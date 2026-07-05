NASCAR O'Reilly: Jones supera Elliott na prorrogação e vence em Chicagoland
Piloto #20 da JGR triunfa pela primeira vez em 2026, superando o campeão da Cup por menos de dois décimos; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Na prorrogação da corrida da NASCAR O’Reilly Series no Chicagoland Speedway, que foi atrasada em mais de quatro horas por causa de uma tempestade, Brandon Jones ultrapassou o astro da Cup Chase Elliott e conquistou a vitória.
Com pneus mais gastos, Jones conseguiu passar à frente de Elliott, que tentou reagir, correndo por fora para ganhar impulso antes de tentar ultrapassar o rival na última curva, mas o piloto do Toyota #20 manteve a liderança até a linha de chegada.
Essa foi a oitava vitória da carreira de Jones, garantindo à Joe Gibbs Racing sua terceira vitória na temporada 2026.
“Tive que merecer essa vitória”, disse Jones. “Fazia muito tempo que não tinha uma corrida tão emocionante assim. Obrigado a todos por terem ficado até o fim, mesmo com a chuva e tudo mais... Tem sido um ano de altos e baixos. Tivemos algum sucesso no início, passamos por uma fase um pouco difícil nas últimas semanas, então é bom conseguir uma vitória como a de hoje. Nós realmente tivemos que merecer essa".
Sobre a disputa contra um piloto como Elliott, Jones acrescentou: “Isso diz muito sobre o quanto somos resilientes e o quanto estamos nos esforçando nisso. Chase dificultou muito as coisas para mim. Ele é um dos melhores do esporte, então eu sabia que seria difícil. Estávamos todos com pneus gastos — foi muito divertido derrapar e disputar assim".
Elliott, é claro, ficou desapontado por ficar a apenas uma posição da bandeira quadriculada. Ele não participa de muitas corridas da O’Reilly atualmente; sua última vitória em uma corrida da categoria intermediária foi em Charlotte, durante a temporada 2024.
“Não acho que tenha sido por isso que perdemos [por não termos um bump na relargada], de jeito nenhum”, disse Elliott. “Sei que ele [Jesse Love] estava planejando me dar um bom bump, e, naquele momento, o importante era mesmo administrar os pneus velhos".
"Estava apenas tentando dar uma arrancada, mais do que receber um empurrão. Acabei perdendo o impulso na curva 3 e tentei entrar com muita força, o que me deixou super apertado".
"Estou super chateado com isso, sinceramente… Parabéns ao Brandon. Ele fez um bom trabalho, teve uma boa relargada, e ficamos lado a lado nas curvas 1 e 2. Ele tinha o impulso na direção certa ao entrar na curva 3, e eu me coloquei em uma posição ruim e paguei o preço".
Jesse Love, Brent Crews e Austin Hill completaram o restante dos cinco primeiros. Justin Allgaier, Taylor Gray, Sam Mayer, Cole Custer e Connor Zilisch completaram o restante do top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|201
|
2:33'08.339
|9
|60
|2
|C. Elliott JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|201
|
+0.171
2:33'08.510
|0.171
|7
|3
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|201
|
+0.301
2:33'08.640
|0.130
|7
|52
|4
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|201
|
+0.680
2:33'09.019
|0.379
|7
|34
|5
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|201
|
+1.021
2:33'09.360
|0.341
|7
|32
|6
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|201
|
+1.251
2:33'09.590
|0.230
|8
|40
|7
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|201
|
+1.459
2:33'09.798
|0.208
|9
|43
|8
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|201
|
+1.492
2:33'09.831
|0.033
|7
|39
|9
|C. Custer SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|201
|
+1.681
2:33'10.020
|0.189
|9
|10
|
C. Zilisch JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|201
|
+1.921
2:33'10.260
|0.240
|10
|11
|
C. Kvapil JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|201
|
+2.225
2:33'10.564
|0.304
|7
|26
|12
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|201
|
+2.342
2:33'10.681
|0.117
|7
|25
|13
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|201
|
+2.497
2:33'10.836
|0.155
|7
|24
|14
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|201
|
+2.504
2:33'10.843
|0.007
|7
|23
|15
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|201
|
+2.647
2:33'10.986
|0.143
|7
|22
|16
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|201
|
+2.889
2:33'11.228
|0.242
|9
|31
|17
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|201
|
+3.097
2:33'11.436
|0.208
|10
|20
|18
|G. Smithley Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|201
|
+3.206
2:33'11.545
|0.109
|9
|19
|19
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|201
|
+3.312
2:33'11.651
|0.106
|8
|29
|20
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|201
|
+3.432
2:33'11.771
|0.120
|10
|17
|21
|
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|201
|
+3.621
2:33'11.960
|0.189
|10
|22
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|201
|
+3.622
2:33'11.961
|0.001
|11
|15
|23
|M. Snider DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|201
|
+3.815
2:33'12.154
|0.193
|9
|14
|24
|
R. Caruth Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|201
|
+3.861
2:33'12.200
|0.046
|11
|13
|25
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|201
|
+4.090
2:33'12.429
|0.229
|10
|12
|26
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|201
|
+4.124
2:33'12.463
|0.034
|9
|12
|27
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|201
|
+4.164
2:33'12.503
|0.040
|12
|10
|28
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|201
|
+5.240
2:33'13.579
|1.076
|14
|9
|29
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|201
|
+5.391
2:33'13.730
|0.151
|9
|11
|30
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|201
|
+8.861
2:33'17.200
|3.470
|14
|7
|31
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|200
|
+1 Volta
2:33'13.194
|1 Volta
|10
|6
|32
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:33'15.062
|1 Volta
|12
|5
|33
|
T. Tomassi Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|199
|
+2 Voltas
2:33'17.300
|2.238
|11
|4
|34
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|198
|
+3 Voltas
2:33'17.294
|1 Volta
|10
|3
|35
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|198
|
+3 Voltas
2:33'23.000
|5.706
|8
|2
|36
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|196
|
+5 Voltas
2:33'17.833
|2 Voltas
|6
|1
|37
|J. Yeley RSS Racing
|38
|Chevrolet
|55
|
+146 Voltas
39'02.214
|141 Voltas
|8
|1
|Power steering
|38
|
D. Cram Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|35
|
+166 Voltas
22'39.436
|20 Voltas
|7
|1
|Motor
|Ver resultados completos
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR Cup: Elliott supera Hamlin em relargada e vence a corrida do Texas
NASCAR: Elliott segura ímpeto de Blaney e vence em Bowman Gray, no Clash
Elliott vence mais uma e quatro são eliminados do campeonato
Bell elogia evolução da segurança da NASCAR e agradece apoio após acidente grave na etapa de Michigan
NASCAR Cup: Hamlin supera companheiros de equipe em disputa lado a lado tripla e vence em Nashville
NASCAR Cup - Hamlin revela zoeira de Jordan após Kansas: "Falo muita m**** pra ele"
Últimas notícias
NASCAR O'Reilly: Jones supera Elliott na prorrogação e vence em Chicagoland
Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto
Indy: Lundgaard lidera pelotão da McLaren e é pole em Mid-Ohio; Collet larga em 11º
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir GP da Grã-Bretanha no domingo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários