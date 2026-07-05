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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Chicagoland

NASCAR O'Reilly: Jones supera Elliott na prorrogação e vence em Chicagoland

Piloto #20 da JGR triunfa pela primeira vez em 2026, superando o campeão da Cup por menos de dois décimos; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Brandon Jones, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

Na prorrogação da corrida da NASCAR O’Reilly Series no Chicagoland Speedway, que foi atrasada em mais de quatro horas por causa de uma tempestade, Brandon Jones ultrapassou o astro da Cup Chase Elliott e conquistou a vitória.

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Com pneus mais gastos, Jones conseguiu passar à frente de Elliott, que tentou reagir, correndo por fora para ganhar impulso antes de tentar ultrapassar o rival na última curva, mas o piloto do Toyota #20 manteve a liderança até a linha de chegada.

Essa foi a oitava vitória da carreira de Jones, garantindo à Joe Gibbs Racing sua terceira vitória na temporada 2026.

“Tive que merecer essa vitória”, disse Jones. “Fazia muito tempo que não tinha uma corrida tão emocionante assim. Obrigado a todos por terem ficado até o fim, mesmo com a chuva e tudo mais... Tem sido um ano de altos e baixos. Tivemos algum sucesso no início, passamos por uma fase um pouco difícil nas últimas semanas, então é bom conseguir uma vitória como a de hoje. Nós realmente tivemos que merecer essa".

Sobre a disputa contra um piloto como Elliott, Jones acrescentou: “Isso diz muito sobre o quanto somos resilientes e o quanto estamos nos esforçando nisso. Chase dificultou muito as coisas para mim. Ele é um dos melhores do esporte, então eu sabia que seria difícil. Estávamos todos com pneus gastos — foi muito divertido derrapar e disputar assim".

Elliott, é claro, ficou desapontado por ficar a apenas uma posição da bandeira quadriculada. Ele não participa de muitas corridas da O’Reilly atualmente; sua última vitória em uma corrida da categoria intermediária foi em Charlotte, durante a temporada 2024.

“Não acho que tenha sido por isso que perdemos [por não termos um bump na relargada], de jeito nenhum”, disse Elliott. “Sei que ele [Jesse Love] estava planejando me dar um bom bump, e, naquele momento, o importante era mesmo administrar os pneus velhos".

"Estava apenas tentando dar uma arrancada, mais do que receber um empurrão. Acabei perdendo o impulso na curva 3 e tentei entrar com muita força, o que me deixou super apertado".

"Estou super chateado com isso, sinceramente… Parabéns ao Brandon. Ele fez um bom trabalho, teve uma boa relargada, e ficamos lado a lado nas curvas 1 e 2. Ele tinha o impulso na direção certa ao entrar na curva 3, e eu me coloquei em uma posição ruim e paguei o preço".

Jesse Love, Brent Crews e Austin Hill completaram o restante dos cinco primeiros. Justin Allgaier, Taylor Gray, Sam Mayer, Cole Custer e Connor Zilisch completaram o restante do top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 201

2:33'08.339

   9 60  
2 United States C. Elliott JR Motorsports 88 Chevrolet 201

+0.171

2:33'08.510

 0.171 7    
3
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 201

+0.301

2:33'08.640

 0.130 7 52  
4
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 201

+0.680

2:33'09.019

 0.379 7 34  
5 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 201

+1.021

2:33'09.360

 0.341 7 32  
6 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 201

+1.251

2:33'09.590

 0.230 8 40  
7
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 201

+1.459

2:33'09.798

 0.208 9 43  
8
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 201

+1.492

2:33'09.831

 0.033 7 39  
9 United States C. Custer SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 201

+1.681

2:33'10.020

 0.189 9    
10
C. Zilisch JR Motorsports
 1 Chevrolet 201

+1.921

2:33'10.260

 0.240 10    
11
C. Kvapil JR Motorsports
 9 Chevrolet 201

+2.225

2:33'10.564

 0.304 7 26  
12
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 201

+2.342

2:33'10.681

 0.117 7 25  
13
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 201

+2.497

2:33'10.836

 0.155 7 24  
14
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 201

+2.504

2:33'10.843

 0.007 7 23  
15 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 201

+2.647

2:33'10.986

 0.143 7 22  
16 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 201

+2.889

2:33'11.228

 0.242 9 31  
17
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 201

+3.097

2:33'11.436

 0.208 10 20  
18 United States G. Smithley Young's Motorsports 42 Chevrolet 201

+3.206

2:33'11.545

 0.109 9 19  
19
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 201

+3.312

2:33'11.651

 0.106 8 29  
20 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 201

+3.432

2:33'11.771

 0.120 10 17  
21
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 201

+3.621

2:33'11.960

 0.189 10    
22 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 201

+3.622

2:33'11.961

 0.001 11 15  
23 United States M. Snider DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 201

+3.815

2:33'12.154

 0.193 9 14  
24
R. Caruth Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 201

+3.861

2:33'12.200

 0.046 11 13  
25 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 201

+4.090

2:33'12.429

 0.229 10 12  
26
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 201

+4.124

2:33'12.463

 0.034 9 12  
27
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 201

+4.164

2:33'12.503

 0.040 12 10  
28
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 201

+5.240

2:33'13.579

 1.076 14 9  
29
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 201

+5.391

2:33'13.730

 0.151 9 11  
30
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 201

+8.861

2:33'17.200

 3.470 14 7  
31 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 200

+1 Volta

2:33'13.194

 1 Volta 10 6  
32
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:33'15.062

 1 Volta 12 5  
33
T. Tomassi Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 199

+2 Voltas

2:33'17.300

 2.238 11 4  
34 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 198

+3 Voltas

2:33'17.294

 1 Volta 10 3  
35 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 198

+3 Voltas

2:33'23.000

 5.706 8 2  
36 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 196

+5 Voltas

2:33'17.833

 2 Voltas 6 1  
37 United States J. Yeley RSS Racing 38 Chevrolet 55

+146 Voltas

39'02.214

 141 Voltas 8 1 Power steering
38
D. Cram Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 35

+166 Voltas

22'39.436

 20 Voltas 7 1 Motor
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