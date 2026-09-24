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NASCAR Truck

NASCAR: Tony Stewart voltará à Truck para correr em Talladega

Tricampeão da Cup Series voltará a pilotar picape #25 da Kaulig Racing em sua segunda participação na Truck em 2026

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Tony Stewart, No. 25 Kaulig Racing Ram

Tony Stewart voltará a competir na NASCAR em 2026. Tricampeão da Cup Series e integrante do Hall da Fama da categoria, o veterano de 55 anos foi confirmado pela Kaulig Racing para a etapa da Truck Series em Talladega, marcada para 23 de outubro.

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Stewart estará novamente ao volante da Ram #25 da equipe, a mesma picape que pilotou na abertura da temporada, em Daytona. Na ocasião, seu retorno à NASCAR após uma longa ausência terminou mais cedo depois de ele se envolver em um acidente.

"Sempre que você pode entrar em uma picape da Ram e correr em um lugar como Talladega, você aproveita a oportunidade", afirmou Stewart. "Daytona, em fevereiro, foi muito divertido, mas esta viagem tem como foco aproveitar e, ao mesmo tempo, ajudar a Kaulig Racing a aprender e desenvolver suas informações sobre superspeedways."

O norte-americano também destacou que pretende usar sua experiência para contribuir com o desenvolvimento do equipamento. "A Ram colocou muito empenho neste retorno à NASCAR. Se minha experiência ajudar a equipe a melhorar seu pacote para corridas no vácuo e acelerar a curva de aprendizado, todos ganham."

A prova marcará apenas a oitava participação de Stewart na Truck Series e será sua primeira corrida pela divisão em Talladega. Ele soma duas vitórias na categoria, conquistadas em Richmond em 2002 e 2003. Na Cup, construiu uma carreira de 49 vitórias e três títulos, conquistados em 2002, 2005 e 2011.

Talladega também é um circuito conhecido por Stewart nas principais divisões da NASCAR. O veterano venceu pela Cup e pela atual O'Reilly Auto Parts Series no superspeedway do Alabama, ambas as vezes em 2008. Agora, retornará ao circuito em uma picape pela primeira vez.

O Motorsport.com transmite as corridas da NASCAR Truck Series ao vivo pela plataforma PhizTV, veja aqui.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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