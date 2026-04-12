NASCAR O'Reilly Bristol

NASCAR O'Reilly: Zilisch supera Larson e vence corrida em Bristol

Motorsport.com transmitiu a corrida no "Último Grande Coliseu" na PhizTV

Nick DeGroot
Editado:
Connor Zilisch, No. 1 JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

A JR Motorsports conquistou uma dobradinha no Bristol Motor Speedway e, apesar de ter dominado a temporada de 2025 da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, poucos esperavam que Connor Zilisch saísse vitorioso no sábado. Isso se deveu a Kyle Larson, que dominou de ponta a ponta a corrida inteira até o final.

Zilisch foi um dos três pilotos que permaneceram na pista durante uma bandeira amarela no final da corrida, com o chefe de equipe Rodney Childers optando por deixá-lo na liderança — embora com pneus mais velhos. Após uma batalha tensa com Brent Crews e Larson, o piloto do Chevrolet #1 escapou da pressão quando ambos derraparam.

“Isso foi incrível”, disse Zilisch após conquistar sua 12ª vitória na carreira na O'Reilly. “As últimas semanas foram difíceis para mim na Cup Series. É bom voltar aqui para a O’Reilly Series e lembrar que ainda sou capaz. É difícil. Você termina na parte de trás todas as semanas e acaba esquecendo quem você é. Isso faz bem". 

"Usamos estratégia. Rodney tomou uma ótima decisão ao nos manter na pista. Os pneus não se desgastaram muito durante toda a noite e conseguimos a posição na pista de que precisávamos para sair e vencer a corrida".

"É muito legal poder correr contra o Kyle e aprender com ele. Ele é tão talentoso e um piloto tão rápido. É bom estar de volta à JRM e de volta à Victory Lane".

Larson venceu os dois primeiros estágios, liderando 230 das 300 voltas antes de terminar em segundo lugar. Ele parabenizou seu companheiro de equipe na JRM, após a corrida, e os dois pilotos agora estão de olho na corrida da Cup Series no domingo.

“É difícil quando você corre por tanto tempo quanto nós corremos, é difícil ficar na pista”, disse Larson sobre a decisão de fazer o pit stop. “Eu estava indeciso. Tenho certeza de que ele também estava. Se eu ficasse na pista, quem sabe quantas pessoas fariam o pit stop — todo mundo poderia fazer, e então a situação poderia ficar potencialmente pior do que o segundo lugar".

Atrás de Zilisch e Larson, Crews terminou em terceiro, Justin Allgaier em quarto e Carson Kvapil em quinto. Sheldon Creed, William Sawalich, Corey Day, Parker Retzlaff e Taylor Gray completaram o restante do top 10.

A corrida também foi marcada por uma bandeira vermelha causada pelo Chevrolet #91 da DGM Racing pilotado por Mason Maggio, que começou a esfumaçar e pegar fogo na volta 194.

 

Allgaier também garantiu o bônus de 100 mil dólares do Dash4Cash, superando os outros três pilotos elegíveis.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Bristol da O'Reilly Series ao vivo, na plataforma da PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Zilisch JR Motorsports
 1 Chevrolet 300

2:03'11.154

   4    
2 United States K. Larson JR Motorsports 88 Chevrolet 300

+0.703

2:03'11.857

 0.703 6    
3
B. Crews Joe Gibbs Racing
 19 Toyota 300

+1.291

2:03'12.445

 0.588 5 41  
4 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 300

+1.459

2:03'12.613

 0.168 6 48  
5
C. Kvapil JR Motorsports
 9 Chevrolet 300

+1.819

2:03'12.973

 0.360 6 33  
6 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Chevrolet 300

+2.446

2:03'13.600

 0.627 6 49  
7
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 300

+2.694

2:03'13.848

 0.248 6 40  
8
C. Day Hendrick Motorsports
 17 Chevrolet 300

+2.796

2:03'13.950

 0.102 5 32  
9
P. Retzlaff Viking Motorsports
 99 Chevrolet 300

+3.125

2:03'14.279

 0.329 6 28  
10
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 300

+3.350

2:03'14.504

 0.225 6 27  
11 United States R. Sieg RSS Racing 39 Chevrolet 300

+3.861

2:03'15.015

 0.511 6 34  
12
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 300

+4.288

2:03'15.442

 0.427 6 28  
13
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 300

+4.555

2:03'15.709

 0.267 6 24  
14
R. Caruth Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 300

+4.661

2:03'15.815

 0.106 7 23  
15 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 300

+4.835

2:03'15.989

 0.174 7 22  
16 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 300

+5.166

2:03'16.320

 0.331 7 21  
17 United States H. Burton Sam Hunt Racing 24 Toyota 300

+5.349

2:03'16.503

 0.183 7 20  
18 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 300

+5.760

2:03'16.914

 0.411 7 19  
19 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 300

+6.169

2:03'17.323

 0.409 8 28  
20
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Chevrolet 300

+6.513

2:03'17.667

 0.344 7 22  
21 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 300

+10.234

2:03'21.388

 3.721 6 16  
22
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 299

+1 Volta

2:03'18.935

 1 Volta 6 15  
23 United States J. Bilicki SS-Green Light Racing 07 Chevrolet 299

+1 Volta

2:03'18.983

 0.048 6 14  
24
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 298

+2 Voltas

2:03'17.986

 1 Volta 6 13  
25
K. Sieg RSS Racing
 28 Chevrolet 298

+2 Voltas

2:03'18.666

 0.680 6 12  
26 United States J. Yeley Hettinger Racing 5 Ford 298

+2 Voltas

2:03'19.289

 0.623 6 11  
27
P. Staropoli Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 298

+2 Voltas

2:03'19.303

 0.014 5 10  
28 United States G. Gaulding Mike Harmon Racing 74 Chevrolet 298

+2 Voltas

2:03'20.786

 1.483 6 9  
29 United States J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 297

+3 Voltas

2:03'19.974

 1 Volta 6 8  
30 United States R. Ellis Young's Motorsports 02 Chevrolet 297

+3 Voltas

2:03'21.957

 1.983 7 7  
31 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 55 Chevrolet 297

+3 Voltas

2:03'22.672

 0.715 5 6  
32
L. Scott Alpha Prime Racing
 45 Chevrolet 295

+5 Voltas

2:03'20.262

 2 Voltas 8 5  
33
L. Bearden Young's Motorsports
 42 Chevrolet 295

+5 Voltas

2:03'23.082

 2.820 12 4  
34
B. Lothian Joey Gase Motorsports
 35 Chevrolet 295

+5 Voltas

2:03'24.423

 1.341 8 3  
35
A. Green Peterson Racing Group
 87 Chevrolet 290

+10 Voltas

2:03'22.208

 5 Voltas 10 2  
36
A. Alfredo Viking Motorsports
 96 Chevrolet 287

+13 Voltas

2:03'25.793

 3 Voltas 10 1  
37
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
 91 Chevrolet 191

+109 Voltas

1:18'32.352

 96 Voltas 6 1 Motor
38 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 0 Chevrolet 176

+124 Voltas

1:15'08.638

 15 Voltas 8 1 Suspensão
Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

NASCAR Truck: Bell vence corrida de Bristol marcada por bandeira vermelha causada por batida entre Eckes e Heim

Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

