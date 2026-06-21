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Relato da corrida
NASCAR O'Reilly San Diego

VÍDEO NASCAR: Acidente envolvendo 23 pilotos interrompe prova da O'Reilly em San Diego; Hill vence

Prova teve bandeira vermelha para reparar as barreiras danificadas; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Sam Mayer crash, No. 41 Haas Factory Team Ford

A corrida da NASCAR O'Reilly Series em San Diego durou quase cinco horas do início ao fim, principalmente por um grave acidente que envolveu 23 pilotos e danificou uma das barreiras de proteção, mas, no final, foi o Chevrolet #21 da Richard Childress Racing, pilotado por Austin Hill, que cruzou a linha de chegada da base naval de Coronado em primeiro lugar.

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No começo do terceiro segmento, depois de uma breve bandeira amarela, uma batida que envolveu 23 pilotos paralisou, com bandeira vermelha, a prova por mais de uma hora.

 

Depois que Taylor Gray fez Carson Kvapil rodar enquanto liderava, faltando três voltas para o final, Hill empurrou Gray para fora da pista na volta da bandeira branca, garantindo a vitória para a RCR.

Gray terminou em segundo, Sheldon Creed em terceiro, Kvapil em quarto e Sammy Smith em quinto. Jesse Love, Parker Retzlaff, Austin Green, Harrison Burton e Corey Day completaram o restante do top 10.

Austin Hill, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Hill, No. 21 Richard Childress Racing Chevrolet

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Hill queimou completamente os pneus durante sua comemoração pós-corrida e precisou ser rebocado de volta para o Victory Lane. Ele chegou a fazer um “burnout” ao redor do número 8 preto pintado na pista, em homenagem à lenda da NASCAR e piloto da RCR, Kyle Busch, que faleceu recentemente.

Esta é a 16ª vitória de Hill na carreira na O’Reilly, mas a primeira em um circuito de rua.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de San Diego da NASCAR O'Reilly na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pit stops Pontos
1 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 60

3:29'53,767

   5 68
2
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 60

+1,127

3:29'54,894

 1,127 5 47
3 S. CreedHaas Factory Team 00 Chevrolet 60

+1,546

3:29'55,313

 0,419 6 38
4
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 60

+5,710

3:29'59,477

 4,164 5 44
5
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 60

+7,275

3:30'01,042

 1,565 6 39
6
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 60

+7,729

3:30'01,496

 0,454 7 31
7
P. RetzlaffViking Motorsports
 99 Chevrolet 60

+10,841

3:30'04,608

 3,112 5 48
8
A. GreenPeterson Racing Group
 87 Chevrolet 60

+11,231

3:30'04,998

 0,390 7 32
9 H. BurtonSam Hunt Racing 24 Toyota 60

+11,754

3:30'05,521

 0,523 9 28
10
C. DayHendrick Motorsports
 17 Chevrolet 60

+20,864

3:30'14,631

 9,110 9 34
11 R. SiegRSS Racing 39 Chevrolet 60

+32,604

3:30'26,371

 11,740 6 26
12 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 60

+37,871

3:30'31,638

 5,267 6 25
13
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 60

+39,171

3:30'32,938

 1,300 6 24
14
A. PattersonJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 60

+39,710

3:30'33,477

 0,539 7 23
15 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 60

+40,298

3:30'34,065

 0,588 5 22
16 J. BilickiSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 60

+40,912

3:30'34,679

 0,614 10 21
17 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 60

+41,451

3:30'35,218

 0,539 4 20
18
P. PardusPardus Racing Inc.
 50 Chevrolet 60

+53,853

3:30'47,620

 12,402 6 19
19
B. PerezJoey Gase Motorsports
 55 Toyota 60

+1'03,876

3:30'57,643

 10,023 7 18
20
P. StaropoliEquipe Big Machine Racing
 48 Chevrolet 60

+1'20,107

3:31'13,874

 16,231 7 17
21
D. CramJoey Gase Motorsports
 35 Chevrolet 60

+1'21,269

3:31'15,036

 1,162 7 16
22
R. CaruthJR Motorsports
 88 Chevrolet 60

+1'21,688

3:31'15,455

 0,419 6 15
23 J. GaseJoey Gase Motorsports 53 Chevrolet 60

+1'23,931

3:31'17,698

 2,243 7 14
24 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 60

+1'24,720

3:31'18,487

 0,789 7 13
25 J. IwujiDGM Racing com a Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 60

+1'40,472

3:31'34,239

 15,752 7 12
26
L. Honeyman Jr.DGM Racing com a Jesse Iwuji Motorsports
 92 Chevrolet 59

+1 volta

3:32'24,404

 1 volta 9  
27 A. LabbéSS-Green Light Racing 0 Chevrolet 52

+8 voltas

3:11'34,823

 7 voltas 5 10
28
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 52

+8 voltas

3:30'45,438

 19'10,615 7 9
29
L. ScottAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 48

+12 voltas

3:31'32,968

 4 voltas 9 8
30 R. EllisYoung's Motorsports 02 Chevrolet 47

+13 voltas

3:31'23,632

 1 volta 5 7
31
B. CrewsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 44

+16 voltas

2:48'16,878

 3 voltas 7 11
32 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 43

+17 voltas

2:45'56,296

 1 volta 9 5
33
B. LeguizamonYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 41

+19 voltas

2:34'46,364

 2 voltas 7 4
34
S. MayerHaas Factory Team
 41 Chevrolet 34

+26 voltas

2:10'11,350

 7 voltas 7 17
35
A. AlfredoViking Motorsports
 96 Chevrolet 34

+26 voltas

2:10'11,370

 0,020 6 17
36
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 34

+26 voltas

2:10'11,777

 0,407 7 3
37
K. SiegRSS Racing
 28 Chevrolet 28

+32 voltas

1:45'54,464

 6 voltas 5 1

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