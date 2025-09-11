Todas as categorias

Corrida que marca a 20ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Corey Heim, TRICON Garage Toyota

Corey Heim, TRICON Garage Toyota

Foto de: Logan Riely / Getty Images

A NASCAR Truck Series realiza nesta quinta-feira a etapa de Bristol e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui. Veja gratuitamente e se inscreva para comentar no chat.

