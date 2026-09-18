Garcia conquista primeira vitória da carreira na NASCAR Truck em Bristol
Piloto do Ford #98 triunfou pela primeira vez em sua 94ª largadas; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV
Em uma dramática corrida de abertura do Chase da NASCAR Truck, Jake Garcia, da ThorSport Racing, surpreendeu a todos ao conquistar sua primeira vitória na 94ª largada de sua carreira.
Garcia superou Bayley Currey, que ficou em segundo lugar e conquistou o melhor resultado de sua carreira em sua primeira largada de 2026. Stewart Friesen terminou em um sólido terceiro lugar, e Justin Haley garantiu à Kaulig RAM seu primeiro resultado entre os cinco primeiros, ficando em quarto.
Completando o top 5 estava Tristan McKee, de 16 anos, que conquistou o título da ARCA East de 2026 em Bristol no início do mesmo dia.
O piloto do Chase com melhor colocação foi Gio Ruggiero, em sexto lugar, seguido por William Sawalich em sétimo, Kaden Honeycutt em oitavo, Ty Majeski em nono e Grant Enfinger em décimo.
Foi um resultado desastroso para a dupla dominante da Front Row Motorsports nesta temporada, Layne Riggs e Chandler Smith, que enfrentaram vários problemas que arruinaram sua noite. Riggs venceu ambas os estágios, mas terminou em 32º lugar, seu pior resultado em todo o ano.
Riggs ainda lidera o campeonato, mas com apenas três pontos de vantagem sobre Honeycutt, seguido por Smith, 30 pontos atrás.
Motorsport.com transmitiu a prova de Bristol da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|250
|
1:33'43.546
|4
|69
|2
|B. Currey TRICON Garage
|5
|Toyota
|250
|
+1.305
1:33'44.851
|1.305
|8
|37
|3
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|250
|
+1.807
1:33'45.353
|0.502
|5
|41
|4
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|250
|
+1.973
1:33'45.519
|0.166
|6
|34
|5
|
T. McKee Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|250
|
+2.249
1:33'45.795
|0.276
|4
|38
|6
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|250
|
+2.726
1:33'46.272
|0.477
|5
|31
|7
|
W. Sawalich Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|250
|
+2.993
1:33'46.539
|0.267
|5
|8
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|250
|
+3.036
1:33'46.582
|0.043
|5
|47
|9
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|250
|
+3.676
1:33'47.222
|0.640
|6
|40
|10
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|250
|
+5.702
1:33'49.248
|2.026
|5
|27
|11
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|250
|
+6.016
1:33'49.562
|0.314
|4
|29
|12
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|250
|
+6.321
1:33'49.867
|0.305
|6
|29
|13
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|250
|
+7.162
1:33'50.708
|0.841
|5
|24
|14
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|250
|
+7.991
1:33'51.537
|0.829
|5
|23
|15
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|250
|
+8.138
1:33'51.684
|0.147
|5
|22
|16
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|250
|
+8.284
1:33'51.830
|0.146
|9
|24
|17
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|250
|
+9.215
1:33'52.761
|0.931
|5
|20
|18
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|250
|
+10.489
1:33'54.035
|1.274
|6
|19
|19
|
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|250
|
+13.877
1:33'57.423
|3.388
|5
|18
|20
|
N. Sanchez Henderson Motorsports
|75
|Chevrolet
|249
|
+1 Volta
1:33'53.373
|1 Volta
|10
|17
|21
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|249
|
+1 Volta
1:33'55.475
|2.102
|6
|16
|22
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|249
|
+1 Volta
1:33'55.647
|0.172
|5
|15
|23
|R. Smith Kaulig Racing
|25
|RAM
|248
|
+2 Voltas
1:33'54.300
|1 Volta
|5
|14
|24
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|247
|
+3 Voltas
1:33'53.554
|1 Volta
|5
|30
|25
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|246
|
+4 Voltas
1:33'58.725
|1 Volta
|12
|12
|26
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|245
|
+5 Voltas
1:33'47.724
|1 Volta
|8
|11
|27
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|244
|
+6 Voltas
1:33'56.548
|1 Volta
|10
|10
|28
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|244
|
+6 Voltas
1:33'59.635
|3.087
|7
|9
|29
|
C. Hall Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|243
|
+7 Voltas
1:33'55.955
|1 Volta
|9
|8
|30
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|242
|
+8 Voltas
1:33'54.507
|1 Volta
|8
|7
|31
|
P. Eatmon Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|241
|
+9 Voltas
1:33'56.797
|1 Volta
|7
|6
|32
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|234
|
+16 Voltas
1:33'51.556
|7 Voltas
|8
|25
|33
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|231
|
+19 Voltas
1:30'20.662
|3 Voltas
|6
|4
|34
|
N. Leitz TRICON Garage
|1
|Toyota
|224
|
+26 Voltas
1:26'52.259
|7 Voltas
|11
|7
|Suspensão
|35
|
C. Kvapil Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|166
|
+84 Voltas
58'33.983
|58 Voltas
|5
|2
|Motor
|36
|
J. Macenko Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|39
|
+211 Voltas
14'57.947
|127 Voltas
|7
|1
|Too slow
|Ver resultados completos
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