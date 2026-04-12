NASCAR O'Reilly: Zilisch supera Larson e vence corrida em Bristol
A JR Motorsports conquistou uma dobradinha no Bristol Motor Speedway e, apesar de ter dominado a temporada de 2025 da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, poucos esperavam que Connor Zilisch saísse vitorioso no sábado. Isso se deveu a Kyle Larson, que dominou de ponta a ponta a corrida inteira até o final.
Zilisch foi um dos três pilotos que permaneceram na pista durante uma bandeira amarela no final da corrida, com o chefe de equipe Rodney Childers optando por deixá-lo na liderança — embora com pneus mais velhos. Após uma batalha tensa com Brent Crews e Larson, o piloto do Chevrolet #1 escapou da pressão quando ambos derraparam.
“Isso foi incrível”, disse Zilisch após conquistar sua 12ª vitória na carreira na O'Reilly. “As últimas semanas foram difíceis para mim na Cup Series. É bom voltar aqui para a O’Reilly Series e lembrar que ainda sou capaz. É difícil. Você termina na parte de trás todas as semanas e acaba esquecendo quem você é. Isso faz bem".
"Usamos estratégia. Rodney tomou uma ótima decisão ao nos manter na pista. Os pneus não se desgastaram muito durante toda a noite e conseguimos a posição na pista de que precisávamos para sair e vencer a corrida".
"É muito legal poder correr contra o Kyle e aprender com ele. Ele é tão talentoso e um piloto tão rápido. É bom estar de volta à JRM e de volta à Victory Lane".
Larson venceu os dois primeiros estágios, liderando 230 das 300 voltas antes de terminar em segundo lugar. Ele parabenizou seu companheiro de equipe na JRM, após a corrida, e os dois pilotos agora estão de olho na corrida da Cup Series no domingo.
“É difícil quando você corre por tanto tempo quanto nós corremos, é difícil ficar na pista”, disse Larson sobre a decisão de fazer o pit stop. “Eu estava indeciso. Tenho certeza de que ele também estava. Se eu ficasse na pista, quem sabe quantas pessoas fariam o pit stop — todo mundo poderia fazer, e então a situação poderia ficar potencialmente pior do que o segundo lugar".
Atrás de Zilisch e Larson, Crews terminou em terceiro, Justin Allgaier em quarto e Carson Kvapil em quinto. Sheldon Creed, William Sawalich, Corey Day, Parker Retzlaff e Taylor Gray completaram o restante do top 10.
A corrida também foi marcada por uma bandeira vermelha causada pelo Chevrolet #91 da DGM Racing pilotado por Mason Maggio, que começou a esfumaçar e pegar fogo na volta 194.
Allgaier também garantiu o bônus de 100 mil dólares do Dash4Cash, superando os outros três pilotos elegíveis.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Zilisch JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|300
|
2:03'11.154
|4
|2
|K. Larson JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|300
|
+0.703
2:03'11.857
|0.703
|6
|3
|
B. Crews Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|300
|
+1.291
2:03'12.445
|0.588
|5
|41
|4
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|300
|
+1.459
2:03'12.613
|0.168
|6
|48
|5
|
C. Kvapil JR Motorsports
|9
|Chevrolet
|300
|
+1.819
2:03'12.973
|0.360
|6
|33
|6
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Chevrolet
|300
|
+2.446
2:03'13.600
|0.627
|6
|49
|7
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|300
|
+2.694
2:03'13.848
|0.248
|6
|40
|8
|
C. Day Hendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|300
|
+2.796
2:03'13.950
|0.102
|5
|32
|9
|
P. Retzlaff Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|300
|
+3.125
2:03'14.279
|0.329
|6
|28
|10
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|300
|
+3.350
2:03'14.504
|0.225
|6
|27
|11
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Chevrolet
|300
|
+3.861
2:03'15.015
|0.511
|6
|34
|12
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|300
|
+4.288
2:03'15.442
|0.427
|6
|28
|13
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|300
|
+4.555
2:03'15.709
|0.267
|6
|24
|14
|
R. Caruth Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|300
|
+4.661
2:03'15.815
|0.106
|7
|23
|15
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|300
|
+4.835
2:03'15.989
|0.174
|7
|22
|16
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|300
|
+5.166
2:03'16.320
|0.331
|7
|21
|17
|H. Burton Sam Hunt Racing
|24
|Toyota
|300
|
+5.349
2:03'16.503
|0.183
|7
|20
|18
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|300
|
+5.760
2:03'16.914
|0.411
|7
|19
|19
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|300
|
+6.169
2:03'17.323
|0.409
|8
|28
|20
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|300
|
+6.513
2:03'17.667
|0.344
|7
|22
|21
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|300
|
+10.234
2:03'21.388
|3.721
|6
|16
|22
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|299
|
+1 Volta
2:03'18.935
|1 Volta
|6
|15
|23
|J. Bilicki SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|299
|
+1 Volta
2:03'18.983
|0.048
|6
|14
|24
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|298
|
+2 Voltas
2:03'17.986
|1 Volta
|6
|13
|25
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Chevrolet
|298
|
+2 Voltas
2:03'18.666
|0.680
|6
|12
|26
|J. Yeley Hettinger Racing
|5
|Ford
|298
|
+2 Voltas
2:03'19.289
|0.623
|6
|11
|27
|
P. Staropoli Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|298
|
+2 Voltas
2:03'19.303
|0.014
|5
|10
|28
|G. Gaulding Mike Harmon Racing
|74
|Chevrolet
|298
|
+2 Voltas
2:03'20.786
|1.483
|6
|9
|29
|J. Williams DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|297
|
+3 Voltas
2:03'19.974
|1 Volta
|6
|8
|30
|R. Ellis Young's Motorsports
|02
|Chevrolet
|297
|
+3 Voltas
2:03'21.957
|1.983
|7
|7
|31
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|55
|Chevrolet
|297
|
+3 Voltas
2:03'22.672
|0.715
|5
|6
|32
|
L. Scott Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|295
|
+5 Voltas
2:03'20.262
|2 Voltas
|8
|5
|33
|
L. Bearden Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|295
|
+5 Voltas
2:03'23.082
|2.820
|12
|4
|34
|
B. Lothian Joey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|295
|
+5 Voltas
2:03'24.423
|1.341
|8
|3
|35
|
A. Green Peterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|290
|
+10 Voltas
2:03'22.208
|5 Voltas
|10
|2
|36
|
A. Alfredo Viking Motorsports
|96
|Chevrolet
|287
|
+13 Voltas
2:03'25.793
|3 Voltas
|10
|1
|37
|
M. Maggio DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|191
|
+109 Voltas
1:18'32.352
|96 Voltas
|6
|1
|Motor
|38
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|176
|
+124 Voltas
1:15'08.638
|15 Voltas
|8
|1
|Suspensão
