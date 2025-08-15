NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com
Confira todas as emoções da corrida que define playoffs no canal do Motorsport.com na PicTV
Layne Riggs, Front Row Motorsports, Love's RV Stops Ford F-150
Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images
A NASCAR Truck Series realiza na noite desta sexta-feira (15) a 18ª etapa da temporada de 2025, o que significa que os 10 pilotos dos playoffs serão definidos. O palco da prova decisiva será Richmond, um dos mais tradicionais da NASCAR.
Confira ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Caso você não consiga abrir a transmissão abaixo, clique aqui.
