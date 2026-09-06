NASCAR O'Reilly: Creed inicia Chase com vitória em Darlington
Piloto do #00 conquistou seu segundo triunfo da carreira na NASCAR; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Em um longo stint final em Darlington, Sheldon Creed disparou para a vitória com o Chevrolet #00 da Haas Factory Team. Esta é a segunda vitória da carreira de Creed na NASCAR, o que o coloca a uma distância muito próxima da liderança em pontos na abertura do Chase de 2026 da O'Reilly Series.
Creed está agora a apenas sete pontos da liderança do campeonato, que permanece com Justin Allgaier, apesar do seu 17º lugar.
"Ah, isso significa tudo para mim", disse Creed no Victory Lane. "Cheguei tão perto aqui tantas vezes e, se eu tivesse que escolher um lugar no calendário para vencer, seria este".
"Para ser sincero, eu não estava muito feliz com o carro na primeira perna da corrida, mas trabalhamos nele a noite toda. O JT e os garotos me deram exatamente o que eu precisava ali no final, e consegui me distanciar. Estou super orgulhoso de todos na Haas Factory Team... de todos que fazem parte dessa equipe".
"Só quero agradecer a todos, ao meu avô e a toda a minha família. Com sorte, um dia desses vou vencer uma corrida na frente deles, mas fiquei super empolgado de ter meus filhos e minha esposa aqui para esta vitória, e muito feliz por abrir o Chase com esse triunfo. Não sei em que posição todos nos colocavam, mas espero que tenhamos deixado o nosso cartão de visitas e que possamos lutar por este campeonato".
Corey Day se recuperou de um incidente no meio da corrida para terminar em segundo, Brent Crews foi o terceiro, Sammy Smith o quarto e Austin Hill o quinto.
Anthony Alfredo, Taylor Gray, Sam Mayer, Jeremy Clements e Brandon Jones completaram o restante do top 10.
Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR O'Reilly em Darlington na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Estágio 1
Allgaier liderou as voltas iniciais, mas o destaque do começo da prova foram os imprevistos: Rajah Caruth precisou ir aos boxes sob bandeira verde com problemas mecânicos (perdendo duas voltas), e uma rodada de Preston Pardus provocou a primeira bandeira amarela perto do fim do estágio.
Na relargada, a disputa esquentou com o pelotão chegando a ficar com quatro carros lado a lado. Jones reassumiu a ponta, segurou a pressão do companheiro de equipe Kvapil e venceu o primeiro segmento, seguido por Kvapil, Hill, Mayer, Retzlaff, Alfredo, Clements, Love, Sanchez e Gray.
Estágio 2
O segundo estágio foi marcado pelo caos e por diferentes estratégias de pneus. Batidas de Dye, a batida de Day em Sawalich e um grande acidente envolvendo Jeb Burton, Glen Reen e Mason Maggio geraram sucessivas bandeiras amarelas.
Essa sequência permitiu a Caruth recuperar as voltas perdidas. Aproveitando melhor a estratégia de pneus, Anthony Alfredo assumiu a liderança com autoridade e venceu o segmento intermediário, seguido por um veloz Day em recuperação, Creed, S. Smith, Kvapil, Allgaier, Hill, Mayer, K. Sieg e R. Sieg.
Estágio 3
Creed e Day assumiram as primeiras posições no pit stop, enquanto Alfredo despencou para 10º por conta de uma parada lenta. Creed dominou a relargada e abriu vantagem, mesmo com nova amarela causada por Joey Gase, Lavar Scott e Sawalich.
Na sequência de bandeira verde até o fim, o desgaste dos pneus castigou Allgaier, Kvapil e Retzlaff. Caruth, que fazia uma incrível corrida de recuperação até o sexto lugar, teve um problema na bomba de combustível e precisou ir aos boxes. Sem dar chances aos adversários, Creed administrou a vantagem para Day e cruzou na frente para garantir a vitória.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|147
|
1:58'04.365
|7
|2
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|147
|
+2.961
1:58'07.326
|2.961
|6
|3
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|147
|
+4.119
1:58'08.484
|1.158
|5
|4
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|147
|
+7.727
1:58'12.092
|3.608
|8
|5
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|147
|
+8.263
1:58'12.628
|0.536
|7
|6
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|147
|
+9.438
1:58'13.803
|1.175
|7
|7
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|147
|
+12.555
1:58'16.920
|3.117
|5
|8
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|147
|
+15.598
1:58'19.963
|3.043
|5
|9
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|147
|
+16.858
1:58'21.223
|1.260
|5
|10
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|147
|
+17.284
1:58'21.649
|0.426
|5
|11
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|147
|
+17.858
1:58'22.223
|0.574
|7
|12
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|147
|
+20.737
1:58'25.102
|2.879
|5
|13
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|147
|
+21.560
1:58'25.925
|0.823
|5
|14
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|147
|
+22.419
1:58'26.784
|0.859
|7
|15
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|147
|
+22.473
1:58'26.838
|0.054
|7
|16
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|147
|
+22.976
1:58'27.341
|0.503
|8
|17
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|147
|
+23.719
1:58'28.084
|0.743
|5
|18
|
J. Finch JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|147
|
+23.823
1:58'28.188
|0.104
|7
|19
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|147
|
+24.126
1:58'28.491
|0.303
|7
|20
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|147
|
+25.288
1:58'29.653
|1.162
|8
|21
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|147
|
+25.351
1:58'29.716
|0.063
|8
|22
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|147
|
+25.380
1:58'29.745
|0.029
|7
|23
|
P. Pardus DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|147
|
+26.055
1:58'30.420
|0.675
|8
|24
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|147
|
+28.393
1:58'32.758
|2.338
|7
|25
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|147
|
+32.146
1:58'36.511
|3.753
|10
|26
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|145
|
+2 Voltas
1:58'18.514
|2 Voltas
|10
|27
|
D. Dye Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|145
|
+2 Voltas
1:58'31.320
|12.806
|11
|28
|
L. Bearden Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|145
|
+2 Voltas
1:58'54.263
|22.943
|10
|29
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|119
|
+28 Voltas
1:43'00.254
|26 Voltas
|9
|Overheating
|30
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|106
|
+41 Voltas
1:37'57.080
|13 Voltas
|9
|Acidente
|31
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|101
|
+46 Voltas
1:27'55.919
|5 Voltas
|8
|Acidente
|32
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|87
|
+60 Voltas
1:13'40.246
|14 Voltas
|7
|Motor
|33
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|73
|
+74 Voltas
59'49.676
|14 Voltas
|5
|Acidente
|34
|
G. Reen Joey Gase Motorsports
|53
|Toyota
|73
|
+74 Voltas
59'51.125
|1.449
|5
|3
|Acidente
|35
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|69
|
+78 Voltas
59'51.592
|4 Voltas
|9
|Acidente
|36
|
D. Cram Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|29
|
+118 Voltas
28'00.855
|40 Voltas
|5
|Elétrico
|37
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|23
|
+124 Voltas
12'53.339
|6 Voltas
|5
|Clutch
|38
|
B. Perez RSS Racing
|38
|Ford
|21
|
+126 Voltas
11'46.624
|2 Voltas
|4
|Freios
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