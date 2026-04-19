NASCAR O'Reilly: Gray segura Creed e vence corrida do Kansas marcada por capotamento de Kvapil; veja vídeo
Carson Kvapil largou da pole, mas capotou logo nas primeiras voltas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Taylor Gray conquistou a segunda vitória da carreira na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series na corrida em Kansas, marcada pelo capotamento de Carson Kvapil nas primeiras voltas da prova.
Enquanto disputava no meio de uma situação de três carros lado a lado na terceira volta, após perder posições em sequência, Kvapil foi atingido pelo companheiro de equipe William Byron. O piloto do carro #1 bateu no muro e voou, capotando na reta oposta em um dramático acidente.
Com o Toyota #54 da Joe Gibbs Racing, Grey conseguiu segurar o ataque de Sheldon Creed, no Chevrolet #00 da Haas Factory Team, no Kansas Speedway.
“Em primeiro lugar, obrigado a todos da Joe Gibbs Racing”, disse Gray na Victory Lane. “E o Jason Ratcliffe [chefe dos mecânicos]? Aquela decisão de pit stop foi incrível. Eu sabia que tínhamos um carro capaz de vencer. Achei que o #20 [Brendon Jones] estava um pouco melhor do que nós antes do ciclo de bandeira verde, mas você só precisa manter o foco".
“Jason fez um ajuste muito bom no carro, uma decisão de pit stop muito boa e nos garantiu ar limpo. Não tenho palavras para agradecer a todos. Tem sido um começo de ano longo, cara. Não é que não estejamos trazendo velocidade para a pista, mas as coisas simplesmente não têm corrido a nosso favor. Então, é bom finalmente conseguir conquistar uma vitória.
Justin Allgaier terminou em terceiro, Jesse Love em quarto e Brent Crews em quinto. William Byron, Cole Custer, Brandon Jones, Sam Mayer e Ryan Sieg completaram o restante do top 10.
Embora tenha perdido a vitória, Creed ganhou o bônus de 100 mil dólares do Dash4Cash, superando Allgaier, Crews e Carson Kvapil por esse prêmio. No entanto, Allgaier agora lidera Creed por 131 pontos na classificação do campeonato.
Resultados da NASCAR O'Reilly Kansas
|cla
|#
|piloto
|fabricante
|voltas
|tempo
|diferença
|voltas na liderança
|abandono
|1
|54
|Taylor Gray
|Toyota
|200
|2:33'54.897
|48
|2
|00
|Sheldon Creed
|Chevrolet
|200
|2:33'55.615
|0,718
|48
|3
|7
|Justin Allgaier
|Chevrolet
|200
|2:33'56.751
|1,854
|4
|2
|Jesse Love
|Chevrolet
|200
|2:34'05.004
|10,107
|1
|5
|19
|Brent Crews
|Toyota
|200
|2:34'06.060
|11,163
|6
|88
|William Byron
|Chevrolet
|200
|2:34'13.063
|18,166
|1
|7
|0
|Cole Custer
|Chevrolet
|200
|2:34'15.605
|20,708
|8
|20
|Brandon Jones
|Toyota
|200
|2:34'17.082
|22,185
|67
|9
|41
|Sam Mayer
|Chevrolet
|200
|2:34'20.641
|25,744
|10
|39
|Ryan Sieg
|Chevrolet
|200
|2:34'26.679
|31,782
|3
|11
|26
|Dean Thompson
|Toyota
|199
|2:34'01.176
|1 volta
|12
|17
|Corey Day
|Chevrolet
|199
|2:34'09.593
|1 volta
|26
|13
|27
|Jeb Burton
|Chevrolet
|199
|2:34'10.779
|1 volta
|14
|48
|Patrick Staropoli
|Chevrolet
|199
|2:34'11.033
|1 volta
|15
|51
|Jeremy Clements
|Chevrolet
|199
|2:34'14.582
|1 volta
|16
|8
|Sammy Smith
|Chevrolet
|199
|2:34'26.520
|1 volta
|17
|92
|Josh Williams
|Chevrolet
|199
|2:34'29.134
|1 volta
|18
|45
|Lavar Scott
|Chevrolet
|198
|2:33'57.553
|2 voltas
|19
|44
|Brennan Poole
|Chevrolet
|198
|2:33'58.511
|2 voltas
|20
|18
|William Sawalich
|Toyota
|198
|2:34'06.964
|2 voltas
|21
|32
|Rajah Caruth
|Chevrolet
|198
|2:34'08.168
|2 voltas
|22
|02
|Ryan Ellis
|Chevrolet
|198
|2:34'08.630
|2 voltas
|23
|31
|Blaine Perkins
|Chevrolet
|198
|2:34'28.787
|2 voltas
|24
|42
|Nathan Byrd
|Chevrolet
|197
|2:33'57.828
|3 voltas
|25
|28
|Kyle Sieg
|Chevrolet
|197
|2:34'16.739
|3 voltas
|26
|07
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|196
|2:34'24.311
|4 voltas
|27
|55
|Joey Gase
|Chevrolet
|194
|2:32'37.659
|6 voltas
|28
|24
|Harrison Burton
|Toyota
|190
|2:34'21.162
|10 voltas
|29
|74
|Dawson Cram
|Chevrolet
|120
|1:50'01.045
|80 voltas
|Motor
|30
|96
|Anthony Alfredo
|Chevrolet
|65
|1:01'17.200
|135 voltas
|6
|Acidente
|31
|35
|Blake Lothian
|Chevrolet
|62
|57'38.745
|138 voltas
|Freios
|32
|87
|Austin Green
|Chevrolet
|61
|56'57.782
|139 voltas
|Motor
|33
|91
|Mason Maggio
|Chevrolet
|51
|50'14,980
|149 voltas
|Motor
|34
|21
|Austin Hill
|Chevrolet
|37
|31'26,694
|163 voltas
|Acidente
|35
|5
|Luke Baldwin
|Ford
|4
|10'32.026
|196 voltas
|Suspensão
|36
|99
|Parker Retzlaff
|Chevrolet
|2
|1'30.255
|198 voltas
|Acidente
|37
|1
|Carson Kvapil
|Chevrolet
|1
|33,409
|199 voltas
|Acidente
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro
NASCAR Cup: Chase Briscoe triunfa no final e conquista corrida tensa em Talladega; Motorsport transmite categoria
Últimas notícias
MotoGP: Acosta explica o que KTM precisa fazer para diminuir a diferença em relação à Aprilia
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa da Cup Series no Kansas
Verstappen sofre com problemas no carro e Audi vence segunda corrida de classificação para 24 Horas de Nurburgring
Como a F1 se compromete com um calendário recheado de 24 corridas?
