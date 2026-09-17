NASCAR anuncia FedEx Freight como nova patrocinadora master da Truck Series para 2027

FedEx Freight será a nova patrocinadora master da NASCAR Truck em 2027, em um acordo considerado de longo prazo, substituindo a Craftsman. A categoria de picapes passará a ser oficialmente conhecida como NASCAR FedEx Freight Truck Series.

A Craftsman foi a patrocinadora master da NASCAR Truck Series desde sua criação, em 1995, até a temporada 2008. De 2009 a 2019, o patrocínio ficou a cargo da Camping World, e depois da Gander Outdoors, antes que a Craftsman retornasse em 2023.

Como parte do acordo, a FedEx Freight também se tornará Parceira Oficial da NASCAR e parceira exclusiva de transporte de carga da NASCAR nos Estados Unidos, Canadá e México.

Connor Zilisch, Chevrolet nº 71 da Spire Motorsports; Connor Mosack, Chevrolet nº 7 da Spire Motorsports; Tanner Gray, Toyota nº 15 da TRICON Garage Foto: Meg Oliphant / Getty Images

“A escolha da FedEx Freight pela NASCAR para um investimento de marca dessa magnitude diz muito sobre onde nosso esporte se encontra hoje e sobre o valor que nossa plataforma pode oferecer às empresas que buscam crescer”, disse Craig Stimmel, vice-presidente sênior e diretor comercial da NASCAR.

“E talvez não haja uma parceria mais natural do que a FedEx Freight e a NASCAR Truck Series. Esta é uma categoria baseada em trucks, resistência e pessoas que competem com incrível determinação para entregar resultados todas as semanas. Essa mesma garra, confiabilidade e mentalidade de ‘fazer acontecer’ estão enraizadas na FedEx Freight".

"À medida que eles continuam a estabelecer sua identidade como uma empresa independente, temos uma oportunidade incrível de colocar essa marca diante de milhões de fãs, ao mesmo tempo em que criamos valor comercial real em todo o setor da NASCAR".

John Smith, presidente e CEO da FedEx Freight, disse: “Algumas parcerias simplesmente fazem sentido. À medida que a FedEx Freight avança em seu próximo capítulo como empresa independente, estamos focados em oportunidades que fortaleçam nossa marca e apoiem nossa estratégia de crescimento de longo prazo, e estamos confiantes de que a NASCAR FedEx Freight Truck Series trará resultados”.

“A NASCAR e sua fiel torcida representam o mesmo compromisso com a segurança, o trabalho árduo, a confiabilidade e o trabalho em equipe que definem nossa empresa há décadas”, continuou Smith.

“A NASCAR oferece uma plataforma poderosa para nos conectarmos com os clientes, envolvermos nossos dedicados membros da equipe e apresentarmos a marca FedEx Freight a milhões de fãs apaixonados em todo o país".

"Esta é uma categoria baseada em trucks e em ser a número um. É uma parceria que reflete nossa confiança no futuro e nosso compromisso em construir uma empresa forte, posicionada para o sucesso contínuo".

Antes disso, o envolvimento mais marcante da FedEx, antiga proprietária da FedEx Freight, na NASCAR foi o patrocínio a Denny Hamlin e ao carro #11 da Joe Gibbs Racing por quase duas décadas.

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