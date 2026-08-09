NASCAR O'Reilly: Kvapil vence em Iowa após final caótico na prorrogação
Piloto da JRM conquista segunda vitória consecutiva na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
Carson Kvapil venceu neste sábado a etapa de Iowa da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, conquistando sua segunda vitória consecutiva na categoria. Depois de precisar de 64 largadas para vencer pela primeira vez, em Indianápolis, o piloto da JR Motorsports repetiu o resultado apenas duas semanas depois.
Ross Chastain parecia encaminhado para a vitória após liderar boa parte da parte final da prova, mas uma bandeira amarela provocada por Jeb Burton, a cinco voltas do fim, levou a corrida para a prorrogação e mudou completamente o cenário.
Na primeira relargada, Chastain perdeu aderência ao acelerar, permitindo o avanço de Kvapil. Logo atrás, Brent Crews tocou Ryan Sieg e Justin Allgaier, provocando um acidente que envolveu vários carros e levou a uma segunda prorrogação.
Na relargada final, Kvapil novamente levou vantagem sobre Chastain e assumiu a liderança. Rajah Caruth também aproveitou para avançar à segunda posição, enquanto Kvapil permaneceu na frente nas duas voltas finais para receber a bandeira quadriculada.
Caruth completou a dobradinha da JR Motorsports, com William Sawalich em terceiro. Chastain terminou apenas em quarto após perder outra posição na última curva, enquanto Sheldon Creed completou os cinco primeiros.
A corrida foi marcada por 12 bandeiras amarelas, igualando o recorde da O'Reilly Auto Parts Series em Iowa. Nicholas Sanchez, Taylor Gray, Dean Thompson, Harrison Burton e Brennan Poole completaram o top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Iowa da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|260
|
2:43'38.023
|5
|59
|2
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|260
|
+0.343
2:43'38.366
|0.343
|6
|36
|3
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|260
|
+0.829
2:43'38.852
|0.486
|6
|38
|4
|R. Chastain JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|260
|
+1.048
2:43'39.071
|0.219
|6
|5
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|260
|
+1.149
2:43'39.172
|0.101
|8
|49
|6
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|260
|
+1.782
2:43'39.805
|0.633
|9
|31
|7
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|260
|
+1.898
2:43'39.921
|0.116
|6
|30
|8
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|260
|
+2.157
2:43'40.180
|0.259
|6
|29
|9
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|260
|
+2.337
2:43'40.360
|0.180
|6
|28
|10
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|260
|
+2.659
2:43'40.682
|0.322
|7
|27
|11
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|260
|
+2.843
2:43'40.866
|0.184
|6
|28
|12
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|260
|
+2.893
2:43'40.916
|0.050
|9
|25
|13
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|260
|
+2.935
2:43'40.958
|0.042
|6
|24
|14
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|260
|
+3.140
2:43'41.163
|0.205
|7
|26
|15
|
C. Brown Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|260
|
+3.313
2:43'41.336
|0.173
|8
|22
|16
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|260
|
+3.354
2:43'41.377
|0.041
|7
|25
|17
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|260
|
+3.366
2:43'41.389
|0.012
|7
|34
|18
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|260
|
+3.531
2:43'41.554
|0.165
|8
|19
|19
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|260
|
+3.565
2:43'41.588
|0.034
|13
|18
|20
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|260
|
+3.755
2:43'41.778
|0.190
|9
|17
|21
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|260
|
+3.756
2:43'41.779
|0.001
|7
|27
|22
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Ford
|260
|
+3.958
2:43'41.981
|0.202
|11
|15
|23
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|260
|
+4.091
2:43'42.114
|0.133
|8
|14
|24
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|260
|
+4.817
2:43'42.840
|0.726
|9
|32
|25
|
N. Byrd Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|260
|
+5.112
2:43'43.135
|0.295
|8
|12
|26
|
D. Lemke DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|259
|
+1 Volta
2:43'42.165
|1 Volta
|6
|27
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|259
|
+1 Volta
2:43'42.331
|0.166
|7
|10
|28
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|259
|
+1 Volta
2:43'43.138
|0.807
|11
|9
|29
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|258
|
+2 Voltas
2:43'44.785
|1 Volta
|8
|8
|30
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|257
|
+3 Voltas
2:43'42.971
|1 Volta
|8
|7
|31
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|257
|
+3 Voltas
2:43'43.383
|0.412
|9
|6
|32
|
T. Tomassi Joey Gase Motorsports
|53
|Toyota
|256
|
+4 Voltas
2:43'44.066
|1 Volta
|10
|5
|33
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|252
|
+8 Voltas
2:36'03.407
|4 Voltas
|7
|21
|Acidente
|34
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|231
|
+29 Voltas
2:27'34.103
|21 Voltas
|10
|3
|Suspensão
|35
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|200
|
+60 Voltas
2:43'46.089
|31 Voltas
|13
|2
|36
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|193
|
+67 Voltas
2:02'22.117
|7 Voltas
|5
|8
|Acidente
|37
|
C. Ware Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|164
|
+96 Voltas
1:39'17.956
|29 Voltas
|7
|1
|Acidente
|Ver resultados completos
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin
MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone
MotoGP: Márquez lamenta problemas em Silverstone, mas evita se preocupar com título
MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários