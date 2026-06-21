VÍDEO NASCAR: Acidente envolvendo 23 pilotos interrompe prova da O'Reilly em San Diego; Hill vence
Prova teve bandeira vermelha para reparar as barreiras danificadas; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV
A corrida da NASCAR O'Reilly Series em San Diego durou quase cinco horas do início ao fim, principalmente por um grave acidente que envolveu 23 pilotos e danificou uma das barreiras de proteção, mas, no final, foi o Chevrolet #21 da Richard Childress Racing, pilotado por Austin Hill, que cruzou a linha de chegada da base naval de Coronado em primeiro lugar.
No começo do terceiro segmento, depois de uma breve bandeira amarela, uma batida que envolveu 23 pilotos paralisou, com bandeira vermelha, a prova por mais de uma hora.
Depois que Taylor Gray fez Carson Kvapil rodar enquanto liderava, faltando três voltas para o final, Hill empurrou Gray para fora da pista na volta da bandeira branca, garantindo a vitória para a RCR.
Gray terminou em segundo, Sheldon Creed em terceiro, Kvapil em quarto e Sammy Smith em quinto. Jesse Love, Parker Retzlaff, Austin Green, Harrison Burton e Corey Day completaram o restante do top 10.
Austin Hill, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
Hill queimou completamente os pneus durante sua comemoração pós-corrida e precisou ser rebocado de volta para o Victory Lane. Ele chegou a fazer um “burnout” ao redor do número 8 preto pintado na pista, em homenagem à lenda da NASCAR e piloto da RCR, Kyle Busch, que faleceu recentemente.
Esta é a 16ª vitória de Hill na carreira na O’Reilly, mas a primeira em um circuito de rua.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de San Diego da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista aqui!
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pit stops
|Pontos
|1
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|60
|
3:29'53,767
|5
|68
|2
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|60
|
+1,127
3:29'54,894
|1,127
|5
|47
|3
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Chevrolet
|60
|
+1,546
3:29'55,313
|0,419
|6
|38
|4
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|60
|
+5,710
3:29'59,477
|4,164
|5
|44
|5
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|60
|
+7,275
3:30'01,042
|1,565
|6
|39
|6
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|60
|
+7,729
3:30'01,496
|0,454
|7
|31
|7
|
P. RetzlaffViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|60
|
+10,841
3:30'04,608
|3,112
|5
|48
|8
|
A. GreenPeterson Racing Group
|87
|Chevrolet
|60
|
+11,231
3:30'04,998
|0,390
|7
|32
|9
|H. BurtonSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|60
|
+11,754
3:30'05,521
|0,523
|9
|28
|10
|
C. DayHendrick Motorsports
|17
|Chevrolet
|60
|
+20,864
3:30'14,631
|9,110
|9
|34
|11
|R. SiegRSS Racing
|39
|Chevrolet
|60
|
+32,604
3:30'26,371
|11,740
|6
|26
|12
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|60
|
+37,871
3:30'31,638
|5,267
|6
|25
|13
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|60
|
+39,171
3:30'32,938
|1,300
|6
|24
|14
|
A. PattersonJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|60
|
+39,710
3:30'33,477
|0,539
|7
|23
|15
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|60
|
+40,298
3:30'34,065
|0,588
|5
|22
|16
|J. BilickiSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|60
|
+40,912
3:30'34,679
|0,614
|10
|21
|17
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|60
|
+41,451
3:30'35,218
|0,539
|4
|20
|18
|
P. PardusPardus Racing Inc.
|50
|Chevrolet
|60
|
+53,853
3:30'47,620
|12,402
|6
|19
|19
|
B. PerezJoey Gase Motorsports
|55
|Toyota
|60
|
+1'03,876
3:30'57,643
|10,023
|7
|18
|20
|
P. StaropoliEquipe Big Machine Racing
|48
|Chevrolet
|60
|
+1'20,107
3:31'13,874
|16,231
|7
|17
|21
|
D. CramJoey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|60
|
+1'21,269
3:31'15,036
|1,162
|7
|16
|22
|
R. CaruthJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|60
|
+1'21,688
3:31'15,455
|0,419
|6
|15
|23
|J. GaseJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|60
|
+1'23,931
3:31'17,698
|2,243
|7
|14
|24
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|60
|
+1'24,720
3:31'18,487
|0,789
|7
|13
|25
|J. IwujiDGM Racing com a Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|60
|
+1'40,472
3:31'34,239
|15,752
|7
|12
|26
|
L. Honeyman Jr.DGM Racing com a Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|59
|
+1 volta
3:32'24,404
|1 volta
|9
|27
|A. LabbéSS-Green Light Racing
|0
|Chevrolet
|52
|
+8 voltas
3:11'34,823
|7 voltas
|5
|10
|28
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|52
|
+8 voltas
3:30'45,438
|19'10,615
|7
|9
|29
|
L. ScottAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|48
|
+12 voltas
3:31'32,968
|4 voltas
|9
|8
|30
|R. EllisYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|47
|
+13 voltas
3:31'23,632
|1 volta
|5
|7
|31
|
B. CrewsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|44
|
+16 voltas
2:48'16,878
|3 voltas
|7
|11
|32
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|43
|
+17 voltas
2:45'56,296
|1 volta
|9
|5
|33
|
B. LeguizamonYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|41
|
+19 voltas
2:34'46,364
|2 voltas
|7
|4
|34
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|34
|
+26 voltas
2:10'11,350
|7 voltas
|7
|17
|35
|
A. AlfredoViking Motorsports
|96
|Chevrolet
|34
|
+26 voltas
2:10'11,370
|0,020
|6
|17
|36
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|34
|
+26 voltas
2:10'11,777
|0,407
|7
|3
|37
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Chevrolet
|28
|
+32 voltas
1:45'54,464
|6 voltas
|5
|1
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