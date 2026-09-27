NASCAR Truck: Após atraso de cinco horas por chuva, Honeycutt vence no Kansas
Honeycutt assumiu uma vantagem impressionante na classificação do Chase com sua terceira vitória em 2026; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Kaden Honeycutt conquistou uma vitória dramática na corrida da NASCAR Truck Series, realizada no sábado no Kansas Speedway. Por volta da metade da prova, os comissários interromperam a corrida com bandeira vermelha devido à chuva, adiando a ação por quase cinco horas antes de retomá-la.
Assim que a corrida recomeçou, Honeycutt rapidamente retomou a ponta e parecia imbatível na frente. Mesmo depois de perder a posição na pista devido à troca dos quatro pneus no último pit stop, ele levou menos de duas voltas para voltar à liderança.
Enquanto Honeycutt venceu a corrida, Christian Eckes terminou em segundo, Brent Crews em terceiro, Daniel Hemric em quarto e Ben Rhodes em quinto. Chandler Smith, Nick Leitz, Tanner Gray, Jake Garcia e Corey LaJoie completaram o restante do top 10.
“Cara, eu também estou doente”, disse Honeycutt. “Não sei se vocês conseguem ouvir minha voz, mas cara, ótimo trabalho de toda a minha equipe... Scott Zipadelli, o melhor de todos na pista. Minha equipe de pit stop, cara — eles são simplesmente os melhores. Não tem mais nada que eu possa dizer sobre isso".
"Eu sabia que os dois pneus definitivamente seriam um pouco difíceis de colocar no #34 [Layne Riggs]. Ele tinha boa velocidade. Só precisava executar, e eu simplesmente não consigo agradecer o suficiente à minha equipe de pit stop".
"Desculpa. Não fiz nenhum burnout. Precisamos guardar isso para Homestead, e os motores também nos custam caro. Então, obrigado, Kansas Speedway. Obrigado, NASCAR, por nos deixarem terminar essa corrida e dar um show para vocês, fãs. É, só, mais uma vez, desculpem pelo burnout não ter rolado, mas muito obrigado a todos por ficarem e assistirem ao resto da corrida".
Layne Riggs furou um pneu depois de bater no muro a duas voltas do final. Ele estava em segundo lugar, e o contato custou caro na disputa pelo título. Honeycutt agora lidera o Chase da Truck Series, 37 pontos à frente de Riggs. Smith está em terceiro, 71 pontos atrás.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck no Kansas na plataforma PhizTV! Caso não consiga assistir abaixo, clique aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|134
|
2:09'41.608
|7
|75
|2
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|134
|
+1.358
2:09'42.966
|1.358
|8
|48
|3
|
B. Crews TRICON Garage
|5
|Toyota
|134
|
+1.815
2:09'43.423
|0.457
|8
|4
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|134
|
+2.218
2:09'43.826
|0.403
|8
|41
|5
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|134
|
+2.368
2:09'43.976
|0.150
|8
|35
|6
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|134
|
+2.537
2:09'44.145
|0.169
|9
|31
|7
|
N. Leitz TRICON Garage
|1
|Toyota
|134
|
+4.260
2:09'45.868
|1.723
|11
|30
|8
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|134
|
+4.937
2:09'46.545
|0.677
|12
|29
|9
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|134
|
+4.954
2:09'46.562
|0.017
|8
|28
|10
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|134
|
+6.006
2:09'47.614
|1.052
|8
|27
|11
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|134
|
+6.480
2:09'48.088
|0.474
|8
|26
|12
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|134
|
+6.484
2:09'48.092
|0.004
|10
|25
|13
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|134
|
+7.267
2:09'48.875
|0.783
|8
|39
|14
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|134
|
+7.503
2:09'49.111
|0.236
|11
|23
|15
|
D. Dye McAnally Hilgemann Racing
|20
|Chevrolet
|134
|
+8.276
2:09'49.884
|0.773
|10
|24
|16
|C. Daly Kaulig Racing
|25
|RAM
|134
|
+9.172
2:09'50.780
|0.896
|8
|21
|17
|B. Poole Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|134
|
+9.619
2:09'51.227
|0.447
|9
|18
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|134
|
+13.031
2:09'54.639
|3.412
|9
|19
|19
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|134
|
+13.582
2:09'55.190
|0.551
|8
|35
|20
|S. Boyd Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|134
|
+16.943
2:09'58.551
|3.361
|9
|17
|21
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|134
|
+17.181
2:09'58.789
|0.238
|12
|16
|22
|
P. Eatmon Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|134
|
+26.926
2:10'08.534
|9.745
|8
|15
|23
|
C. Green Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|133
|
+1 Volta
2:10'03.663
|1 Volta
|9
|14
|24
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|132
|
+2 Voltas
2:09'52.954
|1 Volta
|9
|13
|25
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|132
|
+2 Voltas
2:09'58.689
|5.735
|9
|16
|26
|
T. Breidinger Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|132
|
+2 Voltas
2:09'58.997
|0.308
|12
|11
|27
|
S. Mallozzi Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|132
|
+2 Voltas
2:10'09.682
|10.685
|10
|10
|28
|
N. Sanchez Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|131
|
+3 Voltas
2:09'11.287
|1 Volta
|10
|23
|29
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|130
|
+4 Voltas
2:09'55.527
|1 Volta
|12
|19
|30
|
L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|130
|
+4 Voltas
2:10'16.108
|20.581
|13
|7
|31
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|129
|
+5 Voltas
2:09'49.316
|1 Volta
|9
|7
|32
|
C. Hall Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|128
|
+6 Voltas
2:10'00.462
|1 Volta
|12
|5
|33
|J. Reaume Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|119
|
+15 Voltas
2:10'07.729
|9 Voltas
|13
|4
|34
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|114
|
+20 Voltas
1:48'49.168
|5 Voltas
|10
|3
|Acidente
|35
|
C. Costner Costner Motorsports
|93
|Chevrolet
|86
|
+48 Voltas
1:32'07.531
|28 Voltas
|10
|2
|Acidente
|36
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|9
|
+125 Voltas
5'03.281
|77 Voltas
|3
|1
|Oil pump
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