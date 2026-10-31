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NASCAR O'Reilly Martinsville II

NASCAR O’Reilly: Kvapil vence em Martinsville e Allgaier reassume liderança do campeonato

Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
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Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: David Jensen / Getty Images

Carson Kvapil venceu neste sábado (31) a etapa de Martinsville da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series e manteve vivas suas chances de conquistar o título de 2026. O piloto da JR Motorsports dominou boa parte das 250 voltas no oval da Virgínia, enquanto seu companheiro de equipe, Justin Allgaier, terminou em segundo e assumiu a liderança do campeonato a uma corrida do encerramento da temporada.

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Largando da pole position, Kvapil liderou 121 voltas e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 0s434 sobre Allgaier. Foi sua terceira vitória no ano, em uma corrida marcada por acidentes, diferentes estratégias de pit stops e mudanças importantes na classificação do campeonato.

O grande prejudicado da tarde foi Jesse Love, que chegou a Martinsville com 19 pontos de vantagem na liderança. O atual campeão enfrentou problemas após um contato durante o segundo estágio, que provocou danos em seu Chevrolet e comprometeu uma linha do sistema de arrefecimento. A situação piorou na parte final, quando o piloto da Richard Childress Racing perdeu os freios e bateu contra o muro da curva 1, terminando apenas na 30ª colocação.

Enquanto Love enfrentava dificuldades, Allgaier aproveitou para recuperar terreno. Vencedor do primeiro estágio, o experiente piloto avançou pelo pelotão e garantiu a segunda posição, resultado suficiente para chegar à última etapa como líder da classificação, com 22 pontos de vantagem sobre Love.

Corey Day completou os três primeiros colocados, seguido por Brandon Jones e Sam Mayer. Sheldon Creed terminou em sexto, à frente de Sammy Smith, William Sawalich, Brent Crews e Taylor Gray. Com os resultados, Mayer e Smith perderam matematicamente suas chances de conquistar o campeonato.

A decisão da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series acontece no próximo sábado, 7 de novembro, em Homestead-Miami Speedway. Allgaier, Love, Day, Kvapil e Creed ainda têm possibilidades matemáticas de conquistar o título, com Allgaier em posição privilegiada após a reviravolta em Martinsville.

A prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 250

2:18'13.040

   5 63
2 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 250

+0.434

2:18'13.474

 0.434 6 54
3
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 250

+4.377

2:18'17.417

 3.943 7 41
4 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 250

+4.597

2:18'17.637

 0.220 6 41
5
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 250

+6.466

2:18'19.506

 1.869 7 34
6 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 250

+6.716

2:18'19.756

 0.250 6 43
7
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 250

+8.733

2:18'21.773

 2.017 7 36
8
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 250

+9.176

2:18'22.216

 0.443 6 35
9
B. CrewsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 250

+9.975

2:18'23.015

 0.799 7 36
10
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 250

+10.624

2:18'23.664

 0.649 7 31
11 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 250

+11.454

2:18'24.494

 0.830 8 26
12 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 250

+11.695

2:18'24.735

 0.241 5 25
13 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 250

+12.046

2:18'25.086

 0.351 6 29
14
L. PulliamPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 250

+12.642

2:18'25.682

 0.596 7 23
15
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 250

+12.979

2:18'26.019

 0.337 6 26
16
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 250

+13.247

2:18'26.287

 0.268 7 22
17
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 250

+13.295

2:18'26.335

 0.048 6 33
18
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 250

+13.790

2:18'26.830

 0.495 12 19
19
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 250

+14.723

2:18'27.763

 0.933 8 18
20 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 250

+14.758

2:18'27.798

 0.035 6 19
21
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 250

+15.314

2:18'28.354

 0.556 8 16
22 A. LabbeDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 250

+15.835

2:18'28.875

 0.521 6 15
23
C. WareJoey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 250

+16.454

2:18'29.494

 0.619 10 14
24 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 250

+17.496

2:18'30.536

 1.042 8 13
25 J. GaseJoey Gase Motorsports 55 Ford 250

+18.586

2:18'31.626

 1.090 9 12
26
J. CarrollJoey Gase Motorsports
 35 Chevrolet 250

+18.753

2:18'31.793

 0.167 11  
27
B. LeguizamonYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 250

+19.432

2:18'32.472

 0.679 5 10
28
D. CramMike Harmon Racing
 47 Chevrolet 250

+20.497

2:18'33.537

 1.065 9 9
29 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 244

+6 Voltas

2:18'14.140

 6 Voltas 7 8
30
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 241

+9 Voltas

2:18'17.033

 3 Voltas 14 13
31 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 241

+9 Voltas

2:18'17.204

 0.171 6 6
32
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 235

+15 Voltas

2:18'15.758

 6 Voltas 8 5
33
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 223

+27 Voltas

2:13'58.880

 12 Voltas 7 4
34
D. DyeJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 174

+76 Voltas

1:38'44.394

 49 Voltas 6  
35 G. SmithleySS-Green Light Racing 0 Chevrolet 161

+89 Voltas

1:27'45.215

 13 Voltas 6 2
36
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 161

+89 Voltas

1:27'45.344

 0.129 5 1
37
E. PatrickRSS Racing
 38 Chevrolet 161

+89 Voltas

1:27'45.934

 0.590 8  
38 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 60

+190 Voltas

34'05.801

 101 Voltas 5 1

 

 

 

 

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