6  
16 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 163

+2.835

2:22'48.329

 0.549 5  
17 C. FinchumJoey Gase Motorsports 55 Chevrolet 163

+8.373

2:22'53.867

 5.538 12  
18
N. LeitzYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 163

+10.121

2:22'55.615

 1.748 9  
19 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 163

+28.412

2:23'13.906

 18.291 9  
20
L. FenhausHettinger Racing
 5 Ford 162

+1 Volta

2:22'51.897

 1 Volta 10  
21
A. GreenPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 162

+1 Volta

2:22'53.327

 1.430 6  
22 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 161

+2 Voltas

2:22'48.051

 1 Volta 10  
23
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 161

+2 Voltas

2:22'53.054

 5.003 7  
24
G. RuggieroJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 160

+3 Voltas

2:22'48.723

 1 Volta 9  
25
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 160

+3 Voltas

2:22'49.494

 0.771 9  
26
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 155

+8 Voltas

2:16'18.678

 5 Voltas 9  
27 J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 151

+12 Voltas

2:09'24.493

 4 Voltas 6  
28
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 150

+13 Voltas

2:09'36.018

 1 Volta 11  
29 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 149

+14 Voltas

2:22'58.676

 1 Volta 9  
30
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 141

+22 Voltas

1:55'56.073

 8 Voltas 5  
31 C. WareBarrett-Cope Racing 30 Chevrolet 120

+43 Voltas

1:41'29.207

 21 Voltas 8  
32
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 106

+57 Voltas

1:25'16.318

 14 Voltas 6  
33 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 106

+57 Voltas

1:26'08.732

 52.414 6  
34 J. GaseJoey Gase Motorsports 35 Chevrolet 39

+124 Voltas

30'28.361

 67 Voltas 3  
35 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 8

+155 Voltas

14'05.791

 31 Voltas 6  
36
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 6

+157 Voltas

9'06.976

 2 Voltas 4  
37 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 4

+159 Voltas

2'11.131

 2 Voltas 2  
38
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 4

+159 Voltas

2'11.261

 0.130 3

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

