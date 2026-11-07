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Relato da corrida
NASCAR Truck Homestead

Honeycutt vence em Homestead e conquista título da NASCAR Truck 2026

Layne Riggs ficou fora da disputa logo no início, após uma batida que danificou o carro e o fez perder voltas; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
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Kaden Honeycutt wins championship, No. 11 TRICON Toyota

Kaden Honeycutt é o campeão da NASCAR Truck Series 2026 após vencer a corrida final em Homestead, correndo com o Toyota #11 da TRICON Garage. Após uma temporada com cinco vitórias, ele encerrou sua campanha pelo título com uma vantagem confortável sobre seu principal rival, Layne Riggs, que ficou várias voltas atrás logo no início devido a um problema no pneu traseiro direito.

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Honeycutt ultrapassou Christian Eckes e assumiu a liderança da prova na última relargada, vencendo a corrida e o campeonato.

“Essa equipe é uma equipe que merece estar no Hall da Fama”, disse Honeycutt. “Scott Zipadelli é o melhor chefe de equipe daquela pista de boxes, e ele é o melhor cara que existe. Ele não é apenas um chefe de equipe digno do Hall da Fama, ele é um homem digno do Hall da Fama, e não fez nada além de me orientar e me tornar melhor a cada semana".

"Cara, isso é incrível. Eu trabalhei muito pra chegar aqui. Obrigado a todos. Obrigado a todos que me deixaram pilotar seus carros, seja em pista de terra, asfalto ou circuito de estrada, não importava". 

"Isso é graças a vocês, e estou aqui com esse grupo ao meu lado como campeões. E estou tão sem fôlego que gostaria de poder falar com mais ênfase, mas cara, obrigado a vocês, fãs, por terem vindo".

Honeycutt acrescentou: “É inacreditável. Bem, eu estava poupando na primeira metade da corrida, não queria forçar demais. E então a vitória caiu no nosso colo, e eu me arrisquei ao máximo e quis vencer a corrida. Obrigado a toda a equipe, eu os amo muito".

Riggs terminou em 32º, encerrando sua temporada de 2026 como vice-campeão, com sete vitórias e 83 pontos atrás do líder.

“Tive tempo de sobra para pensar nisso enquanto estava correndo cerca de 10 voltas atrás lá na pista”, disse Riggs. “Só de pensar no ano que tivemos, no sucesso que alcançamos".

"Obviamente, não conseguimos manter a consistência necessária para sermos campeões hoje à noite. E sabíamos que teríamos que vir para cá, que teríamos que fazer uma corrida quase perfeita. E isso é difícil de conseguir em qualquer momento, em qualquer categoria, em qualquer nível ou divisão".

"Mas estou muito orgulhoso de toda a equipe... Tivemos até a chance de nos tornarmos campeões. Foi decepcionante saber que eu nem sabia como minha caminhonete estaria, porque depois daquele contato inicial — não sei o que aconteceu com o #77 [Sanchez]".

"Achei que estava tudo bem, estávamos bem próximos um do outro, e meu caminhão ficou super solto por baixo dele. E, quando percebi, já tínhamos um pneu furado. A pressão dos pneus nem tinha sido ajustada ainda, e já não sabíamos como ficaria o equilíbrio no final da corrida".

Chandler Smith terminou 2026 em terceiro lugar na classificação do campeonato, Ty Majeski em quarto, Christian Eckes em quinto, Gio Ruggiero em sexto, Daniel Hemric em sétimo, Ben Rhodes em oitavo, Grant Enfinger em nono e Tyler Ankrum em 10º. Brenden Queen conquistou o prêmio de Estreante do Ano.

O Motorsport.com transmitiu a grande final da NASCAR Truck Series em Homestead na plataforma de streaming PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui.

 

Primeiro e segundo segmento

O pelotão imediatamente se espalhou em três fileiras na disputa pela liderança. Riggs avançou rapidamente, mas quase sofreu um acidente ao disputar a terceira posição com Sanchez na segunda volta da corrida. A caminhonete derrapou lateralmente após o contato, mas ele conseguiu se recuperar.

Heim acabou prevalecendo na disputa pela liderança, mas Riggs continuou perdendo terreno, reclamando dos pneus detonados. Por fim, o pneu traseiro direito se desfez e ele foi forçado a entrar nos boxes. Após trocar os pneus e fazer reparos no para-lama, Riggs ficou duas voltas atrás, com suas esperanças de título se esvaindo rapidamente.

Com pneus novos, Riggs quase alcançou o líder para recuperar uma de suas duas voltas perdidas, mas não conseguiu ultrapassar Heim, que venceu o primeiro segmento.

Atrás de Heim, vieram Sanchez, Honeycutt, Hemric, C. Smith, Majeski, Enfinger, Eckes, Friesen e Garcia.

Heim liderou o pelotão após as paradas nos boxes, com Riggs permanecendo na pista para aproveitar o “wave-around”. Honeycutt assumiu a liderança na relargada. Hemric e Sanchez também passaram algum tempo na frente antes de Heim retomar o controle mais adiante na corrida.

Riggs foi forçado a voltar aos boxes para reparos adicionais, ficando mais de sete voltas atrás e, na prática, encerrando a disputa pelo título. Ele também recebeu uma penalidade de passagem pela pista por dois membros da equipe terem ultrapassado a barreira.

Heim acabou vencendo a Etapa 2, seguido por Hemric, Sanchez, Eckes, Majeski, Honeycutt, C. Smith, Friesen, Ruggiero e Tan Gray.

Etapa 3

Kaden Honeycutt wins championship, No. 11 TRICON Toyota

Kaden Honeycutt conquista o campeonato com o Toyota TRICON nº 11

Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Após uma disputa com quatro carros lado a lado, Eckes assumiu a liderança sobre Heim. As paradas sob bandeira verde começaram a cerca de 40 voltas do final, com Honeycutt entrando nos boxes logo em seguida.

Eckes saiu dos boxes logo à frente de Heim, mas a corrida foi interrompida quando Sanchez sofreu uma grave falha mecânica, encerrando sua noite.

A maioria dos pilotos optou por entrar nos boxes para trocar o último conjunto de pneus novos, mas Mosack, Haley, Kligerman e Honeyman permaneceram na pista.

Eckes e Honeycutt foram os primeiros pilotos com pneus novos a voltarem à frente. Enquanto isso, ocorreu um acidente no meio do pelotão envolvendo Ankrum, Perez, Ty. Reif e Tan Gray.

Honeycutt partiu para o ataque na última relargada, assumindo a liderança e disparando rumo à vitória na corrida e ao título do campeonato.

Enquanto Honeycutt venceu a corrida, Eckes terminou em segundo, Hemric em terceiro, Majeski em quarto e Friesen em quinto. Heim, C. Smith, Garcia, Enfinger e LaJoie completaram o restante do top 10.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 134

1:45'06.915

   6 68  
2 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 134

+1.038

1:45'07.953

 1.038 7 45  
3 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 134

+3.300

1:45'10.215

 2.262 7 50  
4 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 134

+3.867

1:45'10.782

 0.567 8 44  
5 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 134

+4.359

1:45'11.274

 0.492 7 37  
6
C. Heim TRICON Garage
 1 Toyota 134

+5.090

1:45'12.005

 0.731 7 51  
7
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 134

+6.516

1:45'13.431

 1.426 7 40  
8
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 134

+6.627

1:45'13.542

 0.111 7 30  
9 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 134

+7.169

1:45'14.084

 0.542 7 32  
10 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 134

+7.915

1:45'14.830

 0.746 7 27  
11
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 134

+8.432

1:45'15.347

 0.517 7 28  
12
M. Massey McAnally Hilgemann Racing
 20 Chevrolet 134

+10.245

1:45'17.160

 1.813 8 25  
13 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 134

+10.331

1:45'17.246

 0.086 8 24  
14
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 134

+12.441

1:45'19.356

 2.110 7 23  
15 United States P. Kligerman Kaulig Racing 25 RAM 134

+12.574

1:45'19.489

 0.133 6 22  
16
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 134

+13.797

1:45'20.712

 1.223 6 21  
17 United States T. Hill Reaume Brothers Racing 2 Ford 134

+14.033

1:45'20.948

 0.236 7 20  
18
C. Hall Niece Motorsports
 4 Chevrolet 134

+15.276

1:45'22.191

 1.243 7 19  
19 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 134

+15.501

1:45'22.416

 0.225 6 18  
20
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 134

+15.579

1:45'22.494

 0.078 7 17  
21
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 134

+17.563

1:45'24.478

 1.984 7 16  
22
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 134

+18.265

1:45'25.180

 0.702 6 15  
23
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 134

+18.295

1:45'25.210

 0.030 6 14  
24 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 134

+18.803

1:45'25.718

 0.508 7 13  
25 United States M. Crafton ThorSport Racing 66 Ford 134

+19.030

1:45'25.945

 0.227 8 12  
26 United States S. Davis TRICON Garage 5 Toyota 134

+21.384

1:45'28.299

 2.354 6 11  
27 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 134

+25.398

1:45'32.313

 4.014 9 11  
28
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 133

+1 Volta

1:45'32.840

 1 Volta 8 9  
29
L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 133

+1 Volta

1:45'35.660

 2.820 7 8  
30 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 132

+2 Voltas

1:45'45.204

 1 Volta 6 7  
31
C. Green Reaume Brothers Racing
 22 Ford 131

+3 Voltas

1:45'32.607

 1 Volta 7 6  
32
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 128

+6 Voltas

1:45'23.011

 3 Voltas 8 5  
33
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 115

+19 Voltas

1:29'30.246

 13 Voltas 7 4 Acidente
34 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 115

+19 Voltas

1:29'54.862

 24.616 9 3 Acidente
35
N. Sanchez Spire Motorsports
 77 Chevrolet 104

+30 Voltas

1:14'02.031

 11 Voltas 6 20 Eixo
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