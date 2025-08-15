Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Truck Indianápolis

NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

Confira todas as emoções da corrida que define playoffs no canal do Motorsport.com na PicTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Layne Riggs, Front Row Motorsports, Love's RV Stops Ford F-150

Layne Riggs, Front Row Motorsports, Love's RV Stops Ford F-150

Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images

A NASCAR Truck Series realiza na noite desta sexta-feira (15) a 18ª etapa da temporada de 2025, o que significa que os 10 pilotos dos playoffs serão definidos. O palco da prova decisiva será Richmond, um dos mais tradicionais da NASCAR. 

Confira ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Caso você não consiga abrir a transmissão abaixo, clique aqui.

 

 

In this article
Redação Motorsport.com NASCAR Truck
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

MotoGP
GP da Áustria
"A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026
F1 - Alonso pede cautela em julgamento sobre carro de 2026: 'Sensação no simulador nem sempre é igual'

F1 - Alonso pede cautela em julgamento sobre carro de 2026: 'Sensação no simulador nem sempre é igual'

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Alonso pede cautela em julgamento sobre carro de 2026: 'Sensação no simulador nem sempre é igual'
F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

Fórmula 1
F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

Últimas notícias

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

MGP MotoGP
GP da Áustria
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NSTR NASCAR Truck
Indianápolis
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros