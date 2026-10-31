NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato
Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet
Foto de: David Jensen / Getty Images
Carson Kvapil venceu neste sábado (31) a etapa de Martinsville da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series e manteve vivas suas chances de conquistar o título de 2026. O piloto da JR Motorsports dominou boa parte das 250 voltas no oval da Virgínia, enquanto seu companheiro de equipe, Justin Allgaier, terminou em segundo e assumiu a liderança do campeonato a uma corrida do encerramento da temporada.
Largando da pole position, Kvapil liderou 121 voltas e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 0s434 sobre Allgaier. Foi sua terceira vitória no ano, em uma corrida marcada por acidentes, diferentes estratégias de pit stops e mudanças importantes na classificação do campeonato.
O grande prejudicado da tarde foi Jesse Love, que chegou a Martinsville com 19 pontos de vantagem na liderança. O atual campeão enfrentou problemas após um contato durante o segundo estágio, que provocou danos em seu Chevrolet e comprometeu uma linha do sistema de arrefecimento. A situação piorou na parte final, quando o piloto da Richard Childress Racing perdeu os freios e bateu contra o muro da curva 1, terminando apenas na 30ª colocação.
Enquanto Love enfrentava dificuldades, Allgaier aproveitou para recuperar terreno. Vencedor do primeiro estágio, o experiente piloto avançou pelo pelotão e garantiu a segunda posição, resultado suficiente para chegar à última etapa como líder da classificação, com 22 pontos de vantagem sobre Love.
Corey Day completou os três primeiros colocados, seguido por Brandon Jones e Sam Mayer. Sheldon Creed terminou em sexto, à frente de Sammy Smith, William Sawalich, Brent Crews e Taylor Gray. Com os resultados, Mayer e Smith perderam matematicamente suas chances de conquistar o campeonato.
A decisão da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series acontece no próximo sábado, 7 de novembro, em Homestead-Miami Speedway. Allgaier, Love, Day, Kvapil e Creed ainda têm possibilidades matemáticas de conquistar o título, com Allgaier em posição privilegiada após a reviravolta em Martinsville.
A prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|250
|
2:18'13.040
|5
|63
|2
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|250
|
+0.434
2:18'13.474
|0.434
|6
|54
|3
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|250
|
+4.377
2:18'17.417
|3.943
|7
|41
|4
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|250
|
+4.597
2:18'17.637
|0.220
|6
|41
|5
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|250
|
+6.466
2:18'19.506
|1.869
|7
|34
|6
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|250
|
+6.716
2:18'19.756
|0.250
|6
|43
|7
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|250
|
+8.733
2:18'21.773
|2.017
|7
|36
|8
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|250
|
+9.176
2:18'22.216
|0.443
|6
|35
|9
|
B. CrewsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|250
|
+9.975
2:18'23.015
|0.799
|7
|36
|10
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|250
|
+10.624
2:18'23.664
|0.649
|7
|31
|11
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|250
|
+11.454
2:18'24.494
|0.830
|8
|26
|12
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|250
|
+11.695
2:18'24.735
|0.241
|5
|25
|13
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|250
|
+12.046
2:18'25.086
|0.351
|6
|29
|14
|
L. PulliamPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|250
|
+12.642
2:18'25.682
|0.596
|7
|23
|15
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|250
|
+12.979
2:18'26.019
|0.337
|6
|26
|16
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|250
|
+13.247
2:18'26.287
|0.268
|7
|22
|17
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|250
|
+13.295
2:18'26.335
|0.048
|6
|33
|18
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|250
|
+13.790
2:18'26.830
|0.495
|12
|19
|19
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|250
|
+14.723
2:18'27.763
|0.933
|8
|18
|20
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|250
|
+14.758
2:18'27.798
|0.035
|6
|19
|21
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|250
|
+15.314
2:18'28.354
|0.556
|8
|16
|22
|A. LabbeDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|250
|
+15.835
2:18'28.875
|0.521
|6
|15
|23
|
C. WareJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|250
|
+16.454
2:18'29.494
|0.619
|10
|14
|24
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|250
|
+17.496
2:18'30.536
|1.042
|8
|13
|25
|J. GaseJoey Gase Motorsports
|55
|Ford
|250
|
+18.586
2:18'31.626
|1.090
|9
|12
|26
|
J. CarrollJoey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|250
|
+18.753
2:18'31.793
|0.167
|11
|27
|
B. LeguizamonYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|250
|
+19.432
2:18'32.472
|0.679
|5
|10
|28
|
D. CramMike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|250
|
+20.497
2:18'33.537
|1.065
|9
|9
|29
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|244
|
+6 Voltas
2:18'14.140
|6 Voltas
|7
|8
|30
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|241
|
+9 Voltas
2:18'17.033
|3 Voltas
|14
|13
|31
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|241
|
+9 Voltas
2:18'17.204
|0.171
|6
|6
|32
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|235
|
+15 Voltas
2:18'15.758
|6 Voltas
|8
|5
|33
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|223
|
+27 Voltas
2:13'58.880
|12 Voltas
|7
|4
|34
|
D. DyeJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|174
|
+76 Voltas
1:38'44.394
|49 Voltas
|6
|35
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|161
|
+89 Voltas
1:27'45.215
|13 Voltas
|6
|2
|36
|
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|161
|
+89 Voltas
1:27'45.344
|0.129
|5
|1
|37
|
E. PatrickRSS Racing
|38
|Chevrolet
|161
|
+89 Voltas
1:27'45.934
|0.590
|8
|38
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|60
|
+190 Voltas
34'05.801
|101 Voltas
|5
|1
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