Garcia conquista primeira vitória da carreira na NASCAR Truck em Bristol

Em uma dramática corrida de abertura do Chase da NASCAR Truck, Jake Garcia, da ThorSport Racing, surpreendeu a todos ao conquistar sua primeira vitória na 94ª largada de sua carreira.

Garcia superou Bayley Currey, que ficou em segundo lugar e conquistou o melhor resultado de sua carreira em sua primeira largada de 2026. Stewart Friesen terminou em um sólido terceiro lugar, e Justin Haley garantiu à Kaulig RAM seu primeiro resultado entre os cinco primeiros, ficando em quarto.

Completando o top 5 estava Tristan McKee, de 16 anos, que conquistou o título da ARCA East de 2026 em Bristol no início do mesmo dia.

O piloto do Chase com melhor colocação foi Gio Ruggiero, em sexto lugar, seguido por William Sawalich em sétimo, Kaden Honeycutt em oitavo, Ty Majeski em nono e Grant Enfinger em décimo.

Foi um resultado desastroso para a dupla dominante da Front Row Motorsports nesta temporada, Layne Riggs e Chandler Smith, que enfrentaram vários problemas que arruinaram sua noite. Riggs venceu ambas os estágios, mas terminou em 32º lugar, seu pior resultado em todo o ano.

Riggs ainda lidera o campeonato, mas com apenas três pontos de vantagem sobre Honeycutt, seguido por Smith, 30 pontos atrás.

Motorsport.com transmitiu a prova de Bristol da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV! Assista aqui!

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