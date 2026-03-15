Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR O'Reilly Las Vegas

NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas

Corrida que deu terceira vitória consecutiva da JR Motorsports foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Kyle Larson, No. 88 JR Motorsports Chevrolet

Shane van Gisbergen levou a JR Motorsports à vitória no Circuito das Américas (COTA), pilotando o carro #9. Uma semana depois, Justin Allgaier, no carro #7, garantiu o triunfo da JRM em Phoenix, e uma semana depois disso, o bicampeão da NASCAR Cup Series, Kyle Larson, levou o carro #88 à vitória para a equipe de propriedade de Earnhardt.

Leia também:

Esta é a 18ª vitória na carreira de Larson na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, conquistada em sua primeira corrida da temporada de 2026.

"Finalmente me lembrei do que ele (meu filho Cooper) me disse e decidi acelerar", disse Larson após sair do carro. "Meu carro não estava com o melhor desempenho, de jeito nenhum. Eu estava muito travado, com o carro muito pesado, e não conseguia ganhar velocidade nas curvas. Estava sendo ultrapassado nas relargadas, ou melhor, durante toda a corrida.”

“Mas na última relargada, alguns caras ficaram na pista e eu tive uma boa largada, consegui chegar ao meio com ar limpo. Eu estava um pouco nervoso. Sabia que o #00 [Sheldon Creed] e o Chase Briscoe estavam acelerando forte por fora. Tentei nas curvas 1 e 2 uma vez e não me senti nada bem lá. Ainda bem que conseguimos abrir caminho no meio do tráfego."

Ele venceu outro piloto regular da Cup Series, terminando alguns segundos à frente de Briscoe, no Toyota #19 da Joe Gibbs Racing. Sheldon Creed, Justin Allgaier e Sammy Smith completaram os cinco primeiros.

A próxima etapa acontecerá no próximo sábado, em Darlington

Clique aqui e assista a corrida na íntegra, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 K. LarsonJR Motorsports 88 Chevrolet 200

2:34'04.908

   6  
2 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 200

+2.557

2:34'07.465

 2.557 8  
3 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 200

+6.155

2:34'11.063

 3.598 7 45
4 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 200

+6.364

2:34'11.272

 0.209 7 53
5
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 200

+9.124

2:34'14.032

 2.760 7 32
6
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 200

+9.680

2:34'14.588

 0.556 8 43
7
C. ZilischJR Motorsports
 1 Chevrolet 200

+10.484

2:34'15.392

 0.804 9  
8
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 200

+12.058

2:34'16.966

 1.574 7 36
9
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 200

+12.946

2:34'17.854

 0.888 7 28
10 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 200

+14.969

2:34'19.877

 2.023 7 29
11
C. KvapilJR Motorsports
 9 Chevrolet 200

+17.231

2:34'22.139

 2.262 7 27
12
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 200

+20.096

2:34'25.004

 2.865 7 25
13 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 200

+21.743

2:34'26.651

 1.647 7 25
14
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 200

+22.728

2:34'27.636

 0.985 7 23
15
D. DyeAM Racing
 52 Ford 200

+25.778

2:34'30.686

 3.050 8  
16 J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 200

+26.737

2:34'31.645

 0.959 7 21
17 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 200

+27.125

2:34'32.033

 0.388 7 20
18 C. CusterSS-Green Light Racing 0 Chevrolet 200

+30.002

2:34'34.910

 2.877 9  
19
R. CaruthJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 200

+31.262

2:34'36.170

 1.260 7 18
20 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'05.366

 1 Volta 8 17
21
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'10.721

 5.355 14 16
22
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'13.643

 2.922 9 15
23 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'17.598

 3.955 10 14
24 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'19.234

 1.636 13 13
25
A. GreenPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'19.588

 0.354 9 12
26
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'23.697

 4.109 12 11
27 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'28.981

 5.284 7 10
28
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'34.171

 5.190 10 9
29 J. GaseJoey Gase Motorsports 55 Chevrolet 199

+1 Volta

2:34'37.791

 3.620 10 8
30 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:34'07.633

 1 Volta 12 7
31
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 198

+2 Voltas

2:34'12.775

 5.142 9 6
32
N. ByrdYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 198

+2 Voltas

2:34'13.472

 0.697 9 5
33 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:34'38.145

 1 Volta 12 4
34
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 197

+3 Voltas

2:37'32.917

 2'54.772 12 3
35
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 196

+4 Voltas

2:34'28.248

 1 Volta 9 12
36
C. SmithHettinger Racing
 5 Ford 184

+16 Voltas

2:26'11.599

 12 Voltas 17  
37
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 148

+52 Voltas

2:00'36.016

 36 Voltas 6 16
38
N. SanchezAM Racing
 25 Ford 141

+59 Voltas

2:13'30.279

 7 Voltas 13 1

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

