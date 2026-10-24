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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Talladega II

NASCAR O’Reilly: Sammy Smith repete feito da Truck Series e vence em Talladega

Piloto do #8 ultrapassou os adversários na última volta no superspeedway; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
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Sammy Smith, No. 8 JR Motorsports Chevrolet

Sammy Smith, No. 8 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

Em Talladega, Sammy Smith conquistou sua quarta vitória na carreira na NASCAR O’Reilly, e a primeira da temporada 2026. Assim como na corrida da Truck Series na sexta-feira, Smith conseguiu uma ultrapassagem na última volta para garantir a vitória. Ao volante do Chevrolet #8 da JR Motorsports, ele ultrapassou seu companheiro de equipe Carson Kvapil e venceu por 0s084 na bandeira quadriculada.

“É, estou sem fôlego”, disse Smith. “Isso foi mentalmente desgastante. Só quero agradecer a todos. Quero dizer, foi uma corrida muito bem executada pela JRM e pelo Cory [Shea, chefe dos mecânicos]". 

"Fizemos um bom trabalho seguindo nosso plano para garantir os pontos de segmento para aqueles caras, e tenho certeza de que eles queriam que eles vencessem, mas eu tive uma corrida muito, muito boa para levar a vitória". 

E achei que [meu spotter] fez um ótimo trabalho lá em cima, me ajudando a me posicionar. E, obrigado ao Jesse [Love] por me empurrar. Tenho certeza de que sou o maior fã dele agora, ajudando — na verdade, estou simplesmente feliz por todos nesta Chevrolet PILOT #8. Este ano tem sido difícil. Obrigado a todos".

Atrás da dupla da JRM, o líder do campeonato Jesse Love terminou em terceiro, Justin Allgaier em quarto e Sheldon Creed em quinto.

Corey Day, Blaine Perkins, Dean Thompson, Brandon Jones e Anthony Alfredo completaram o restante do top 10.

Com apenas duas corridas restantes na temporada 2026, Love lidera com 19 pontos de vantagem sobre Allgaier, enquanto Day está em terceiro, 29 pontos atrás.

Motorsport.com transmitiu a prova de Talladega da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista abaixo ou clique aqui!

 

A corrida começou com Finch na liderança, mas o pelotão logo se espalhou até que Kvapil assumiu a ponta pela parte de fora. A partir daí, os carros se alinharam em fila única no topo do circuito durante a maior parte do primeiro segmento.

Mesmo com tentativas de ultrapassagem pela pista interna e um susto de Parker Retzlaff rodando na grama, a prova seguiu sem interrupções. No fim, a JRM trabalhou unida para neutralizar os ataques dos adversários, garantindo a vitória de Kvapil neste segmento inicial, seguido por Caruth, Allgaier, Day e Creed.

Durante o intervalo, Day chegou a liderar brevemente, enquanto os pilotos da RCR enfrentavam problemas com penalidades. No início do segundo segmento, Kvapil recuperou a ponta e a linha externa voltou a dominar.

Enquanto Dean Thompson protagonizou uma grande recuperação após ser empurrado para fora, os companheiros de equipe Love e Hill se desentenderam na pista, o que custou pontos preciosos ao líder do campeonato. Em contrapartida, a JRM manteve o domínio absoluto da prova, culminando com a vitória de Allgaier neste segundo segmento, seguido por Kvapil, S. Smith, A. Hill e Day.

O terceiro e último segmento começou movimentado logo após as paradas nos boxes, com H. Burton e Tay Gray disputando a liderança.

Um toque entre os dois provocou uma rodada de Gray no tri-oval e gerou um engavetamento na retaguarda, afetando pilotos como Jones, Hill e Honeyman.

Mesmo com rodopios isolados e detritos na pista acionando a bandeira amarela a pouco mais de 20 voltas do fim, os líderes optaram por não parar. Kvapil puxou a relargada decisiva a 16 voltas do fim, momento em que Hill perdeu desempenho por um pneu furado e Finch acidentou-se sozinho, com a prova seguindo sob bandeira verde.

Na volta final do último segmento, Mayer tentou um ataque pela parte interna a partir da terceira posição, mas foi prontamente bloqueado por Kvapil. Aproveitando a brecha e um forte impulso na reta oposta, Smith cortou por baixo do líder e, com um empurrão decisivo de Love, garantiu a ultrapassagem para vencer a corrida.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 94

1:47'30.142

   5 63  
2
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 94

+0.084

1:47'30.226

 0.084 5 54  
3
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 94

+0.131

1:47'30.273

 0.047 6 34  
4 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 94

+0.144

1:47'30.286

 0.013 5 51  
5 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 94

+0.207

1:47'30.349

 0.063 5 43  
6
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 94

+0.274

1:47'30.416

 0.067 5 44  
7
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 94

+0.292

1:47'30.434

 0.018 5 30  
8
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 94

+0.327

1:47'30.469

 0.035 5 29  
9 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 94

+0.367

1:47'30.509

 0.040 6 28  
10
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 94

+0.434

1:47'30.576

 0.067 5 29  
11 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 94

+0.447

1:47'30.589

 0.013 7 26  
12
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 94

+0.551

1:47'30.693

 0.104 5 25  
13
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 94

+0.575

1:47'30.717

 0.024 5 24  
14 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 94

+0.589

1:47'30.731

 0.014 7 23  
15
N. Leitz Young's Motorsports
 42 Chevrolet 94

+0.660

1:47'30.802

 0.071 5    
16 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 94

+0.673

1:47'30.815

 0.013 6 21  
17
R. Caruth JR Motorsports
 88 Chevrolet 94

+0.956

1:47'31.098

 0.283 6 29  
18 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 94

+0.985

1:47'31.127

 0.029 5 21  
19
C. Mosack SPS Racing
 43 Chevrolet 94

+1.117

1:47'31.259

 0.132 5    
20 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 94

+1.187

1:47'31.329

 0.070 7 17  
21
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 94

+1.249

1:47'31.391

 0.062 8 20  
22
L. Pulliam Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 94

+1.360

1:47'31.502

 0.111 5 15  
23 United States J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 94

+1.482

1:47'31.624

 0.122 5 14  
24 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 94

+1.751

1:47'31.893

 0.269 5 17  
25
W. Rodgers Joey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 94

+1.812

1:47'31.954

 0.061 7 12  
26 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 94

+1.903

1:47'32.045

 0.091 7 12  
27 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 94

+1.919

1:47'32.061

 0.016 5 10  
28
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 94

+2.057

1:47'32.199

 0.138 6 9  
29
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 94

+2.156

1:47'32.298

 0.099 5 9  
30 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 94

+2.291

1:47'32.433

 0.135 5 7  
31
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 94

+2.303

1:47'32.445

 0.012 6 6  
32
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 94

+2.516

1:47'32.658

 0.213 6 5  
33
D. Dye Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 94

+6.079

1:47'36.221

 3.563 6    
34
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 94

+9.844

1:47'39.986

 3.765 5 6  
35 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 92

+2 Voltas

1:47'46.335

 2 Voltas 11 9  
36
L. Honeyman Jr. DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 71 Chevrolet 88

+6 Voltas

1:48'01.273

 4 Voltas 10    
37
C. Bacarella Alpha Prime Racing
 4 Chevrolet 85

+9 Voltas

1:48'14.357

 3 Voltas 13 1  
38
J. Finch JR Motorsports
 9 Chevrolet 84

+10 Voltas

1:39'03.526

 1 Volta 6 4 Acidente
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