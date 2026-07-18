NASCAR Truck: Chandler Smith domina prova de North Wilkesboro
Smith superou Riggs por 8s479, alcançando maior margem da história das corridas em pistas curtas da categoria; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Chandler Smith já soma duas vitórias consecutivas em North Wilkesboro, mas a vitória deste sábado (18) foi de puro domínio. Ele venceu com uma vantagem de 8s479 sobre seu companheiro de equipe da Front Row Motorsports, Layne Riggs — a maior margem de vitória em qualquer corrida em pista curta da história da NASCAR Truck Series.
"Toda a glória seja dada a Deus", disse Smith, após a prova. "FaithFest 250 [nome da corrida], que apropriado? Deus está com a gente nos momentos de glória, mas cara, Ele está com a gente nas fases difíceis também".
"Passamos por momentos bem complicados nos últimos finais de semana. Tivemos um bom ritmo, mas não bons resultados. Então, eu só quero dar toda a glória e louvor Àquele que é a fonte disso tudo".
"Se não fosse por Deus, eu não teria esse grande grupo de homens e mulheres me apoiando na Front Row Motorsports... Todo mundo, do topo até a base, que apoiou esse programa. Estou só o pó, estava muito quente".
O piloto que terminou em terceiro foi ninguém menos que Shane van Gisbergen, igualando seu melhor resultado em pista oval em qualquer divisão da NASCAR. Christian Eckes terminou em quarto e Landen Lewis em quinto.
Gio Ruggiero, Chase Elliott, Stewart Friesen, Corey Heim e Ty Majeski completaram o restante do top 10.
Vários pilotos precisaram de assistência após a corrida devido ao calor extremo no sábado, com Frankie Muniz chegando até a entrar em uma ambulância.
A vantagem de Riggs sobre Honeycutt na liderança da temporada regular é, agora, de 59 pontos, enquanto Friesen e Ankrum estão empatados pela última vaga no Chase após North Wilkesboro.
O Motorsport.com transmitiu a prova da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|250
|
1:42'19.620
|4
|73
|2
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|250
|
+8.479
1:42'28.099
|8.479
|5
|45
|3
|S. van Gisbergen Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|250
|
+10.591
1:42'30.211
|2.112
|5
|4
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|250
|
+12.269
1:42'31.889
|1.678
|5
|43
|5
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|250
|
+13.886
1:42'33.506
|1.617
|5
|32
|6
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|250
|
+14.757
1:42'34.377
|0.871
|5
|36
|7
|C. Elliott Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|250
|
+15.041
1:42'34.661
|0.284
|5
|8
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|250
|
+17.766
1:42'37.386
|2.725
|5
|35
|9
|
C. Heim TRICON Garage
|5
|Toyota
|250
|
+18.067
1:42'37.687
|0.301
|5
|35
|10
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|250
|
+18.267
1:42'37.887
|0.200
|5
|37
|11
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|249
|
+1 Volta
1:42'19.667
|1 Volta
|7
|30
|12
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|249
|
+1 Volta
1:42'19.734
|0.067
|5
|25
|13
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|249
|
+1 Volta
1:42'19.992
|0.258
|5
|24
|14
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|249
|
+1 Volta
1:42'21.150
|1.158
|5
|31
|15
|C. Bell Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|249
|
+1 Volta
1:42'21.741
|0.591
|5
|16
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|249
|
+1 Volta
1:42'22.233
|0.492
|5
|21
|17
|
N. Leitz TRICON Garage
|1
|Toyota
|249
|
+1 Volta
1:42'26.036
|3.803
|5
|20
|18
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|249
|
+1 Volta
1:42'28.795
|2.759
|6
|19
|19
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|249
|
+1 Volta
1:42'30.542
|1.747
|5
|18
|20
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|249
|
+1 Volta
1:42'31.263
|0.721
|5
|22
|21
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|249
|
+1 Volta
1:42'33.042
|1.779
|5
|16
|22
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|249
|
+1 Volta
1:42'36.398
|3.356
|5
|15
|23
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|248
|
+2 Voltas
1:42'24.426
|1 Volta
|5
|18
|24
|R. Newman Kaulig Racing
|25
|RAM
|248
|
+2 Voltas
1:42'24.885
|0.459
|4
|25
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|248
|
+2 Voltas
1:42'25.433
|0.548
|6
|13
|26
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|248
|
+2 Voltas
1:42'25.509
|0.076
|5
|11
|27
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|248
|
+2 Voltas
1:42'36.099
|10.590
|7
|28
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|248
|
+2 Voltas
1:42'37.090
|0.991
|5
|9
|29
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|247
|
+3 Voltas
1:42'21.181
|1 Volta
|5
|8
|30
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|247
|
+3 Voltas
1:42'28.445
|7.264
|5
|7
|31
|
C. Green Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|246
|
+4 Voltas
1:42'35.455
|1 Volta
|5
|6
|32
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|246
|
+4 Voltas
1:42'39.035
|3.580
|5
|5
|33
|
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|245
|
+5 Voltas
1:42'32.542
|1 Volta
|8
|4
|34
|
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|242
|
+8 Voltas
1:41'17.760
|3 Voltas
|5
|3
|Acidente
|35
|
K. Kleyn Rackley W.A.R.
|27
|Chevrolet
|203
|
+47 Voltas
1:27'38.880
|39 Voltas
|5
|2
|Elétrico
|36
|
D. Strauss Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|134
|
+116 Voltas
59'03.259
|69 Voltas
|6
|1
|Overheating
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