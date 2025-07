Toni Breidinger sabe exatamente quais suposições as pessoas fazem sobre ela: que seus contratos com marcas e seu trabalho como modelo desviam a atenção de seus talentos nas pistas, e que ela não tem tempo para equilibrar tudo isso. Felizmente, é uma narrativa que ela está mais do que feliz em desfazer.

"Quando as pessoas dizem que fechar contratos com marcas afeta meu desempenho, eu digo: 'Não, sabe o que afeta meu desempenho? Não poder correr porque não tenho dinheiro para isso'", disse ela ao Motorsport.com.

Aos 26 anos, Breidinger não só compete em tempo integral na NASCAR Truck Series, como também é uma embaixadora dos sonhos da marca: séria, estilosa e posicionada de forma única na crescente intersecção entre o automobilismo e a cultura pop americana.

Ainda bem que ela também é workaholic confessa, porque Coach, Victoria's Secret, 818 Tequila, Dave & Buster's e Raising Cane's são apenas algumas das grandes empresas que surgiram. Automobilismo é pagar para jogar, e esse é o nome do jogo.

"Você precisa de tempo de trabalho para melhorar, e você tem que pagar por isso... parece tóxico, mas estou bem trabalhando 99% do tempo agora", explica ela, sentada no olho do caos que é sua carreira dupla de piloto e modelo.

"É um ciclo, e ainda estou descobrindo como equilibrá-lo, mas estou em um ponto crítico da minha carreira, então quero me dedicar 1000% e olhar para trás sabendo que valeu a pena."

Toni Breidinger Photo by: Ilya S. Savenok / Getty Images for Dave and Buster's

As finanças são punitivas, especialmente para as jovens que representam apenas uma fração do conjunto de talentos e muitas vezes precisam trabalhar o dobro para serem levadas a sério. Mas o que há muito tempo é considerado um obstáculo para as atletas, Breidinger transformou em oportunidade – não apenas para si mesma, mas para as marcas inteligentes o suficiente para se alinharem a ela.

Ao se recusar a escolher entre garra e glamour, ela conquistou um espaço inteiramente seu e se tornou um para-raios para empresas ansiosas por explorar o mercado esportivo feminino em rápida expansão.

“Gosto de me inclinar para as marcas e produtos voltados para o público feminino que eu mesma uso, porque muitas vezes são coisas que meus colegas de equipe homens não usam”, disse ela. “Eu também posso aproveitar isso e construir parcerias com marcas que sejam autênticas para mim e que alcancem o público [feminino].”

É uma releitura sutil, mas inteligente, do que significa potência no automobilismo. Enquanto o restante do grid busca o mesmo grupo de patrocinadores, Breidinger – a primeira mulher árabe-americana a competir em um evento sancionado pela NASCAR – consegue jogar em um ambiente muito mais amplo. E, a julgar por sua lista de patrocinadores, nenhum setor está fora dos limites.

A mais recente adição à linha de Breidinger, a Dave & Buster's (rede de restaurantes e entretenimento) prova que seu apelo vai muito além de marcas como maquiagem e cuidados com os cabelos.

"É importante que todos os meus negócios pareçam autênticos e estejam realmente alinhados comigo", disse ela. "A Dave & Buster's é um lugar que eu frequentava na Bay Area com minha irmã quando criança. Sempre que tínhamos um fim de semana de folga do kart, íamos jogar, então este é um momento realmente nostálgico, de ciclo completo."

Toni Breidinger, TRICON Garage Toyota Photo by: David Jensen / Getty Images

Sua parceria com a Raising Cane's também se tornou um sucesso com um público amplo. “Quando fiz minha campanha nacional com a Raising Cane's no ano passado, ela atraiu muita atenção dos fãs e meio que uniu nossas bases”, acrescentou Breidinger.

Ela até notou um aumento no número de pessoas que começaram a acompanhar sua jornada na NASCAR – principalmente mulheres jovens – depois de descobri-la por meio de seus patrocínios.

“É sempre muito emocionante conhecer garotas que dizem que querem correr por minha causa”, disse ela. “Quero poder inspirá-las a perseguir suas paixões, especialmente na NASCAR, que ainda é muito dominada pelos homens.”

Além de apresentar performances fortes nas pistas, o foco principal de Breidinger é “mostrar às meninas que a feminilidade não deve impedi-las de ser pilotos de corrida”.

Ela acrescenta: “Quando eu era mais jovem, tinha insegurança em seguir uma carreira fora do comum, então é importante ser inclusiva e construir uma comunidade para mostrar às meninas que você pode ter outras paixões e que isso não vai prejudicar seu esporte.”

Breidinger disse que sua paixão por estilo e moda a ajuda a atingir seu auge.

“É uma válvula de escape criativa e uma maneira de me expressar. Quanto melhor eu me sentir, melhor vou correr”, disse ela. “É tudo uma questão de confiança, você quer aparecer se sentindo bem consigo mesma.”

Ela não só explorou o mercado feminino da Geração Z ao fazer parcerias com marcas como a Coach (a grife americana de luxo investiu em seus esforços, apoiando atletas femininas em diversos esportes), mas sua equipe também apresentou a marca de tequila 818, de Kendall Jenner. O resultado foi a primeira parceria esportiva nacional da 818.

“Kendall me desejou sorte antes da corrida [em Nashville], o que foi incrível”, disse Breidinger sobre a supermodelo. “Ela é uma mulher em um mundo muito dominado por homens e tem realmente pavimentado o caminho no mercado de bebidas alcoólicas, então sinto que nos alinhamos em alguns aspectos.”

Graças à sua ética de trabalho incansável, Breidinger desempenhou um papel discreto, mas crucial, no crescimento do automobilismo nos Estados Unidos, particularmente dentro do grupo demográfico com o qual a NASCAR há muito luta para se conectar. Ainda assim, quando o capacete é colocado, os acordos com as marcas vão por água abaixo e a corrida é tudo o que importa.

“Quando estou na pista, sou a piloto de corrida deles”, disse ela sobre sua equipe, a Tricon Garage. “Eles são muito profissionais e não fazem muitas perguntas. Mas eles respeitam o fato de eu ter outros empregos e veem que estou tentando equilibrar tudo.”

Apesar do caos dos voos consecutivos da Semana de Moda de Nova York para o Daytona International Speedway, Breidinger se mantém firme.

"Eu dou um passo de cada vez", disse ela. "Meu plano perfeito para os próximos cinco anos seria chegar à Cup Series."

Ela sabe que "muitos fatores precisariam se alinhar" para subir no ranking da NASCAR, mas não é uma meta impossível. E se seu histórico serve de indicação de para onde ela está indo, então Breidinger está apenas começando.

Toni Breidinger, TRICON Garage Toyota Foto de: James Gilbert / Getty Images

