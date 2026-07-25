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NASCAR O'Reilly Indianápolis

NASCAR O'Reilly: Kvapil vence pela primeira vez em dia histórico para equipe de Dale Jr. em Indianápolis

Piloto triunfou em sua 64ª largada na categoria e liderou domínio da JRM, que ocupou as quatro primeiras posições; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Carson Kvapil, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

Carson Kvapil conquistou sua primeira vitória na NASCAR O’Reilly Auto Parts Series ao triunfar no Indianapolis Motor Speedway. Em sua 64ª largada na categoria, o piloto da JR Motorsports superou os próprios companheiros de equipe para finalmente chegar ao Victory Lane após acumular cinco segundos lugares.

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Na parte final da prova, Kvapil ultrapassou Ross Chastain e depois precisou conter Justin Allgaier para garantir a vitória. O resultado teve um significado especial também para Dale Earnhardt Jr., coproprietário da JR Motorsports, que se emocionou após a bandeirada ao destacar o trabalho realizado com o jovem piloto e a importância da conquista para sua carreira.

Kvapil também ressaltou o esforço feito ao lado do pai, Travis, ao longo dos últimos anos, além da confiança recebida de Earnhardt Jr., L.W. Miller e Kelley Earnhardt Miller para que tivesse uma nova oportunidade na temporada. A vitória encerrou uma espera de 63 corridas sem triunfos na categoria.

O resultado ainda entrou para a história da JR Motorsports. A equipe ocupou as quatro primeiras posições, com Kvapil seguido por Allgaier, Chastain e Chase Elliott, registrando o primeiro 1-2-3-4 de uma mesma equipe na história da NASCAR O’Reilly.

William Sawalich terminou em quinto como o melhor piloto fora da JRM. Brent Crews, Corey Day, Sheldon Creed, Brandon Jones e Austin Hill completaram o top 10 da corrida em Indianápolis.

Após a vitória, Kvapil também gerou repercussão ao realizar um burnout sobre a tradicional Yard of Bricks do circuito. A comemoração recebeu críticas de parte dos fãs, e o episódio foi posteriormente abordado tanto pelo piloto quanto por Earnhardt Jr.

O Motorsport.com transmitiu a prova da NASCAR O'Reilly no tradicional oval de Indianápolis na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 100

1:56'20.380

   4 69  
2 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 100

+0.643

1:56'21.023

 0.643 5 50  
3 United States R. Chastain JR Motorsports 9 Chevrolet 100

+2.674

1:56'23.054

 2.031 5    
4 United States C. Elliott JR Motorsports 88 Chevrolet 100

+5.141

1:56'25.521

 2.467 5    
5
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 100

+8.785

1:56'29.165

 3.644 5 42  
6
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 100

+10.591

1:56'30.971

 1.806 5 33  
7
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 100

+12.694

1:56'33.074

 2.103 5 30  
8 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 100

+12.924

1:56'33.304

 0.230 5 40  
9 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 100

+13.451

1:56'33.831

 0.527 5 28  
10 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 100

+13.993

1:56'34.373

 0.542 5 29  
11
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 100

+15.522

1:56'35.902

 1.529 5 26  
12
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 100

+16.528

1:56'36.908

 1.006 5 28  
13
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 100

+17.037

1:56'37.417

 0.509 5 34  
14
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 100

+23.870

1:56'44.250

 6.833 5 23  
15 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 100

+25.945

1:56'46.325

 2.075 5 22  
16
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 100

+27.344

1:56'47.724

 1.399 5 21  
17 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 100

+28.054

1:56'48.434

 0.710 5 20  
18 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 100

+28.324

1:56'48.704

 0.270 5 19  
19
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 100

+29.053

1:56'49.433

 0.729 5 19  
20
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 100

+29.315

1:56'49.695

 0.262 5 17  
21
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 100

+30.753

1:56'51.133

 1.438 6 21  
22
R. Caruth Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 100

+31.329

1:56'51.709

 0.576 5 25  
23
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 100

+39.252

1:56'59.632

 7.923 5 14  
24
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 100

+39.830

1:57'00.210

 0.578 5 13  
25 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 100

+50.599

1:57'10.979

 10.769 7 12  
26
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 100

+50.903

1:57'11.283

 0.304 5 11  
27
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 100

+52.895

1:57'13.275

 1.992 5 10  
28
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 100

+53.251

1:57'13.631

 0.356 5 9  
29 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 100

+54.779

1:57'15.159

 1.528 5 8  
30
P. Pardus DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 100

+54.957

1:57'15.337

 0.178 5 7  
31
N. Byrd Young's Motorsports
 42 Chevrolet 100

+56.810

1:57'17.190

 1.853 5 6  
32 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 99

+1 Volta

1:56'25.226

 1 Volta 6 5  
33 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 99

+1 Volta

1:56'25.532

 0.306 5 4  
34
B. Lothian Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 99

+1 Volta

1:56'44.294

 18.762 5 3  
35 United States D. Starr Mike Harmon Racing 47 Chevrolet 99

+1 Volta

1:57'02.290

 17.996 5 2  
36 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 99

+1 Volta

1:57'08.267

 5.977 7 1  
37 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 97

+3 Voltas

1:56'42.072

 2 Voltas 7 11  
38 United States J. Yeley RSS Racing 38 Ford 39

+61 Voltas

46'59.486

 58 Voltas 4 1 Fuel pump
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