Dario Franchitti, tetracampeão da Indy, três vezes vencendor das 500 Milhas de Indianápolis, vencedor geral das 24 Horas de Daytona e até participante de uma edição da Daytona 500 na NASCAR Cup, está prestes a viver algo realmente caótico — uma etapa da NASCAR Truck Series em um caótico circuito de rua, dessa vez em St.Pete.

O piloto de 52 anos competirá na Truck Series no dia 28 de fevereiro, quando a categoria de picapes se juntará à Indy na prova de St. Petersburg. Ele pilotará a Toyota Tundra TRD Pro #1 da TRICON Garage.

Além do currículo impressionante na Indy, Franchitti tem alguma experiência na NASCAR, mas foi há muito tempo. Dez largadas na Cup em 2008, 18 largadas na O'Reilly Series entre 2007 e 2008, e uma aparição na Truck durante a temporada de 2007. Essa largada foi em Martinsville, onde terminou em 33º após uma falha mecânica.

Mas desta vez, um Franchitti muito mais experiente pilotará para a melhor equipe da NASCAR Truck Series, e competirá em um circuito de rua completamente novo para o restante do pelotão, embora ele o conheça perfeitamente. Ele já disputou oito corridas da Indy no tal traçado técnico, vencendo a etapa em 2011.

“A ideia de correr com uma picape da NASCAR em um circuito de rua é realmente intrigante para mim. Os asfaltos diferentes, o fato de parte do circuito ser em um aeroporto, depois você entra nas ruas, os diferentes quiques — todas essas coisas que você precisa tentar dominar. Essa foi simplesmente a chance de correr em um circuito que eu adoro e a oportunidade de fazer algo divertido", disse Franchitti.

Esse acordo surgiu por meio de conversas com seu amigo e heptacampeão da NASCAR Cup Series Jimmie Johnson, que tornou isso possível graças à sua relação com a Toyota. Johnson pilotará a mesma picape na corrida de rua de San Diego ainda este ano.

“Eu e o Dario estávamos conversando há muito tempo sobre a chance de correr juntos, então quando ele me procurou sobre St. Petersburg, eu sabia que tinha que agir. Liguei para ele no dia seguinte com uma oportunidade incrível de entrar para uma equipe campeã com a Toyota e as pessoas incríveis da TRICON,” disse Johnson. “Está sendo muito divertido integrá-lo à equipe e passar mais tempo juntos, passando pelo processo de trazê-lo de volta às corridas".

E após grande sucesso da NASCAR na Pictv, o Motorsport.com volta com tudo para a transmissão do Clash. Nesta quarta, às 20h, horário de Brasília, no lendário Bowman Gray Stadium, desta vez na plataforma PhizTV. A narração ficará por conta de Sergio Lago, considerado a ‘voz da NASCAR’ no Brasil, com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para assistir e ter a melhor experiência possível, com interações com a transmissão, a plataforma PhizTV oferece um cadastro simples e rápido. Para isso, basta acessar phiztv.com/motorsport.

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!