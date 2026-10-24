NASCAR O’Reilly: Sammy Smith repete feito da Truck Series e vence em Talladega
Piloto do #8 ultrapassou os adversários na última volta no superspeedway; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Sammy Smith, No. 8 JR Motorsports Chevrolet
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
Em Talladega, Sammy Smith conquistou sua quarta vitória na carreira na NASCAR O’Reilly, e a primeira da temporada 2026. Assim como na corrida da Truck Series na sexta-feira, Smith conseguiu uma ultrapassagem na última volta para garantir a vitória. Ao volante do Chevrolet #8 da JR Motorsports, ele ultrapassou seu companheiro de equipe Carson Kvapil e venceu por 0s084 na bandeira quadriculada.
“É, estou sem fôlego”, disse Smith. “Isso foi mentalmente desgastante. Só quero agradecer a todos. Quero dizer, foi uma corrida muito bem executada pela JRM e pelo Cory [Shea, chefe dos mecânicos]".
"Fizemos um bom trabalho seguindo nosso plano para garantir os pontos de segmento para aqueles caras, e tenho certeza de que eles queriam que eles vencessem, mas eu tive uma corrida muito, muito boa para levar a vitória".
E achei que [meu spotter] fez um ótimo trabalho lá em cima, me ajudando a me posicionar. E, obrigado ao Jesse [Love] por me empurrar. Tenho certeza de que sou o maior fã dele agora, ajudando — na verdade, estou simplesmente feliz por todos nesta Chevrolet PILOT #8. Este ano tem sido difícil. Obrigado a todos".
Atrás da dupla da JRM, o líder do campeonato Jesse Love terminou em terceiro, Justin Allgaier em quarto e Sheldon Creed em quinto.
Corey Day, Blaine Perkins, Dean Thompson, Brandon Jones e Anthony Alfredo completaram o restante do top 10.
Com apenas duas corridas restantes na temporada 2026, Love lidera com 19 pontos de vantagem sobre Allgaier, enquanto Day está em terceiro, 29 pontos atrás.
Motorsport.com transmitiu a prova de Talladega da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista abaixo ou clique aqui!
A corrida começou com Finch na liderança, mas o pelotão logo se espalhou até que Kvapil assumiu a ponta pela parte de fora. A partir daí, os carros se alinharam em fila única no topo do circuito durante a maior parte do primeiro segmento.
Mesmo com tentativas de ultrapassagem pela pista interna e um susto de Parker Retzlaff rodando na grama, a prova seguiu sem interrupções. No fim, a JRM trabalhou unida para neutralizar os ataques dos adversários, garantindo a vitória de Kvapil neste segmento inicial, seguido por Caruth, Allgaier, Day e Creed.
Durante o intervalo, Day chegou a liderar brevemente, enquanto os pilotos da RCR enfrentavam problemas com penalidades. No início do segundo segmento, Kvapil recuperou a ponta e a linha externa voltou a dominar.
Enquanto Dean Thompson protagonizou uma grande recuperação após ser empurrado para fora, os companheiros de equipe Love e Hill se desentenderam na pista, o que custou pontos preciosos ao líder do campeonato. Em contrapartida, a JRM manteve o domínio absoluto da prova, culminando com a vitória de Allgaier neste segundo segmento, seguido por Kvapil, S. Smith, A. Hill e Day.
O terceiro e último segmento começou movimentado logo após as paradas nos boxes, com H. Burton e Tay Gray disputando a liderança.
Um toque entre os dois provocou uma rodada de Gray no tri-oval e gerou um engavetamento na retaguarda, afetando pilotos como Jones, Hill e Honeyman.
Mesmo com rodopios isolados e detritos na pista acionando a bandeira amarela a pouco mais de 20 voltas do fim, os líderes optaram por não parar. Kvapil puxou a relargada decisiva a 16 voltas do fim, momento em que Hill perdeu desempenho por um pneu furado e Finch acidentou-se sozinho, com a prova seguindo sob bandeira verde.
Na volta final do último segmento, Mayer tentou um ataque pela parte interna a partir da terceira posição, mas foi prontamente bloqueado por Kvapil. Aproveitando a brecha e um forte impulso na reta oposta, Smith cortou por baixo do líder e, com um empurrão decisivo de Love, garantiu a ultrapassagem para vencer a corrida.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|94
|
1:47'30.142
|5
|63
|2
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|94
|
+0.084
1:47'30.226
|0.084
|5
|54
|3
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|94
|
+0.131
1:47'30.273
|0.047
|6
|34
|4
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|94
|
+0.144
1:47'30.286
|0.013
|5
|51
|5
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|94
|
+0.207
1:47'30.349
|0.063
|5
|43
|6
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|94
|
+0.274
1:47'30.416
|0.067
|5
|44
|7
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|94
|
+0.292
1:47'30.434
|0.018
|5
|30
|8
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|94
|
+0.327
1:47'30.469
|0.035
|5
|29
|9
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|94
|
+0.367
1:47'30.509
|0.040
|6
|28
|10
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|94
|
+0.434
1:47'30.576
|0.067
|5
|29
|11
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|94
|
+0.447
1:47'30.589
|0.013
|7
|26
|12
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|94
|
+0.551
1:47'30.693
|0.104
|5
|25
|13
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|94
|
+0.575
1:47'30.717
|0.024
|5
|24
|14
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|94
|
+0.589
1:47'30.731
|0.014
|7
|23
|15
|
N. Leitz Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|94
|
+0.660
1:47'30.802
|0.071
|5
|16
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|94
|
+0.673
1:47'30.815
|0.013
|6
|21
|17
|
R. Caruth JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|94
|
+0.956
1:47'31.098
|0.283
|6
|29
|18
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|94
|
+0.985
1:47'31.127
|0.029
|5
|21
|19
|
C. Mosack SPS Racing
|43
|Chevrolet
|94
|
+1.117
1:47'31.259
|0.132
|5
|20
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|94
|
+1.187
1:47'31.329
|0.070
|7
|17
|21
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|94
|
+1.249
1:47'31.391
|0.062
|8
|20
|22
|
L. Pulliam Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|94
|
+1.360
1:47'31.502
|0.111
|5
|15
|23
|J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|94
|
+1.482
1:47'31.624
|0.122
|5
|14
|24
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|94
|
+1.751
1:47'31.893
|0.269
|5
|17
|25
|
W. Rodgers Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|94
|
+1.812
1:47'31.954
|0.061
|7
|12
|26
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|94
|
+1.903
1:47'32.045
|0.091
|7
|12
|27
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|94
|
+1.919
1:47'32.061
|0.016
|5
|10
|28
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|94
|
+2.057
1:47'32.199
|0.138
|6
|9
|29
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|94
|
+2.156
1:47'32.298
|0.099
|5
|9
|30
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|94
|
+2.291
1:47'32.433
|0.135
|5
|7
|31
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|94
|
+2.303
1:47'32.445
|0.012
|6
|6
|32
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|94
|
+2.516
1:47'32.658
|0.213
|6
|5
|33
|
D. Dye Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|94
|
+6.079
1:47'36.221
|3.563
|6
|34
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|94
|
+9.844
1:47'39.986
|3.765
|5
|6
|35
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|92
|
+2 Voltas
1:47'46.335
|2 Voltas
|11
|9
|36
|
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|71
|Chevrolet
|88
|
+6 Voltas
1:48'01.273
|4 Voltas
|10
|37
|
C. Bacarella Alpha Prime Racing
|4
|Chevrolet
|85
|
+9 Voltas
1:48'14.357
|3 Voltas
|13
|1
|38
|
J. Finch JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|84
|
+10 Voltas
1:39'03.526
|1 Volta
|6
|4
|Acidente
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