Relato da corrida
NASCAR Truck Bristol

NASCAR Truck: Bell vence corrida de Bristol marcada por bandeira vermelha causada por batida entre Eckes e Heim

Foi o primeiro triunfo do piloto da Cup Series na categoria de picapes desde 2017; Motorsport.com transmitiu a corrida em Bristol na PhizTV

Nick DeGroot
Editado:
Christopher Bell, No. 62 Halmar-Friesen Racing Toyota

Sete pilotos da NASCAR Cup participaram da corrida da NASCAR Truck Series realizada na sexta-feira no Bristol Motor Speedway; portanto, não é surpresa que um deles tenha conquistado a vitória. Pela Halmar-Friesen Racing, Christopher Bell venceu após assumir e ampliar a liderança nas últimas relargadas da corrida no "Último Grande Coliseu".

“Nossa, foi simplesmente incrível conseguir vencer uma corrida de picapes”, disse Bell, que correu com o Toyota #62. “Faz desde 2017 que não ganhava uma dessas. Tem sido muito divertido correr com esse grupo. Recebi a infeliz notícia de que teria que pilotar pelo Stewart (Friesen, coproprietário da equipe) sempre que ele se machucasse, e fomos para Watkins Glen e quase conseguimos".

"Eles têm trabalhado muito para chegar à Victory Lane, e sempre que me ligam sobre uma oportunidade de tentar correr algumas provas, eu digo ‘claro que sim, vamos nessa’. É muito especial para mim poder correr com esses caras. Essas vitórias significam muito para essa organização".

Chandler Smith terminou em segundo lugar no Ford #38 da Front Row Motorsports, enquanto Gio Ruggiero ficou em terceiro, Ross Chastain em quarto e Christian Eckes,  envolvido na batida com Corey Heim, em quinto. Jake Garcia, Dawson Sutton, Kyle Busch, Carson Hocevar e Brenden Queen completaram o restante do top 10.

Esta é a oitava vitória da carreira de Bell e a primeira desde sua conquista do título da Truck Series em 2017.

Christopher Bell, Toyota nº 62 da Halmar-Friesen Racing

Foto: Jonathan Bachman - Getty Images

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Bristol da Truck Series ao vivo, na plataforma da PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States C. Bell Halmar Friesen Racing 62 Toyota 250

1:59'57.779

   5    
2
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 250

+0.330

1:59'58.109

 0.330 4    
3
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 250

+2.482

2:00'00.261

 2.152 5    
4 United States R. Chastain Niece Motorsports 45 Chevrolet 250

+3.364

2:00'01.143

 0.882 6    
5 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 250

+4.477

2:00'02.256

 1.113 5    
6
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 250

+5.746

2:00'03.525

 1.269 5    
7
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 250

+6.580

2:00'04.359

 0.834 11    
8 United States K. Busch Spire Motorsports 7 Chevrolet 250

+7.220

2:00'04.999

 0.640 5    
9 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 250

+7.565

2:00'05.344

 0.345 7    
10
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 250

+7.880

2:00'05.659

 0.315 7    
11 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 250

+7.998

2:00'05.777

 0.118 6    
12 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 250

+8.960

2:00'06.739

 0.962 10    
13 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 250

+10.440

2:00'08.219

 1.480 8    
14 United States C. Briscoe TRICON Garage 5 Toyota 250

+11.059

2:00'08.838

 0.619 7    
15 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 250

+11.649

2:00'09.428

 0.590 7    
16 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 250

+12.022

2:00'09.801

 0.373 8    
17
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 250

+12.366

2:00'10.145

 0.344 13    
18 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 71 Chevrolet 250

+12.525

2:00'10.304

 0.159 11    
19
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 250

+12.849

2:00'10.628

 0.324 11    
20 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 250

+14.485

2:00'12.264

 1.636 16    
21
C. Ferguson Kaulig Racing
25 RAM 250

+15.463

2:00'13.242

 0.978 13    
22
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 249

+1 Volta

2:00'04.425

 1 Volta 12    
23 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 248

+2 Voltas

2:00'09.151

 1 Volta 10    
24 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 247

+3 Voltas

2:00'09.337

 1 Volta 9    
25 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 247

+3 Voltas

2:00'13.797

 4.460 8    
26 United States R. Stenhouse Jr. Niece Motorsports 4 Chevrolet 247

+3 Voltas

2:00'14.278

 0.481 14    
27 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 243

+7 Voltas

2:00'12.419

 4 Voltas 12    
28
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 241

+9 Voltas

2:00'10.167

 2 Voltas 21    
29 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 214

+36 Voltas

1:46'35.274

 27 Voltas 10    
30
C. Heim TRICON Garage
 1 Toyota 179

+71 Voltas

1:29'53.836

 35 Voltas 10    
31
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 179

+71 Voltas

1:29'54.172

 0.336 4    
32
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
 2 Ford 178

+72 Voltas

1:29'42.043

 1 Volta 14    
33 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 120

+130 Voltas

45'44.482

 58 Voltas 7    
34
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 117

+133 Voltas

45'34.223

 3 Voltas 5    
35
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 115

+135 Voltas

43'09.461

 2 Voltas 6    
36
C. Green Reaume Brothers Racing
 22 Ford 103

+147 Voltas

42'19.899

 12 Voltas 7    
