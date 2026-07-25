NASCAR O'Reilly: Kvapil vence pela primeira vez em dia histórico para equipe de Dale Jr. em Indianápolis
Piloto triunfou em sua 64ª largada na categoria e liderou domínio da JRM, que ocupou as quatro primeiras posições; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
Carson Kvapil conquistou sua primeira vitória na NASCAR O’Reilly Auto Parts Series ao triunfar no Indianapolis Motor Speedway. Em sua 64ª largada na categoria, o piloto da JR Motorsports superou os próprios companheiros de equipe para finalmente chegar ao Victory Lane após acumular cinco segundos lugares.
Na parte final da prova, Kvapil ultrapassou Ross Chastain e depois precisou conter Justin Allgaier para garantir a vitória. O resultado teve um significado especial também para Dale Earnhardt Jr., coproprietário da JR Motorsports, que se emocionou após a bandeirada ao destacar o trabalho realizado com o jovem piloto e a importância da conquista para sua carreira.
Kvapil também ressaltou o esforço feito ao lado do pai, Travis, ao longo dos últimos anos, além da confiança recebida de Earnhardt Jr., L.W. Miller e Kelley Earnhardt Miller para que tivesse uma nova oportunidade na temporada. A vitória encerrou uma espera de 63 corridas sem triunfos na categoria.
O resultado ainda entrou para a história da JR Motorsports. A equipe ocupou as quatro primeiras posições, com Kvapil seguido por Allgaier, Chastain e Chase Elliott, registrando o primeiro 1-2-3-4 de uma mesma equipe na história da NASCAR O’Reilly.
William Sawalich terminou em quinto como o melhor piloto fora da JRM. Brent Crews, Corey Day, Sheldon Creed, Brandon Jones e Austin Hill completaram o top 10 da corrida em Indianápolis.
Após a vitória, Kvapil também gerou repercussão ao realizar um burnout sobre a tradicional Yard of Bricks do circuito. A comemoração recebeu críticas de parte dos fãs, e o episódio foi posteriormente abordado tanto pelo piloto quanto por Earnhardt Jr.
O Motorsport.com transmitiu a prova da NASCAR O'Reilly no tradicional oval de Indianápolis na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|100
|
1:56'20.380
|4
|69
|2
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|100
|
+0.643
1:56'21.023
|0.643
|5
|50
|3
|R. Chastain JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|100
|
+2.674
1:56'23.054
|2.031
|5
|4
|C. Elliott JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|100
|
+5.141
1:56'25.521
|2.467
|5
|5
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|100
|
+8.785
1:56'29.165
|3.644
|5
|42
|6
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|100
|
+10.591
1:56'30.971
|1.806
|5
|33
|7
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|100
|
+12.694
1:56'33.074
|2.103
|5
|30
|8
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|100
|
+12.924
1:56'33.304
|0.230
|5
|40
|9
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|100
|
+13.451
1:56'33.831
|0.527
|5
|28
|10
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|100
|
+13.993
1:56'34.373
|0.542
|5
|29
|11
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|100
|
+15.522
1:56'35.902
|1.529
|5
|26
|12
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|100
|
+16.528
1:56'36.908
|1.006
|5
|28
|13
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|100
|
+17.037
1:56'37.417
|0.509
|5
|34
|14
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|100
|
+23.870
1:56'44.250
|6.833
|5
|23
|15
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|100
|
+25.945
1:56'46.325
|2.075
|5
|22
|16
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|100
|
+27.344
1:56'47.724
|1.399
|5
|21
|17
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|100
|
+28.054
1:56'48.434
|0.710
|5
|20
|18
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|100
|
+28.324
1:56'48.704
|0.270
|5
|19
|19
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|100
|
+29.053
1:56'49.433
|0.729
|5
|19
|20
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|100
|
+29.315
1:56'49.695
|0.262
|5
|17
|21
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|100
|
+30.753
1:56'51.133
|1.438
|6
|21
|22
|
R. Caruth Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|100
|
+31.329
1:56'51.709
|0.576
|5
|25
|23
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|100
|
+39.252
1:56'59.632
|7.923
|5
|14
|24
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|100
|
+39.830
1:57'00.210
|0.578
|5
|13
|25
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|100
|
+50.599
1:57'10.979
|10.769
|7
|12
|26
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|100
|
+50.903
1:57'11.283
|0.304
|5
|11
|27
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|100
|
+52.895
1:57'13.275
|1.992
|5
|10
|28
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|100
|
+53.251
1:57'13.631
|0.356
|5
|9
|29
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|100
|
+54.779
1:57'15.159
|1.528
|5
|8
|30
|
P. Pardus DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|100
|
+54.957
1:57'15.337
|0.178
|5
|7
|31
|
N. Byrd Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|100
|
+56.810
1:57'17.190
|1.853
|5
|6
|32
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|99
|
+1 Volta
1:56'25.226
|1 Volta
|6
|5
|33
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|99
|
+1 Volta
1:56'25.532
|0.306
|5
|4
|34
|
B. Lothian Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|99
|
+1 Volta
1:56'44.294
|18.762
|5
|3
|35
|D. Starr Mike Harmon Racing
|47
|Chevrolet
|99
|
+1 Volta
1:57'02.290
|17.996
|5
|2
|36
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|99
|
+1 Volta
1:57'08.267
|5.977
|7
|1
|37
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|97
|
+3 Voltas
1:56'42.072
|2 Voltas
|7
|11
|38
|J. Yeley RSS Racing
|38
|Ford
|39
|
+61 Voltas
46'59.486
|58 Voltas
|4
|1
|Fuel pump
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