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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Las Vegas II

NASCAR O’Reilly: Day vence duelo insano com Kvapil em Las Vegas

Corrida teve transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Redação Motorsport.com
Publicado:
Corey Day, No. 17 Hendrick Motorsports Chevrolet

Corey Day conquistou neste sábado sua terceira vitória na temporada 2026 da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series ao superar Carson Kvapil em uma disputa eletrizante nas voltas finais em Las Vegas.

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O piloto da Hendrick Motorsports chegou a tocar diversas vezes no muro enquanto buscava a linha mais alta da pista para assegurar o triunfo.

Day dominou boa parte da prova, liderando 136 das 201 voltas, mas encontrou forte resistência de Kvapil no trecho decisivo. A 10 giros do final, o piloto da JR Motorsports alcançou o líder e conseguiu a ultrapassagem. Day respondeu imediatamente, levando o Chevrolet #17 junto ao muro e recuperando a primeira colocação.

O duelo continuou praticamente lado a lado. A duas voltas da bandeirada, Kvapil voltou à liderança, mas Day novamente apostou na linha externa. Os dois chegaram a se tocar na abertura da última volta, enquanto Day também acertou o muro na saída da curva 2 e voltou a raspar na barreira na passagem pelo último trecho do circuito.

Apesar dos contatos, Day conseguiu manter velocidade suficiente para deixar Kvapil para trás e receber a bandeirada com apenas 0s287 de vantagem. Jesse Love terminou em terceiro, seguido por Brent Crews e Taylor Gray. Sam Mayer, Jeremy Clements, William Sawalich, Austin Hill e Anthony Alfredo completaram o top 10.

A corrida também teve consequências importantes para a disputa do título. Justin Allgaier abandonou após ser envolvido em um acidente com Brandon Jones, enquanto o líder do campeonato, Sheldon Creed, terminou apenas em 13º. Creed permanece na ponta, mas agora tem Kvapil 19 pontos atrás, Love a 22, Allgaier a 31 e Day a 41.

A recuperação de Day na classificação foi significativa. O piloto descontou mais de 50 pontos em relação a Creed em Las Vegas e voltou a se aproximar da briga pelo campeonato. Além disso, chegou à terceira vitória no ano e na carreira na categoria, depois dos triunfos conquistados anteriormente em Talladega e Dover.

Confira como foi

Resultados

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 201

2:13'37.625

   5 75
2
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 201

+0.287

2:13'37.912

 0.287 6 42
3
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 201

+6.634

2:13'44.259

 6.347 6 43
4
B. CrewsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 201

+7.051

2:13'44.676

 0.417 6 42
5
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 201

+15.461

2:13'53.086

 8.410 7 37
6
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 201

+18.141

2:13'55.766

 2.680 7 50
7 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 201

+18.434

2:13'56.059

 0.293 6 36
8
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 201

+19.862

2:13'57.487

 1.428 6 34
9 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 201

+22.928

2:14'00.553

 3.066 6 30
10
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 201

+26.744

2:14'04.369

 3.816 8 27
11
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 201

+31.489

2:14'09.114

 4.745 6 42
12 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 201

+32.827

2:14'10.452

 1.338 5 30
13 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 201

+33.514

2:14'11.139

 0.687 5 24
14 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 200

+1 Volta

2:13'40.518

 1 Volta 6 23
15
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 200

+1 Volta

2:13'43.038

 2.520 6 22
16
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 200

+1 Volta

2:13'59.375

 16.337 6 21
17 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Ford 200

+1 Volta

2:14'04.637

 5.262 6 20
18
L. PulliamPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:13'41.342

 1 Volta 6 19
19
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:13'43.352

 2.010 7 18
20
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:13'48.966

 5.614 7 17
21 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:13'50.860

 1.894 6 16
22
A. PattersonJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:14'02.642

 11.782 8 15
23 M. DiBenedettoYoung's Motorsports 42 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:14'06.450

 3.808 5 14
24
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 198

+3 Voltas

2:13'42.124

 1 Volta 6 13
25 G. SmithleySS-Green Light Racing 0 Chevrolet 198

+3 Voltas

2:13'51.445

 9.321 7 12
26
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 198

+3 Voltas

2:14'03.769

 12.324 6 11
27 J. GaseJoey Gase Motorsports 55 Ford 198

+3 Voltas

2:14'10.024

 6.255 5 10
28 J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 197

+4 Voltas

2:13'39.845

 1 Volta 6 9
29 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 197

+4 Voltas

2:14'00.941

 21.096 6 8
30 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 195

+6 Voltas

2:13'49.089

 2 Voltas 6 7
31
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 193

+8 Voltas

2:13'40.366

 2 Voltas 10 6
32
B. LothianJoey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 192

+9 Voltas

2:13'50.480

 1 Volta 7 5
33
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 175

+26 Voltas

2:14'07.520

 17 Voltas 9 4
34 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 56

+145 Voltas

1:27'23.602

 119 Voltas 5 4
35 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 54

+147 Voltas

37'16.960

 2 Voltas 3 9
36
D. CramMike Harmon Racing
 47 Chevrolet 13

+188 Voltas

26'53.952

 41 Voltas 5 1

 

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