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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Darlington II

NASCAR O'Reilly: Creed inicia Chase com vitória em Darlington

Piloto do #00 conquistou seu segundo triunfo da carreira na NASCAR; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Sheldon Creed, No. 00 Haas Factory Team Chevrolet

Em um longo stint final em Darlington, Sheldon Creed disparou para a vitória com o Chevrolet #00 da Haas Factory Team. Esta é a segunda vitória da carreira de Creed na NASCAR, o que o coloca a uma distância muito próxima da liderança em pontos na abertura do Chase de 2026 da O'Reilly Series.

O editor recomenda:

Creed está agora a apenas sete pontos da liderança do campeonato, que permanece com Justin Allgaier, apesar do seu 17º lugar.

"Ah, isso significa tudo para mim", disse Creed no Victory Lane. "Cheguei tão perto aqui tantas vezes e, se eu tivesse que escolher um lugar no calendário para vencer, seria este".

"Para ser sincero, eu não estava muito feliz com o carro na primeira perna da corrida, mas trabalhamos nele a noite toda. O JT e os garotos me deram exatamente o que eu precisava ali no final, e consegui me distanciar. Estou super orgulhoso de todos na Haas Factory Team... de todos que fazem parte dessa equipe".

"Só quero agradecer a todos, ao meu avô e a toda a minha família. Com sorte, um dia desses vou vencer uma corrida na frente deles, mas fiquei super empolgado de ter meus filhos e minha esposa aqui para esta vitória, e muito feliz por abrir o Chase com esse triunfo. Não sei em que posição todos nos colocavam, mas espero que tenhamos deixado o nosso cartão de visitas e que possamos lutar por este campeonato".

Corey Day se recuperou de um incidente no meio da corrida para terminar em segundo, Brent Crews foi o terceiro, Sammy Smith o quarto e Austin Hill o quinto.

Anthony Alfredo, Taylor Gray, Sam Mayer, Jeremy Clements e Brandon Jones completaram o restante do top 10.

Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR O'Reilly em Darlington na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Estágio 1

Allgaier liderou as voltas iniciais, mas o destaque do começo da prova foram os imprevistos: Rajah Caruth precisou ir aos boxes sob bandeira verde com problemas mecânicos (perdendo duas voltas), e uma rodada de Preston Pardus provocou a primeira bandeira amarela perto do fim do estágio.

Na relargada, a disputa esquentou com o pelotão chegando a ficar com quatro carros lado a lado. Jones reassumiu a ponta, segurou a pressão do companheiro de equipe Kvapil e venceu o primeiro segmento, seguido por Kvapil, Hill, Mayer, Retzlaff, Alfredo, Clements, Love, Sanchez e Gray.

Estágio 2

O segundo estágio foi marcado pelo caos e por diferentes estratégias de pneus. Batidas de Dye, a batida de Day em Sawalich e um grande acidente envolvendo Jeb Burton, Glen Reen e Mason Maggio geraram sucessivas bandeiras amarelas.

Essa sequência permitiu a Caruth recuperar as voltas perdidas. Aproveitando melhor a estratégia de pneus, Anthony Alfredo assumiu a liderança com autoridade e venceu o segmento intermediário, seguido por um veloz Day em recuperação, Creed, S. Smith, Kvapil, Allgaier, Hill, Mayer, K. Sieg e R. Sieg.

Estágio 3

Creed e Day assumiram as primeiras posições no pit stop, enquanto Alfredo despencou para 10º por conta de uma parada lenta. Creed dominou a relargada e abriu vantagem, mesmo com nova amarela causada por Joey Gase, Lavar Scott e Sawalich.

Na sequência de bandeira verde até o fim, o desgaste dos pneus castigou Allgaier, Kvapil e Retzlaff. Caruth, que fazia uma incrível corrida de recuperação até o sexto lugar, teve um problema na bomba de combustível e precisou ir aos boxes. Sem dar chances aos adversários, Creed administrou a vantagem para Day e cruzou na frente para garantir a vitória.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 147

1:58'04.365

   7    
2
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 147

+2.961

1:58'07.326

 2.961 6    
3
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 147

+4.119

1:58'08.484

 1.158 5    
4
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 147

+7.727

1:58'12.092

 3.608 8    
5 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 147

+8.263

1:58'12.628

 0.536 7    
6
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 147

+9.438

1:58'13.803

 1.175 7    
7
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 147

+12.555

1:58'16.920

 3.117 5    
8
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 147

+15.598

1:58'19.963

 3.043 5    
9 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 147

+16.858

1:58'21.223

 1.260 5    
10 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 147

+17.284

1:58'21.649

 0.426 5    
11
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 147

+17.858

1:58'22.223

 0.574 7    
12
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 147

+20.737

1:58'25.102

 2.879 5    
13
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 147

+21.560

1:58'25.925

 0.823 5    
14
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 147

+22.419

1:58'26.784

 0.859 7    
15 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 147

+22.473

1:58'26.838

 0.054 7    
16
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 147

+22.976

1:58'27.341

 0.503 8    
17 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 147

+23.719

1:58'28.084

 0.743 5    
18
J. Finch JR Motorsports
 9 Chevrolet 147

+23.823

1:58'28.188

 0.104 7    
19 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 147

+24.126

1:58'28.491

 0.303 7    
20 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 147

+25.288

1:58'29.653

 1.162 8    
21
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 147

+25.351

1:58'29.716

 0.063 8    
22
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 147

+25.380

1:58'29.745

 0.029 7    
23
P. Pardus DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 147

+26.055

1:58'30.420

 0.675 8    
24 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 147

+28.393

1:58'32.758

 2.338 7    
25 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 147

+32.146

1:58'36.511

 3.753 10    
26
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 145

+2 Voltas

1:58'18.514

 2 Voltas 10    
27
D. Dye Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 145

+2 Voltas

1:58'31.320

 12.806 11    
28
L. Bearden Young's Motorsports
 42 Chevrolet 145

+2 Voltas

1:58'54.263

 22.943 10    
29 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 119

+28 Voltas

1:43'00.254

 26 Voltas 9   Overheating
30
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 106

+41 Voltas

1:37'57.080

 13 Voltas 9   Acidente
31
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 101

+46 Voltas

1:27'55.919

 5 Voltas 8   Acidente
32
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 87

+60 Voltas

1:13'40.246

 14 Voltas 7   Motor
33 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 73

+74 Voltas

59'49.676

 14 Voltas 5   Acidente
34
G. Reen Joey Gase Motorsports
 53 Toyota 73

+74 Voltas

59'51.125

 1.449 5 3 Acidente
35
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 69

+78 Voltas

59'51.592

 4 Voltas 9   Acidente
36
D. Cram Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 29

+118 Voltas

28'00.855

 40 Voltas 5   Elétrico
37 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 23

+124 Voltas

12'53.339

 6 Voltas 5   Clutch
38
B. Perez RSS Racing
 38 Ford 21

+126 Voltas

11'46.624

 2 Voltas 4   Freios
Ver resultados completos

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