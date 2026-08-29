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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Daytona II

NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas

Piloto da RSS Racing supera Austin Hill em chegada apertada e encerra espera de 13 anos na O'Reilly Auto Parts Series

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Ryan Sieg, No. 38 RSS Racing Chevrolet

Ryan Sieg finalmente conquistou sua primeira vitória na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Após 13 anos e 424 largadas na categoria, o piloto da RSS Racing venceu nesta sexta-feira em Daytona, superando Austin Hill em uma chegada apertada.

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Sieg assumiu a liderança na prorrogação e conseguiu permanecer à frente até a bandeirada. Com o Chevrolet #38, cruzou a linha apenas 0s149 à frente de Hill. Carson Kvapil terminou em terceiro, seguido por Anthony Alfredo e Brandon Jones.

"Isso é incrível. Especialmente por conseguir aqui em Daytona. Venho para cá desde que era bebê. Fazer isso agora e da maneira como fizemos é incrível. Demorou muito para acontecer", afirmou Sieg após a corrida.

A prorrogação foi provocada pelo acidente de Rajah Caruth quando restavam três voltas. Na relargada, Kvapil tentava conquistar sua terceira vitória consecutiva, mas Hill impulsionou Sieg para a liderança. A partir daí, o veterano conseguiu controlar as duas linhas do pelotão e permaneceu na frente.

Além de representar a primeira vitória de Sieg na categoria, o resultado encerrou uma longa sequência de tentativas frustradas. Antes de Daytona, ele havia acumulado cinco segundos lugares sem conseguir chegar ao Victory Lane.

A corrida também definiu as últimas vagas para o Chase da O'Reilly Auto Parts Series. Parker Retzlaff, Sam Mayer, Taylor Gray e Caruth garantiram classificação. A fase decisiva do campeonato começa no dia 5 de setembro, em Darlington.

A NASCAR encerra sua passagem por Daytona neste sábado com a corrida da Cup Series, a última da temporada regular. Você acompanha tudo ao vivo no canal do Motorsport.com na Phiz TV. A largada está marcada para 20h30, mas você acompanha toda a ação a partir das 20h. Não perca!

Confira o resultado da NASCAR O'Reilly em Daytona:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States R. Sieg RSS Racing 38 Chevrolet 105

1:58'51.555

   5 55  
2 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 105

+0.149

1:58'51.704

 0.149 5 45  
3
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 105

+0.159

1:58'51.714

 0.010 5 51  
4
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 105

+0.242

1:58'51.797

 0.083 5 49  
5 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 105

+0.248

1:58'51.803

 0.006 5 36  
6 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 105

+0.333

1:58'51.888

 0.085 6 42  
7 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 105

+0.366

1:58'51.921

 0.033 5 30  
8 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 105

+0.467

1:58'52.022

 0.101 6 34  
9 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 105

+0.473

1:58'52.028

 0.006 5 34  
10 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 105

+0.537

1:58'52.092

 0.064 6 32  
11 United States J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 105

+0.557

1:58'52.112

 0.020 5 26  
12 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 105

+0.574

1:58'52.129

 0.017 7 25  
13
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 71 Chevrolet 105

+0.613

1:58'52.168

 0.039 8    
14
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 105

+0.746

1:58'52.301

 0.133 5 23  
15
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 105

+0.773

1:58'52.328

 0.027 6 24  
16
N. Sanchez Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 105

+0.820

1:58'52.375

 0.047 5 21  
17 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 105

+1.145

1:58'52.700

 0.325 6 20  
18
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 105

+1.174

1:58'52.729

 0.029 7 19  
19
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 105

+1.379

1:58'52.934

 0.205 5 18  
20
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 105

+1.958

1:58'53.513

 0.579 7 20  
21
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 105

+2.214

1:58'53.769

 0.256 7 16  
22 United States N. Decker Young's Motorsports 42 Chevrolet 105

+2.236

1:58'53.791

 0.022 6    
23 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 105

+2.488

1:58'54.043

 0.252 6 14  
24
C. Ware Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 105

+4.584

1:58'56.139

 2.096 6 13  
25
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 105

+8.940

1:59'00.495

 4.356 8 17  
26
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 105

+11.378

1:59'02.933

 2.438 7 12  
27
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 105

+13.474

1:59'05.029

 2.096 7 10  
28 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 104

+1 Volta

1:58'04.324

 1 Volta 5 9 Acidente
29
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 104

+1 Volta

1:58'59.524

 55.200 6 8  
30
A. Jankowiak RSS Racing
 39 Ford 103

+2 Voltas

1:59'03.493

 1 Volta 7 7  
31
C. Bacarella Alpha Prime Racing
 4 Chevrolet 103

+2 Voltas

1:59'09.456

 5.963 7 6  
32
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 103

+2 Voltas

1:59'57.191

 47.735 12 23  
33 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 94

+11 Voltas

1:59'02.590

 9 Voltas 10 4  
34
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 73

+32 Voltas

1:59'30.815

 21 Voltas 5 3  
35
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 61

+44 Voltas

1:59'01.649

 12 Voltas 7 2  
36
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 44

+61 Voltas

44'39.074

 17 Voltas 4 7 Acidente
37
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 44

+61 Voltas

44'39.178

 0.104 4 3 Acidente
38
D. Dye Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 27

+78 Voltas

21'47.599

 17 Voltas 2   Acidente
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