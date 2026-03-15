NASCAR O’Reilly: Larson surge no fim e vence em Las Vegas
Corrida que deu terceira vitória consecutiva da JR Motorsports foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV
Shane van Gisbergen levou a JR Motorsports à vitória no Circuito das Américas (COTA), pilotando o carro #9. Uma semana depois, Justin Allgaier, no carro #7, garantiu o triunfo da JRM em Phoenix, e uma semana depois disso, o bicampeão da NASCAR Cup Series, Kyle Larson, levou o carro #88 à vitória para a equipe de propriedade de Earnhardt.
Esta é a 18ª vitória na carreira de Larson na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, conquistada em sua primeira corrida da temporada de 2026.
"Finalmente me lembrei do que ele (meu filho Cooper) me disse e decidi acelerar", disse Larson após sair do carro. "Meu carro não estava com o melhor desempenho, de jeito nenhum. Eu estava muito travado, com o carro muito pesado, e não conseguia ganhar velocidade nas curvas. Estava sendo ultrapassado nas relargadas, ou melhor, durante toda a corrida.”
“Mas na última relargada, alguns caras ficaram na pista e eu tive uma boa largada, consegui chegar ao meio com ar limpo. Eu estava um pouco nervoso. Sabia que o #00 [Sheldon Creed] e o Chase Briscoe estavam acelerando forte por fora. Tentei nas curvas 1 e 2 uma vez e não me senti nada bem lá. Ainda bem que conseguimos abrir caminho no meio do tráfego."
Ele venceu outro piloto regular da Cup Series, terminando alguns segundos à frente de Briscoe, no Toyota #19 da Joe Gibbs Racing. Sheldon Creed, Justin Allgaier e Sammy Smith completaram os cinco primeiros.
A próxima etapa acontecerá no próximo sábado, em Darlington
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|K. LarsonJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|200
|
2:34'04.908
|6
|2
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|200
|
+2.557
2:34'07.465
|2.557
|8
|3
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|200
|
+6.155
2:34'11.063
|3.598
|7
|45
|4
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|
+6.364
2:34'11.272
|0.209
|7
|53
|5
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|200
|
+9.124
2:34'14.032
|2.760
|7
|32
|6
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|200
|
+9.680
2:34'14.588
|0.556
|8
|43
|7
|
C. ZilischJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|200
|
+10.484
2:34'15.392
|0.804
|9
|8
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|200
|
+12.058
2:34'16.966
|1.574
|7
|36
|9
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|200
|
+12.946
2:34'17.854
|0.888
|7
|28
|10
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|200
|
+14.969
2:34'19.877
|2.023
|7
|29
|11
|
C. KvapilJR Motorsports
|9
|Chevrolet
|200
|
+17.231
2:34'22.139
|2.262
|7
|27
|12
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|200
|
+20.096
2:34'25.004
|2.865
|7
|25
|13
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|200
|
+21.743
2:34'26.651
|1.647
|7
|25
|14
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|200
|
+22.728
2:34'27.636
|0.985
|7
|23
|15
|
D. DyeAM Racing
|52
|Ford
|200
|
+25.778
2:34'30.686
|3.050
|8
|16
|J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|200
|
+26.737
2:34'31.645
|0.959
|7
|21
|17
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|200
|
+27.125
2:34'32.033
|0.388
|7
|20
|18
|C. CusterSS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|200
|
+30.002
2:34'34.910
|2.877
|9
|19
|
R. CaruthJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|200
|
+31.262
2:34'36.170
|1.260
|7
|18
|20
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'05.366
|1 Volta
|8
|17
|21
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'10.721
|5.355
|14
|16
|22
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'13.643
|2.922
|9
|15
|23
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'17.598
|3.955
|10
|14
|24
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'19.234
|1.636
|13
|13
|25
|
A. GreenPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'19.588
|0.354
|9
|12
|26
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'23.697
|4.109
|12
|11
|27
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'28.981
|5.284
|7
|10
|28
|
M. MaggioDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'34.171
|5.190
|10
|9
|29
|J. GaseJoey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
2:34'37.791
|3.620
|10
|8
|30
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:34'07.633
|1 Volta
|12
|7
|31
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|198
|
+2 Voltas
2:34'12.775
|5.142
|9
|6
|32
|
N. ByrdYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
2:34'13.472
|0.697
|9
|5
|33
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:34'38.145
|1 Volta
|12
|4
|34
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
2:37'32.917
|2'54.772
|12
|3
|35
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
2:34'28.248
|1 Volta
|9
|12
|36
|
C. SmithHettinger Racing
|5
|Ford
|184
|
+16 Voltas
2:26'11.599
|12 Voltas
|17
|37
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|148
|
+52 Voltas
2:00'36.016
|36 Voltas
|6
|16
|38
|
N. SanchezAM Racing
|25
|Ford
|141
|
+59 Voltas
2:13'30.279
|7 Voltas
|13
|1
