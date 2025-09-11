NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Bristol da Truck Series com o Motorsport.com
Corrida que marca a 20ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Corey Heim, TRICON Garage Toyota
Foto de: Logan Riely / Getty Images
A NASCAR Truck Series realiza nesta quinta-feira a etapa de Bristol e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui. Veja gratuitamente e se inscreva para comentar no chat.
