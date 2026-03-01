NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin
Terceira etapa do campeonato teve transmissão do canal do Motorsport.com na PhizTV
Shane van Gisbergen agora tem cinco vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series e 11 em circuitos mistos (ou de rua) nas duas principais divisões da NASCAR. Neste sábado, ele chegou a esses números após o triunfo no Circuitos das Américas, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.
O neozelandês largou da parte externa da primeira fila, e o único piloto que conseguiu acompanhá-lo durante todo o dia foi seu companheiro de equipe na JR Motorsports, Connor Zilisch. No entanto, problemas nos freios e um incidente no final da corrida tiraram a estrela em ascensão da disputa.
Quanto a SVG, ele largou em sexto com quatro pneus novos a apenas cinco voltas do fim. Ele cruzou a pista rapidamente, entrando por dentro na curva 1 enquanto os outros líderes ficaram pelo lado de fora, abrindo caminho para que ele os ultrapassasse e vencesse a corrida.
"Sim, foi ótimo finalmente executar o plano", sorriu SVG. "Tivemos um dia incrível. Obrigado à JR Motorsports. A equipe de pit stop foi fantástica. Sabe, a estratégia funcionou bem e eu fiquei me perguntando o que ia acontecer naquela última relargada, e acabei puxando o carro #41 [Sam Mayer] para dentro da pista e ele tirou todo mundo da corrida para mim. Foi muito legal."
No domingo, Van Gisbergen largará em 13º na corrida da Cup Series, em que espera dar continuidade à sua incrível sequência de cinco vitórias consecutivas em circuitos de mistos no mais alto nível do esporte.
Austin Hill terminou em segundo, Sammy Smith em terceiro, Jesse Love em quarto e Corey Day em quinto. Brent Crews, William Sawalich, Justin Allgaier, Ross Chastain e Brennan Poole completaram o restante dos dez primeiros.
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|S. van GisbergenJR Motorsports
|9
|Chevrolet
|65
|
2:12'56.547
|5
|2
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|65
|
+0.780
2:12'57.327
|0.780
|6
|50
|3
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|65
|
+4.940
2:13'01.487
|4.160
|6
|38
|4
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|65
|
+6.830
2:13'03.377
|1.890
|6
|46
|5
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|65
|
+8.102
2:13'04.649
|1.272
|6
|36
|6
|
B. CrewsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|65
|
+8.751
2:13'05.298
|0.649
|6
|31
|7
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|65
|
+10.447
2:13'06.994
|1.696
|6
|30
|8
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|65
|
+11.701
2:13'08.248
|1.254
|7
|46
|9
|R. ChastainJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|65
|
+14.301
2:13'10.848
|2.600
|6
|10
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|65
|
+16.322
2:13'12.869
|2.021
|6
|27
|11
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|65
|
+17.538
2:13'14.085
|1.216
|7
|26
|12
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|65
|
+17.922
2:13'14.469
|0.384
|6
|25
|13
|A. LabbeSS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|65
|
+18.236
2:13'14.783
|0.314
|6
|24
|14
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|65
|
+18.682
2:13'15.229
|0.446
|6
|42
|15
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|65
|
+19.153
2:13'15.700
|0.471
|6
|32
|16
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|65
|
+19.728
2:13'16.275
|0.575
|6
|22
|17
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|65
|
+22.856
2:13'19.403
|3.128
|6
|20
|18
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|65
|
+23.189
2:13'19.736
|0.333
|6
|19
|19
|
C. KvapilDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|65
|
+23.786
2:13'20.333
|0.597
|6
|31
|20
|
P. StaropoliBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|65
|
+23.854
2:13'20.401
|0.068
|6
|17
|21
|
C. ZilischJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|65
|
+25.837
2:13'22.384
|1.983
|7
|22
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|65
|
+26.044
2:13'22.591
|0.207
|7
|15
|23
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|65
|
+27.527
2:13'24.074
|1.483
|5
|14
|24
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|65
|
+28.113
2:13'24.660
|0.586
|6
|13
|25
|
N. SanchezAM Racing
|25
|Ford
|65
|
+28.396
2:13'24.943
|0.283
|5
|12
|26
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|65
|
+29.616
2:13'26.163
|1.220
|6
|11
|27
|
P. PardusPardus Racing Inc.
|50
|Chevrolet
|65
|
+29.765
2:13'26.312
|0.149
|6
|10
|28
|J. YeleyYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|65
|
+30.152
2:13'26.699
|0.387
|5
|9
|29
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|65
|
+30.652
2:13'27.199
|0.500
|5
|8
|30
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|65
|
+31.810
2:13'28.357
|1.158
|7
|7
|31
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|65
|
+32.446
2:13'28.993
|0.636
|5
|8
|32
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|65
|
+37.450
2:13'33.997
|5.004
|6
|5
|33
|
A. GreenPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|65
|
+1'14.626
2:14'11.173
|37.176
|4
|7
|34
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|64
|
+1 Volta
2:14'03.190
|1 Volta
|7
|3
|35
|S. KaramJoey Gase Motorsports
|55
|Toyota
|53
|
+12 Voltas
1:51'18.780
|11 Voltas
|10
|2
|36
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|35
|
+30 Voltas
1:08'11.104
|18 Voltas
|4
|1
|37
|
B. LeguizamonBarrett-Cope Racing
|30
|Chevrolet
|33
|
+32 Voltas
1:03'41.842
|2 Voltas
|4
|1
|38
|
A. J HillJoey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|7
|
+58 Voltas
13'16.351
|26 Voltas
|4
|1
