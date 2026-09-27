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Relato da corrida
NASCAR Truck Kansas

NASCAR Truck: Após atraso de cinco horas por chuva, Honeycutt vence no Kansas

Honeycutt assumiu uma vantagem impressionante na classificação do Chase com sua terceira vitória em 2026; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kaden Honeycutt, No. 11 TRICON Garage Toyota

Kaden Honeycutt conquistou uma vitória dramática na corrida da NASCAR Truck Series, realizada no sábado no Kansas Speedway. Por volta da metade da prova, os comissários interromperam a corrida com bandeira vermelha devido à chuva, adiando a ação por quase cinco horas antes de retomá-la.

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Assim que a corrida recomeçou, Honeycutt rapidamente retomou a ponta e parecia imbatível na frente. Mesmo depois de perder a posição na pista devido à troca dos quatro pneus no último pit stop, ele levou menos de duas voltas para voltar à liderança.

Enquanto Honeycutt venceu a corrida, Christian Eckes terminou em segundo, Brent Crews em terceiro, Daniel Hemric em quarto e Ben Rhodes em quinto. Chandler Smith, Nick Leitz, Tanner Gray, Jake Garcia e Corey LaJoie completaram o restante do top 10.

“Cara, eu também estou doente”, disse Honeycutt. “Não sei se vocês conseguem ouvir minha voz, mas cara, ótimo trabalho de toda a minha equipe... Scott Zipadelli, o melhor de todos na pista.  Minha equipe de pit stop, cara — eles são simplesmente os melhores. Não tem mais nada que eu possa dizer sobre isso".

"Eu sabia que os dois pneus definitivamente seriam um pouco difíceis de colocar no #34 [Layne Riggs]. Ele tinha boa velocidade. Só precisava executar, e eu simplesmente não consigo agradecer o suficiente à minha equipe de pit stop".

"Desculpa. Não fiz nenhum burnout. Precisamos guardar isso para Homestead, e os motores também nos custam caro. Então, obrigado, Kansas Speedway. Obrigado, NASCAR, por nos deixarem terminar essa corrida e dar um show para vocês, fãs. É, só, mais uma vez, desculpem pelo burnout não ter rolado, mas muito obrigado a todos por ficarem e assistirem ao resto da corrida".

Layne Riggs furou um pneu depois de bater no muro a duas voltas do final. Ele estava em segundo lugar, e o contato custou caro na disputa pelo título. Honeycutt agora lidera o Chase da Truck Series, 37 pontos à frente de Riggs. Smith está em terceiro, 71 pontos atrás.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck no Kansas na plataforma PhizTV! Caso não consiga assistir abaixo, clique aqui!

 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 134

2:09'41.608

   7 75  
2 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 134

+1.358

2:09'42.966

 1.358 8 48  
3
B. Crews TRICON Garage
 5 Toyota 134

+1.815

2:09'43.423

 0.457 8    
4 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 134

+2.218

2:09'43.826

 0.403 8 41  
5 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 134

+2.368

2:09'43.976

 0.150 8 35  
6
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 134

+2.537

2:09'44.145

 0.169 9 31  
7
N. Leitz TRICON Garage
 1 Toyota 134

+4.260

2:09'45.868

 1.723 11 30  
8 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 134

+4.937

2:09'46.545

 0.677 12 29  
9
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 134

+4.954

2:09'46.562

 0.017 8 28  
10 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 134

+6.006

2:09'47.614

 1.052 8 27  
11 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 134

+6.480

2:09'48.088

 0.474 8 26  
12
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 134

+6.484

2:09'48.092

 0.004 10 25  
13
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 134

+7.267

2:09'48.875

 0.783 8 39  
14
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 134

+7.503

2:09'49.111

 0.236 11 23  
15
D. Dye McAnally Hilgemann Racing
 20 Chevrolet 134

+8.276

2:09'49.884

 0.773 10 24  
16 United States C. Daly Kaulig Racing 25 RAM 134

+9.172

2:09'50.780

 0.896 8 21  
17 United States B. Poole Spire Motorsports 7 Chevrolet 134

+9.619

2:09'51.227

 0.447 9    
18
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 134

+13.031

2:09'54.639

 3.412 9 19  
19
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 134

+13.582

2:09'55.190

 0.551 8 35  
20 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 134

+16.943

2:09'58.551

 3.361 9 17  
21 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 134

+17.181

2:09'58.789

 0.238 12 16  
22
P. Eatmon Niece Motorsports
 42 Chevrolet 134

+26.926

2:10'08.534

 9.745 8 15  
23
C. Green Reaume Brothers Racing
 22 Ford 133

+1 Volta

2:10'03.663

 1 Volta 9 14  
24
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 132

+2 Voltas

2:09'52.954

 1 Volta 9 13  
25 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 132

+2 Voltas

2:09'58.689

 5.735 9 16  
26
T. Breidinger Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 132

+2 Voltas

2:09'58.997

 0.308 12 11  
27
S. Mallozzi Reaume Brothers Racing
 2 Ford 132

+2 Voltas

2:10'09.682

 10.685 10 10  
28
N. Sanchez Spire Motorsports
 77 Chevrolet 131

+3 Voltas

2:09'11.287

 1 Volta 10 23  
29 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 130

+4 Voltas

2:09'55.527

 1 Volta 12 19  
30
L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 130

+4 Voltas

2:10'16.108

 20.581 13 7  
31 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 129

+5 Voltas

2:09'49.316

 1 Volta 9 7  
32
C. Hall Niece Motorsports
 4 Chevrolet 128

+6 Voltas

2:10'00.462

 1 Volta 12 5  
33 United States J. Reaume Reaume Brothers Racing 33 Ford 119

+15 Voltas

2:10'07.729

 9 Voltas 13 4  
34
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 114

+20 Voltas

1:48'49.168

 5 Voltas 10 3 Acidente
35
C. Costner Costner Motorsports
 93 Chevrolet 86

+48 Voltas

1:32'07.531

 28 Voltas 10 2 Acidente
36 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 9

+125 Voltas

5'03.281

 77 Voltas 3 1 Oil pump
Ver resultados completos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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