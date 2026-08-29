NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas
Piloto da RSS Racing supera Austin Hill em chegada apertada e encerra espera de 13 anos na O'Reilly Auto Parts Series
Ryan Sieg finalmente conquistou sua primeira vitória na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Após 13 anos e 424 largadas na categoria, o piloto da RSS Racing venceu nesta sexta-feira em Daytona, superando Austin Hill em uma chegada apertada.
Sieg assumiu a liderança na prorrogação e conseguiu permanecer à frente até a bandeirada. Com o Chevrolet #38, cruzou a linha apenas 0s149 à frente de Hill. Carson Kvapil terminou em terceiro, seguido por Anthony Alfredo e Brandon Jones.
"Isso é incrível. Especialmente por conseguir aqui em Daytona. Venho para cá desde que era bebê. Fazer isso agora e da maneira como fizemos é incrível. Demorou muito para acontecer", afirmou Sieg após a corrida.
A prorrogação foi provocada pelo acidente de Rajah Caruth quando restavam três voltas. Na relargada, Kvapil tentava conquistar sua terceira vitória consecutiva, mas Hill impulsionou Sieg para a liderança. A partir daí, o veterano conseguiu controlar as duas linhas do pelotão e permaneceu na frente.
Além de representar a primeira vitória de Sieg na categoria, o resultado encerrou uma longa sequência de tentativas frustradas. Antes de Daytona, ele havia acumulado cinco segundos lugares sem conseguir chegar ao Victory Lane.
A corrida também definiu as últimas vagas para o Chase da O'Reilly Auto Parts Series. Parker Retzlaff, Sam Mayer, Taylor Gray e Caruth garantiram classificação. A fase decisiva do campeonato começa no dia 5 de setembro, em Darlington.
A NASCAR encerra sua passagem por Daytona neste sábado com a corrida da Cup Series, a última da temporada regular. Você acompanha tudo ao vivo no canal do Motorsport.com na Phiz TV. A largada está marcada para 20h30, mas você acompanha toda a ação a partir das 20h. Não perca!
Confira o resultado da NASCAR O'Reilly em Daytona:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|R. Sieg RSS Racing
|38
|Chevrolet
|105
|
1:58'51.555
|5
|55
|2
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|105
|
+0.149
1:58'51.704
|0.149
|5
|45
|3
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|105
|
+0.159
1:58'51.714
|0.010
|5
|51
|4
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|105
|
+0.242
1:58'51.797
|0.083
|5
|49
|5
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|105
|
+0.248
1:58'51.803
|0.006
|5
|36
|6
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|105
|
+0.333
1:58'51.888
|0.085
|6
|42
|7
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|105
|
+0.366
1:58'51.921
|0.033
|5
|30
|8
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|105
|
+0.467
1:58'52.022
|0.101
|6
|34
|9
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|105
|
+0.473
1:58'52.028
|0.006
|5
|34
|10
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|105
|
+0.537
1:58'52.092
|0.064
|6
|32
|11
|J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|105
|
+0.557
1:58'52.112
|0.020
|5
|26
|12
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|105
|
+0.574
1:58'52.129
|0.017
|7
|25
|13
|
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|71
|Chevrolet
|105
|
+0.613
1:58'52.168
|0.039
|8
|14
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|105
|
+0.746
1:58'52.301
|0.133
|5
|23
|15
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|105
|
+0.773
1:58'52.328
|0.027
|6
|24
|16
|
N. Sanchez Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|105
|
+0.820
1:58'52.375
|0.047
|5
|21
|17
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|105
|
+1.145
1:58'52.700
|0.325
|6
|20
|18
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|105
|
+1.174
1:58'52.729
|0.029
|7
|19
|19
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|105
|
+1.379
1:58'52.934
|0.205
|5
|18
|20
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|105
|
+1.958
1:58'53.513
|0.579
|7
|20
|21
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|105
|
+2.214
1:58'53.769
|0.256
|7
|16
|22
|N. Decker Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|105
|
+2.236
1:58'53.791
|0.022
|6
|23
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|105
|
+2.488
1:58'54.043
|0.252
|6
|14
|24
|
C. Ware Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|105
|
+4.584
1:58'56.139
|2.096
|6
|13
|25
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|105
|
+8.940
1:59'00.495
|4.356
|8
|17
|26
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|105
|
+11.378
1:59'02.933
|2.438
|7
|12
|27
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|105
|
+13.474
1:59'05.029
|2.096
|7
|10
|28
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|104
|
+1 Volta
1:58'04.324
|1 Volta
|5
|9
|Acidente
|29
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|104
|
+1 Volta
1:58'59.524
|55.200
|6
|8
|30
|
A. Jankowiak RSS Racing
|39
|Ford
|103
|
+2 Voltas
1:59'03.493
|1 Volta
|7
|7
|31
|
C. Bacarella Alpha Prime Racing
|4
|Chevrolet
|103
|
+2 Voltas
1:59'09.456
|5.963
|7
|6
|32
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|103
|
+2 Voltas
1:59'57.191
|47.735
|12
|23
|33
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|94
|
+11 Voltas
1:59'02.590
|9 Voltas
|10
|4
|34
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|73
|
+32 Voltas
1:59'30.815
|21 Voltas
|5
|3
|35
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|61
|
+44 Voltas
1:59'01.649
|12 Voltas
|7
|2
|36
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|44
|
+61 Voltas
44'39.074
|17 Voltas
|4
|7
|Acidente
|37
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|44
|
+61 Voltas
44'39.178
|0.104
|4
|3
|Acidente
|38
|
D. Dye Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|27
|
+78 Voltas
21'47.599
|17 Voltas
|2
|Acidente
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