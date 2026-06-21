Durante uma bandeira vermelha causada por um acidente múltiplo em uma das relargadas da corrida da NASCAR O'Reilly, que danificou gravemente o muro da curva 1 no circuito da base naval de Coronado, em San Diego, uma cena curiosa aconteceu: a invasão de pista de um torcedor.

De chinelo e bermuda, o homem entrou na pista e se aproximou do Ford #00 da Haas Factory Team, pilotado por Sheldon Creed. Eles trocaram algumas palavras, e a conversa terminou com um 'soquinho' entre os dois. O torcedor então deu um tapinha no capô do carro e rapidamente escalou dois alambrados, perdendo um dos chinelos no processo enquanto voltava para a área dos torcedores.

Bem, ele não foi muito longe após sua fuga desajeitada, já que agentes federais americanos prenderam o homem imediatamente.

Creed riu da situação e comunicou pela rádio à equipe: “Acho que ele está bêbado. Eu nem entendi o que ele estava dizendo. Por favor, avisem aos oficiais que não temos nada a ver com esse cara".

O repórter Matt Weaver, do Motorsport.com, conversou com Creed após a corrida, e o piloto da Haas deu mais alguns detalhes sobre essa interação inesperada.

“Meu spotter disse: ‘pergunte a ele sobre os danos’. Então eu fiz assim (apontando): ‘como estão os meus danos?’ Ele olhou e disse: ‘ruim!’ E depois falou mais alguma coisa. Não consegui entender o que ele disse".

"Provavelmente estava um pouco bêbado, e então ele olhou em volta e perguntou: ‘Vocês ainda estão correndo?’ Eu fiquei tipo ‘o quê? Claro que sim!’. E aí meu spotter disse de novo: ‘É melhor você mandar ele sair daí. Eles estão começando a vir por ali’. Então eu simplesmente comecei a apontar. “Você viu a rapidez com que ele subiu na cerca?”

Embora seja realmente bizarro, isso não é algo totalmente inédito. Durante uma bandeira vermelha em Watkins Glen, em 2007, um torcedor sem camisa entrou na pista e se inclinou na janela do carro de Matt Kenseth, pedindo um autógrafo. Ele não conseguiu.

Mais recentemente, em 2014, um torcedor escalou a cerca e sentou-se em cima dela enquanto a corrida estava em andamento no Richmond Raceway.

Embora seja uma atitude imprudente em qualquer pista, o incidente de sábado ficou um pouco pior pelo fato de ele ter escolhido fazer isso em uma base militar ativa — algo que certamente não vai achar graça os agentes federais que o algemaram...

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de San Diego da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista aqui!

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