Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
NASCAR O'Reilly Circuito das Américas

NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin

Terceira etapa do campeonato teve transmissão do canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Redação Motorsport.com
Publicado:
Race winner Shane Van Gisbergen

Shane van Gisbergen agora tem cinco vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series e 11 em circuitos mistos (ou de rua) nas duas principais divisões da NASCAR. Neste sábado, ele chegou a esses números após o triunfo no Circuitos das Américas, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.

Leia também:

O neozelandês largou da parte externa da primeira fila, e o único piloto que conseguiu acompanhá-lo durante todo o dia foi seu companheiro de equipe na JR Motorsports, Connor Zilisch. No entanto, problemas nos freios e um incidente no final da corrida tiraram a estrela em ascensão da disputa.

Quanto a SVG, ele largou em sexto com quatro pneus novos a apenas cinco voltas do fim. Ele cruzou a pista rapidamente, entrando por dentro na curva 1 enquanto os outros líderes ficaram pelo lado de fora, abrindo caminho para que ele os ultrapassasse e vencesse a corrida.

"Sim, foi ótimo finalmente executar o plano", sorriu SVG. "Tivemos um dia incrível. Obrigado à JR Motorsports. A equipe de pit stop foi fantástica. Sabe, a estratégia funcionou bem e eu fiquei me perguntando o que ia acontecer naquela última relargada, e acabei puxando o carro #41 [Sam Mayer] para dentro da pista e ele tirou todo mundo da corrida para mim. Foi muito legal."

No domingo, Van Gisbergen largará em 13º na corrida da Cup Series, em que espera dar continuidade à sua incrível sequência de cinco vitórias consecutivas em circuitos de mistos no mais alto nível do esporte.

Austin Hill terminou em segundo, Sammy Smith em terceiro, Jesse Love em quarto e Corey Day em quinto. Brent Crews, William Sawalich, Justin Allgaier, Ross Chastain e Brennan Poole completaram o restante dos dez primeiros.

Veja como foi

 

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 S. van GisbergenJR Motorsports 9 Chevrolet 65

2:12'56.547

   5  
2 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 65

+0.780

2:12'57.327

 0.780 6 50
3
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 65

+4.940

2:13'01.487

 4.160 6 38
4
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 65

+6.830

2:13'03.377

 1.890 6 46
5
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 65

+8.102

2:13'04.649

 1.272 6 36
6
B. CrewsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 65

+8.751

2:13'05.298

 0.649 6 31
7
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 65

+10.447

2:13'06.994

 1.696 6 30
8 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 65

+11.701

2:13'08.248

 1.254 7 46
9 R. ChastainJordan Anderson Racing 32 Chevrolet 65

+14.301

2:13'10.848

 2.600 6  
10 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 65

+16.322

2:13'12.869

 2.021 6 27
11 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 65

+17.538

2:13'14.085

 1.216 7 26
12
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 65

+17.922

2:13'14.469

 0.384 6 25
13 A. LabbeSS-Green Light Racing 0 Chevrolet 65

+18.236

2:13'14.783

 0.314 6 24
14
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 65

+18.682

2:13'15.229

 0.446 6 42
15 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 65

+19.153

2:13'15.700

 0.471 6 32
16 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 65

+19.728

2:13'16.275

 0.575 6 22
17
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 65

+22.856

2:13'19.403

 3.128 6 20
18 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 65

+23.189

2:13'19.736

 0.333 6 19
19
C. KvapilDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 65

+23.786

2:13'20.333

 0.597 6 31
20
P. StaropoliBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 65

+23.854

2:13'20.401

 0.068 6 17
21
C. ZilischJR Motorsports
 1 Chevrolet 65

+25.837

2:13'22.384

 1.983 7  
22
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 65

+26.044

2:13'22.591

 0.207 7 15
23
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 65

+27.527

2:13'24.074

 1.483 5 14
24
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 65

+28.113

2:13'24.660

 0.586 6 13
25
N. SanchezAM Racing
 25 Ford 65

+28.396

2:13'24.943

 0.283 5 12
26
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 65

+29.616

2:13'26.163

 1.220 6 11
27
P. PardusPardus Racing Inc.
 50 Chevrolet 65

+29.765

2:13'26.312

 0.149 6 10
28 J. YeleyYoung's Motorsports 42 Chevrolet 65

+30.152

2:13'26.699

 0.387 5 9
29 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 65

+30.652

2:13'27.199

 0.500 5 8
30
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 65

+31.810

2:13'28.357

 1.158 7 7
31
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 65

+32.446

2:13'28.993

 0.636 5 8
32 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 65

+37.450

2:13'33.997

 5.004 6 5
33
A. GreenPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 65

+1'14.626

2:14'11.173

 37.176 4 7
34 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 64

+1 Volta

2:14'03.190

 1 Volta 7 3
35 S. KaramJoey Gase Motorsports 55 Toyota 53

+12 Voltas

1:51'18.780

 11 Voltas 10 2
36 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 35

+30 Voltas

1:08'11.104

 18 Voltas 4 1
37
B. LeguizamonBarrett-Cope Racing
 30 Chevrolet 33

+32 Voltas

1:03'41.842

 2 Voltas 4 1
38
A. J HillJoey Gase Motorsports
 35 Chevrolet 7

+58 Voltas

13'16.351

 26 Voltas 4 1

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR em Austin e estreia da Truck em St. Pete; veja horários

Principais comentários

Mais de
Nick DeGroot

Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup: Reddick participa de acidente em Atlanta, se recupera e vence segunda consecutiva

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta
NASCAR Cup: Reddick participa de acidente em Atlanta, se recupera e vence segunda consecutiva

NASCAR O’Reilly: Creed conquista vitória inédita após jejum recorde

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Atlanta
NASCAR O’Reilly: Creed conquista vitória inédita após jejum recorde
Mais de
Shane van Gisbergen

NASCAR Cup: Gisbergen vence no ROVAL em corrida marcada por final insano com Chastain 'de ré'

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
NASCAR Cup: Gisbergen vence no ROVAL em corrida marcada por final insano com Chastain 'de ré'

NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Watkins Glen
NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NASCAR Cup: Briscoe compara Gisbergen a Michael Jordan no auge

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Sonoma
NASCAR Cup: Briscoe compara Gisbergen a Michael Jordan no auge
Mais de
JR Motorsports

NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Gateway
NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway

NASCAR Xfinity: Reserva, Parker Kligerman garante vitória para Zilisch em Daytona

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Daytona II
NASCAR Xfinity: Reserva, Parker Kligerman garante vitória para Zilisch em Daytona

Allgaier rejeita possibilidade de retorno à Cup

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Allgaier rejeita possibilidade de retorno à Cup

Últimas notícias

NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Circuito das Américas
NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin

Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º

Indy
Indy Indy
St. Petersburg
Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º

Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
St. Petersburg
Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada

Porsche Cup: Vencedor da Challenge, Campos já contava com rivalidade de um "forte" Neumann

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Vencedor da Challenge, Campos já contava com rivalidade de um "forte" Neumann