Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Kansas

NASCAR O'Reilly: Gray segura Creed e vence corrida do Kansas marcada por capotamento de Kvapil; veja vídeo

Carson Kvapil largou da pole, mas capotou logo nas primeiras voltas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Taylor Gray, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

Taylor Gray conquistou a segunda vitória da carreira na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series na corrida em Kansas, marcada pelo capotamento de Carson Kvapil nas primeiras voltas da prova.

Enquanto disputava no meio de uma situação de três carros lado a lado na terceira volta, após perder posições em sequência, Kvapil foi atingido pelo companheiro de equipe William Byron. O piloto do carro #1 bateu no muro e voou, capotando na reta oposta em um dramático acidente.

 

Com o Toyota #54 da Joe Gibbs Racing, Grey conseguiu segurar o ataque de Sheldon Creed, no Chevrolet #00 da Haas Factory Team, no Kansas Speedway.

“Em primeiro lugar, obrigado a todos da Joe Gibbs Racing”, disse Gray na Victory Lane. “E o Jason Ratcliffe [chefe dos mecânicos]? Aquela decisão de pit stop foi incrível. Eu sabia que tínhamos um carro capaz de vencer. Achei que o #20 [Brendon Jones] estava um pouco melhor do que nós antes do ciclo de bandeira verde, mas você só precisa manter o foco".

“Jason fez um ajuste muito bom no carro, uma decisão de pit stop muito boa e nos garantiu ar limpo. Não tenho palavras para agradecer a todos. Tem sido um começo de ano longo, cara. Não é que não estejamos trazendo velocidade para a pista, mas as coisas simplesmente não têm corrido a nosso favor. Então, é bom finalmente conseguir conquistar uma vitória.

Justin Allgaier terminou em terceiro, Jesse Love em quarto e Brent Crews em quinto. William Byron, Cole Custer, Brandon Jones, Sam Mayer e Ryan Sieg completaram o restante do top 10.

Embora tenha perdido a vitória, Creed ganhou o bônus de 100 mil dólares do Dash4Cash, superando Allgaier, Crews e Carson Kvapil por esse prêmio. No entanto, Allgaier agora lidera Creed por 131 pontos na classificação do campeonato.

A corrida do Kansas da NASCAR O'Reilly foi transmitida no canal do Motorsport.com na PhizTV. Assista aqui!

Resultados da NASCAR O'Reilly Kansas

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença voltas na liderança abandono
1 54 USA Taylor Gray Toyota 200 2:33'54.897   48  
2 00 USA Sheldon Creed Chevrolet 200 2:33'55.615 0,718 48  
3 7 USA Justin Allgaier Chevrolet 200 2:33'56.751 1,854    
4 2 USA Jesse Love Chevrolet 200 2:34'05.004 10,107 1  
5 19 USA Brent Crews Toyota 200 2:34'06.060 11,163    
6 88 USA William Byron Chevrolet 200 2:34'13.063 18,166 1  
7 0 USA Cole Custer Chevrolet 200 2:34'15.605 20,708    
8 20 USA Brandon Jones Toyota 200 2:34'17.082 22,185 67  
9 41 USA Sam Mayer Chevrolet 200 2:34'20.641 25,744    
10 39 USA Ryan Sieg Chevrolet 200 2:34'26.679 31,782 3  
11 26 USA Dean Thompson Toyota 199 2:34'01.176 1 volta    
12 17 USA Corey Day Chevrolet 199 2:34'09.593 1 volta 26  
13 27 USA Jeb Burton Chevrolet 199 2:34'10.779 1 volta    
14 48 USA Patrick Staropoli Chevrolet 199 2:34'11.033 1 volta    
15 51 USA Jeremy Clements Chevrolet 199 2:34'14.582 1 volta    
16 8 USA Sammy Smith Chevrolet 199 2:34'26.520 1 volta    
17 92 USA Josh Williams Chevrolet 199 2:34'29.134 1 volta    
18 45 USA Lavar Scott Chevrolet 198 2:33'57.553 2 voltas    
19 44 USA Brennan Poole Chevrolet 198 2:33'58.511 2 voltas    
20 18 USA William Sawalich Toyota 198 2:34'06.964 2 voltas    
21 32 USA Rajah Caruth Chevrolet 198 2:34'08.168 2 voltas    
22 02 USA Ryan Ellis Chevrolet 198 2:34'08.630 2 voltas    
23 31 USA Blaine Perkins Chevrolet 198 2:34'28.787 2 voltas    
24 42 USA Nathan Byrd Chevrolet 197 2:33'57.828 3 voltas    
25 28 USA Kyle Sieg Chevrolet 197 2:34'16.739 3 voltas    
26 07 USA Josh Bilicki Chevrolet 196 2:34'24.311 4 voltas    
27 55 USA Joey Gase Chevrolet 194 2:32'37.659 6 voltas    
28 24 USA Harrison Burton Toyota 190 2:34'21.162 10 voltas    
29 74 USA Dawson Cram Chevrolet 120 1:50'01.045 80 voltas   Motor
30 96 USA Anthony Alfredo Chevrolet 65 1:01'17.200 135 voltas 6 Acidente
31 35 USA Blake Lothian Chevrolet 62 57'38.745 138 voltas   Freios
32 87 USA Austin Green Chevrolet 61 56'57.782 139 voltas   Motor
33 91 USA Mason Maggio Chevrolet 51 50'14,980 149 voltas   Motor
34 21 USA Austin Hill Chevrolet 37 31'26,694 163 voltas   Acidente
35 5 USA Luke Baldwin Ford 4 10'32.026 196 voltas   Suspensão
36 99 USA Parker Retzlaff Chevrolet 2 1'30.255 198 voltas   Acidente
37 1 USA Carson Kvapil Chevrolet 1 33,409 199 voltas   Acidente

NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas
NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney

Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Bristol
Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

NASCAR O'Reilly: Zilisch supera Larson e vence corrida em Bristol

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Bristol
NASCAR O'Reilly: Zilisch supera Larson e vence corrida em Bristol
NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas
NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

NASCAR Cup: Chase Briscoe triunfa no final e conquista corrida tensa em Talladega; Motorsport transmite categoria

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR Cup: Chase Briscoe triunfa no final e conquista corrida tensa em Talladega; Motorsport transmite categoria

MotoGP: Acosta explica o que KTM precisa fazer para diminuir a diferença em relação à Aprilia

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Acosta explica o que KTM precisa fazer para diminuir a diferença em relação à Aprilia

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa da Cup Series no Kansas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Kansas
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa da Cup Series no Kansas

Verstappen sofre com problemas no carro e Audi vence segunda corrida de classificação para 24 Horas de Nurburgring

Endurance
Endu Endurance
24H-Q2
Verstappen sofre com problemas no carro e Audi vence segunda corrida de classificação para 24 Horas de Nurburgring

Como a F1 se compromete com um calendário recheado de 24 corridas?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Como a F1 se compromete com um calendário recheado de 24 corridas?