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NASCAR O'Reilly Iowa

NASCAR O'Reilly: Kvapil vence em Iowa após final caótico na prorrogação

Piloto da JRM conquista segunda vitória consecutiva na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

Carson Kvapil venceu neste sábado a etapa de Iowa da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, conquistando sua segunda vitória consecutiva na categoria. Depois de precisar de 64 largadas para vencer pela primeira vez, em Indianápolis, o piloto da JR Motorsports repetiu o resultado apenas duas semanas depois.

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Ross Chastain parecia encaminhado para a vitória após liderar boa parte da parte final da prova, mas uma bandeira amarela provocada por Jeb Burton, a cinco voltas do fim, levou a corrida para a prorrogação e mudou completamente o cenário.

Na primeira relargada, Chastain perdeu aderência ao acelerar, permitindo o avanço de Kvapil. Logo atrás, Brent Crews tocou Ryan Sieg e Justin Allgaier, provocando um acidente que envolveu vários carros e levou a uma segunda prorrogação.

Na relargada final, Kvapil novamente levou vantagem sobre Chastain e assumiu a liderança. Rajah Caruth também aproveitou para avançar à segunda posição, enquanto Kvapil permaneceu na frente nas duas voltas finais para receber a bandeira quadriculada.

Caruth completou a dobradinha da JR Motorsports, com William Sawalich em terceiro. Chastain terminou apenas em quarto após perder outra posição na última curva, enquanto Sheldon Creed completou os cinco primeiros.

A corrida foi marcada por 12 bandeiras amarelas, igualando o recorde da O'Reilly Auto Parts Series em Iowa. Nicholas Sanchez, Taylor Gray, Dean Thompson, Harrison Burton e Brennan Poole completaram o top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Iowa da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 260

2:43'38.023

   5 59  
2
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 260

+0.343

2:43'38.366

 0.343 6 36  
3
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 260

+0.829

2:43'38.852

 0.486 6 38  
4 United States R. Chastain JR Motorsports 9 Chevrolet 260

+1.048

2:43'39.071

 0.219 6    
5 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 260

+1.149

2:43'39.172

 0.101 8 49  
6
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 260

+1.782

2:43'39.805

 0.633 9 31  
7
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 260

+1.898

2:43'39.921

 0.116 6 30  
8
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 260

+2.157

2:43'40.180

 0.259 6 29  
9 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 260

+2.337

2:43'40.360

 0.180 6 28  
10 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 260

+2.659

2:43'40.682

 0.322 7 27  
11 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 260

+2.843

2:43'40.866

 0.184 6 28  
12
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 260

+2.893

2:43'40.916

 0.050 9 25  
13
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 260

+2.935

2:43'40.958

 0.042 6 24  
14 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 260

+3.140

2:43'41.163

 0.205 7 26  
15
C. Brown Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 260

+3.313

2:43'41.336

 0.173 8 22  
16
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 260

+3.354

2:43'41.377

 0.041 7 25  
17
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 260

+3.366

2:43'41.389

 0.012 7 34  
18
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 260

+3.531

2:43'41.554

 0.165 8 19  
19
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 260

+3.565

2:43'41.588

 0.034 13 18  
20
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 260

+3.755

2:43'41.778

 0.190 9 17  
21
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 260

+3.756

2:43'41.779

 0.001 7 27  
22 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Ford 260

+3.958

2:43'41.981

 0.202 11 15  
23 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 260

+4.091

2:43'42.114

 0.133 8 14  
24 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 260

+4.817

2:43'42.840

 0.726 9 32  
25
N. Byrd Young's Motorsports
 42 Chevrolet 260

+5.112

2:43'43.135

 0.295 8 12  
26
D. Lemke DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 259

+1 Volta

2:43'42.165

 1 Volta 6    
27 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 259

+1 Volta

2:43'42.331

 0.166 7 10  
28
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 259

+1 Volta

2:43'43.138

 0.807 11 9  
29 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 258

+2 Voltas

2:43'44.785

 1 Volta 8 8  
30 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 257

+3 Voltas

2:43'42.971

 1 Volta 8 7  
31 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 257

+3 Voltas

2:43'43.383

 0.412 9 6  
32
T. Tomassi Joey Gase Motorsports
 53 Toyota 256

+4 Voltas

2:43'44.066

 1 Volta 10 5  
33 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 252

+8 Voltas

2:36'03.407

 4 Voltas 7 21 Acidente
34
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 231

+29 Voltas

2:27'34.103

 21 Voltas 10 3 Suspensão
35
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 200

+60 Voltas

2:43'46.089

 31 Voltas 13 2  
36
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 193

+67 Voltas

2:02'22.117

 7 Voltas 5 8 Acidente
37
C. Ware Mike Harmon Racing
 47 Chevrolet 164

+96 Voltas

1:39'17.956

 29 Voltas 7 1 Acidente
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Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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