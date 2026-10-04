NASCAR O’Reilly: Day vence duelo insano com Kvapil em Las Vegas
Corrida teve transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV
Corey Day conquistou neste sábado sua terceira vitória na temporada 2026 da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ao superar Carson Kvapil em uma disputa eletrizante nas voltas finais em Las Vegas.
O piloto da Hendrick Motorsports chegou a tocar diversas vezes no muro enquanto buscava a linha mais alta da pista para assegurar o triunfo.
Day dominou boa parte da prova, liderando 136 das 201 voltas, mas encontrou forte resistência de Kvapil no trecho decisivo. A 10 giros do final, o piloto da JR Motorsports alcançou o líder e conseguiu a ultrapassagem. Day respondeu imediatamente, levando o Chevrolet #17 junto ao muro e recuperando a primeira colocação.
O duelo continuou praticamente lado a lado. A duas voltas da bandeirada, Kvapil voltou à liderança, mas Day novamente apostou na linha externa. Os dois chegaram a se tocar na abertura da última volta, enquanto Day também acertou o muro na saída da curva 2 e voltou a raspar na barreira na passagem pelo último trecho do circuito.
Apesar dos contatos, Day conseguiu manter velocidade suficiente para deixar Kvapil para trás e receber a bandeirada com apenas 0s287 de vantagem. Jesse Love terminou em terceiro, seguido por Brent Crews e Taylor Gray. Sam Mayer, Jeremy Clements, William Sawalich, Austin Hill e Anthony Alfredo completaram o top 10.
A corrida também teve consequências importantes para a disputa do título. Justin Allgaier abandonou após ser envolvido em um acidente com Brandon Jones, enquanto o líder do campeonato, Sheldon Creed, terminou apenas em 13º. Creed permanece na ponta, mas agora tem Kvapil 19 pontos atrás, Love a 22, Allgaier a 31 e Day a 41.
A recuperação de Day na classificação foi significativa. O piloto descontou mais de 50 pontos em relação a Creed em Las Vegas e voltou a se aproximar da briga pelo campeonato. Além disso, chegou à terceira vitória no ano e na carreira na categoria, depois dos triunfos conquistados anteriormente em Talladega e Dover.
Confira como foi
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|201
|
2:13'37.625
|5
|75
|2
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|201
|
+0.287
2:13'37.912
|0.287
|6
|42
|3
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|201
|
+6.634
2:13'44.259
|6.347
|6
|43
|4
|
B. CrewsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|201
|
+7.051
2:13'44.676
|0.417
|6
|42
|5
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|201
|
+15.461
2:13'53.086
|8.410
|7
|37
|6
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|201
|
+18.141
2:13'55.766
|2.680
|7
|50
|7
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|201
|
+18.434
2:13'56.059
|0.293
|6
|36
|8
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|201
|
+19.862
2:13'57.487
|1.428
|6
|34
|9
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|201
|
+22.928
2:14'00.553
|3.066
|6
|30
|10
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|201
|
+26.744
2:14'04.369
|3.816
|8
|27
|11
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|201
|
+31.489
2:14'09.114
|4.745
|6
|42
|12
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|201
|
+32.827
2:14'10.452
|1.338
|5
|30
|13
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|201
|
+33.514
2:14'11.139
|0.687
|5
|24
|14
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|200
|
+1 Volta
2:13'40.518
|1 Volta
|6
|23
|15
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|200
|
+1 Volta
2:13'43.038
|2.520
|6
|22
|16
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|200
|
+1 Volta
2:13'59.375
|16.337
|6
|21
|17
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Ford
|200
|
+1 Volta
2:14'04.637
|5.262
|6
|20
|18
|
L. PulliamPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:13'41.342
|1 Volta
|6
|19
|19
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:13'43.352
|2.010
|7
|18
|20
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:13'48.966
|5.614
|7
|17
|21
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:13'50.860
|1.894
|6
|16
|22
|
A. PattersonJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:14'02.642
|11.782
|8
|15
|23
|M. DiBenedettoYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:14'06.450
|3.808
|5
|14
|24
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|198
|
+3 Voltas
2:13'42.124
|1 Volta
|6
|13
|25
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|198
|
+3 Voltas
2:13'51.445
|9.321
|7
|12
|26
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|198
|
+3 Voltas
2:14'03.769
|12.324
|6
|11
|27
|J. GaseJoey Gase Motorsports
|55
|Ford
|198
|
+3 Voltas
2:14'10.024
|6.255
|5
|10
|28
|J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|197
|
+4 Voltas
2:13'39.845
|1 Volta
|6
|9
|29
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|197
|
+4 Voltas
2:14'00.941
|21.096
|6
|8
|30
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|195
|
+6 Voltas
2:13'49.089
|2 Voltas
|6
|7
|31
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|193
|
+8 Voltas
2:13'40.366
|2 Voltas
|10
|6
|32
|
B. LothianJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|192
|
+9 Voltas
2:13'50.480
|1 Volta
|7
|5
|33
|
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|175
|
+26 Voltas
2:14'07.520
|17 Voltas
|9
|4
|34
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|56
|
+145 Voltas
1:27'23.602
|119 Voltas
|5
|4
|35
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|54
|
+147 Voltas
37'16.960
|2 Voltas
|3
|9
|36
|
D. CramMike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|13
|
+188 Voltas
26'53.952
|41 Voltas
|5
|1
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