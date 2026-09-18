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Relato da corrida
NASCAR Truck Bristol II

Garcia conquista primeira vitória da carreira na NASCAR Truck em Bristol

Piloto do Ford #98 triunfou pela primeira vez em sua 94ª largadas; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Jake Garcia, ThorSport Racing

Em uma dramática corrida de abertura do Chase da NASCAR Truck, Jake Garcia, da ThorSport Racing, surpreendeu a todos ao conquistar sua primeira vitória na 94ª largada de sua carreira.

O editor recomenda:

Garcia superou Bayley Currey, que ficou em segundo lugar e conquistou o melhor resultado de sua carreira em sua primeira largada de 2026. Stewart Friesen terminou em um sólido terceiro lugar, e Justin Haley garantiu à Kaulig RAM seu primeiro resultado entre os cinco primeiros, ficando em quarto.

Completando o top 5 estava Tristan McKee, de 16 anos, que conquistou o título da ARCA East de 2026 em Bristol no início do mesmo dia.

O piloto do Chase com melhor colocação foi Gio Ruggiero, em sexto lugar, seguido por William Sawalich em sétimo, Kaden Honeycutt em oitavo, Ty Majeski em nono e Grant Enfinger em décimo.

Foi um resultado desastroso para a dupla dominante da Front Row Motorsports nesta temporada, Layne Riggs e Chandler Smith, que enfrentaram vários problemas que arruinaram sua noite. Riggs venceu ambas os estágios, mas terminou em 32º lugar, seu pior resultado em todo o ano.

Riggs ainda lidera o campeonato, mas com apenas três pontos de vantagem sobre Honeycutt, seguido por Smith, 30 pontos atrás.

Motorsport.com transmitiu a prova de Bristol da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 250

1:33'43.546

   4 69  
2 United States B. Currey TRICON Garage 5 Toyota 250

+1.305

1:33'44.851

 1.305 8 37  
3 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 250

+1.807

1:33'45.353

 0.502 5 41  
4 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 250

+1.973

1:33'45.519

 0.166 6 34  
5
T. McKee Spire Motorsports
 77 Chevrolet 250

+2.249

1:33'45.795

 0.276 4 38  
6
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 250

+2.726

1:33'46.272

 0.477 5 31  
7
W. Sawalich Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 250

+2.993

1:33'46.539

 0.267 5    
8
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 250

+3.036

1:33'46.582

 0.043 5 47  
9 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 250

+3.676

1:33'47.222

 0.640 6 40  
10 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 250

+5.702

1:33'49.248

 2.026 5 27  
11 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 250

+6.016

1:33'49.562

 0.314 4 29  
12 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 250

+6.321

1:33'49.867

 0.305 6 29  
13 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 250

+7.162

1:33'50.708

 0.841 5 24  
14
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 250

+7.991

1:33'51.537

 0.829 5 23  
15
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 250

+8.138

1:33'51.684

 0.147 5 22  
16 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 250

+8.284

1:33'51.830

 0.146 9 24  
17
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 250

+9.215

1:33'52.761

 0.931 5 20  
18 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 250

+10.489

1:33'54.035

 1.274 6 19  
19
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
 2 Ford 250

+13.877

1:33'57.423

 3.388 5 18  
20
N. Sanchez Henderson Motorsports
 75 Chevrolet 249

+1 Volta

1:33'53.373

 1 Volta 10 17  
21
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 249

+1 Volta

1:33'55.475

 2.102 6 16  
22 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 249

+1 Volta

1:33'55.647

 0.172 5 15  
23 United States R. Smith Kaulig Racing 25 RAM 248

+2 Voltas

1:33'54.300

 1 Volta 5 14  
24
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 247

+3 Voltas

1:33'53.554

 1 Volta 5 30  
25
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 246

+4 Voltas

1:33'58.725

 1 Volta 12 12  
26
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 245

+5 Voltas

1:33'47.724

 1 Volta 8 11  
27 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 244

+6 Voltas

1:33'56.548

 1 Volta 10 10  
28
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 244

+6 Voltas

1:33'59.635

 3.087 7 9  
29
C. Hall Niece Motorsports
 4 Chevrolet 243

+7 Voltas

1:33'55.955

 1 Volta 9 8  
30 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 242

+8 Voltas

1:33'54.507

 1 Volta 8 7  
31
P. Eatmon Niece Motorsports
 42 Chevrolet 241

+9 Voltas

1:33'56.797

 1 Volta 7 6  
32
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 234

+16 Voltas

1:33'51.556

 7 Voltas 8 25  
33
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 231

+19 Voltas

1:30'20.662

 3 Voltas 6 4  
34
N. Leitz TRICON Garage
 1 Toyota 224

+26 Voltas

1:26'52.259

 7 Voltas 11 7 Suspensão
35
C. Kvapil Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 166

+84 Voltas

58'33.983

 58 Voltas 5 2 Motor
36
J. Macenko Reaume Brothers Racing
 22 Ford 39

+211 Voltas

14'57.947

 127 Voltas 7 1 Too slow
Ver resultados completos

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