NASCAR Truck: Bell vence corrida de Bristol marcada por bandeira vermelha causada por batida entre Eckes e Heim
Foi o primeiro triunfo do piloto da Cup Series na categoria de picapes desde 2017; Motorsport.com transmitiu a corrida em Bristol na PhizTV
Sete pilotos da NASCAR Cup participaram da corrida da NASCAR Truck Series realizada na sexta-feira no Bristol Motor Speedway; portanto, não é surpresa que um deles tenha conquistado a vitória. Pela Halmar-Friesen Racing, Christopher Bell venceu após assumir e ampliar a liderança nas últimas relargadas da corrida no "Último Grande Coliseu".
“Nossa, foi simplesmente incrível conseguir vencer uma corrida de picapes”, disse Bell, que correu com o Toyota #62. “Faz desde 2017 que não ganhava uma dessas. Tem sido muito divertido correr com esse grupo. Recebi a infeliz notícia de que teria que pilotar pelo Stewart (Friesen, coproprietário da equipe) sempre que ele se machucasse, e fomos para Watkins Glen e quase conseguimos".
"Eles têm trabalhado muito para chegar à Victory Lane, e sempre que me ligam sobre uma oportunidade de tentar correr algumas provas, eu digo ‘claro que sim, vamos nessa’. É muito especial para mim poder correr com esses caras. Essas vitórias significam muito para essa organização".
Chandler Smith terminou em segundo lugar no Ford #38 da Front Row Motorsports, enquanto Gio Ruggiero ficou em terceiro, Ross Chastain em quarto e Christian Eckes, envolvido na batida com Corey Heim, em quinto. Jake Garcia, Dawson Sutton, Kyle Busch, Carson Hocevar e Brenden Queen completaram o restante do top 10.
Esta é a oitava vitória da carreira de Bell e a primeira desde sua conquista do título da Truck Series em 2017.
Christopher Bell, Toyota nº 62 da Halmar-Friesen Racing
Foto: Jonathan Bachman - Getty Images
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Bristol da Truck Series ao vivo, na plataforma da PhizTV.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|C. Bell Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|250
|
1:59'57.779
|5
|2
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|250
|
+0.330
1:59'58.109
|0.330
|4
|3
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|250
|
+2.482
2:00'00.261
|2.152
|5
|4
|R. Chastain Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|250
|
+3.364
2:00'01.143
|0.882
|6
|5
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|250
|
+4.477
2:00'02.256
|1.113
|5
|6
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|250
|
+5.746
2:00'03.525
|1.269
|5
|7
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|250
|
+6.580
2:00'04.359
|0.834
|11
|8
|K. Busch Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|250
|
+7.220
2:00'04.999
|0.640
|5
|9
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|250
|
+7.565
2:00'05.344
|0.345
|7
|10
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|250
|
+7.880
2:00'05.659
|0.315
|7
|11
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|250
|
+7.998
2:00'05.777
|0.118
|6
|12
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|250
|
+8.960
2:00'06.739
|0.962
|10
|13
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|250
|
+10.440
2:00'08.219
|1.480
|8
|14
|C. Briscoe TRICON Garage
|5
|Toyota
|250
|
+11.059
2:00'08.838
|0.619
|7
|15
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|250
|
+11.649
2:00'09.428
|0.590
|7
|16
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|250
|
+12.022
2:00'09.801
|0.373
|8
|17
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|250
|
+12.366
2:00'10.145
|0.344
|13
|18
|D. Suarez Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|250
|
+12.525
2:00'10.304
|0.159
|11
|19
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|250
|
+12.849
2:00'10.628
|0.324
|11
|20
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|250
|
+14.485
2:00'12.264
|1.636
|16
|21
|
C. Ferguson Kaulig Racing
|25
|RAM
|250
|
+15.463
2:00'13.242
|0.978
|13
|22
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|249
|
+1 Volta
2:00'04.425
|1 Volta
|12
|23
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|248
|
+2 Voltas
2:00'09.151
|1 Volta
|10
|24
|S. Boyd Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|247
|
+3 Voltas
2:00'09.337
|1 Volta
|9
|25
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|247
|
+3 Voltas
2:00'13.797
|4.460
|8
|26
|R. Stenhouse Jr. Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|247
|
+3 Voltas
2:00'14.278
|0.481
|14
|27
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|243
|
+7 Voltas
2:00'12.419
|4 Voltas
|12
|28
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|241
|
+9 Voltas
2:00'10.167
|2 Voltas
|21
|29
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|214
|
+36 Voltas
1:46'35.274
|27 Voltas
|10
|30
|
C. Heim TRICON Garage
|1
|Toyota
|179
|
+71 Voltas
1:29'53.836
|35 Voltas
|10
|31
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|179
|
+71 Voltas
1:29'54.172
|0.336
|4
|32
|
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|178
|
+72 Voltas
1:29'42.043
|1 Volta
|14
|33
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|120
|
+130 Voltas
45'44.482
|58 Voltas
|7
|34
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|117
|
+133 Voltas
45'34.223
|3 Voltas
|5
|35
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|115
|
+135 Voltas
43'09.461
|2 Voltas
|6
|36
|
C. Green Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|103
|
+147 Voltas
42'19.899
|12 Voltas
|7
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Bell vence após batalha múltipla em Austin e emenda 2 triunfos seguidos na NASCAR Cup
NASCAR: Bell bate Logano no misto de Daytona e vence pela primeira vez na Cup
Bell segura Chastain no fim e vence em Richmond
