A NASCAR Truck Series realiza nesta quinta-feira a etapa de Bristol e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui. Veja gratuitamente e se inscreva para comentar no chat.

In this article NASCAR Truck Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics Subscribe to news alerts