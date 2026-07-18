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Relato da corrida
NASCAR Truck North Wilkesboro

NASCAR Truck: Chandler Smith domina prova de North Wilkesboro

Smith superou Riggs por 8s479, alcançando maior margem da história das corridas em pistas curtas da categoria; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chandler Smith wins, No. 38 Front Row Motorsports Ford

Chandler Smith já soma duas vitórias consecutivas em North Wilkesboro, mas a vitória deste sábado (18) foi de puro domínio. Ele venceu com uma vantagem de 8s479 sobre seu companheiro de equipe da Front Row Motorsports, Layne Riggs — a maior margem de vitória em qualquer corrida em pista curta da história da NASCAR Truck Series.

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"Toda a glória seja dada a Deus", disse Smith, após a prova. "FaithFest 250 [nome da corrida], que apropriado? Deus está com a gente nos momentos de glória, mas cara, Ele está com a gente nas fases difíceis também".

"Passamos por momentos bem complicados nos últimos finais de semana. Tivemos um bom ritmo, mas não bons resultados. Então, eu só quero dar toda a glória e louvor Àquele que é a fonte disso tudo".

"Se não fosse por Deus, eu não teria esse grande grupo de homens e mulheres me apoiando na Front Row Motorsports... Todo mundo, do topo até a base, que apoiou esse programa. Estou só o pó, estava muito quente".

O piloto que terminou em terceiro foi ninguém menos que Shane van Gisbergen, igualando seu melhor resultado em pista oval em qualquer divisão da NASCAR. Christian Eckes terminou em quarto e Landen Lewis em quinto.

Gio Ruggiero, Chase Elliott, Stewart Friesen, Corey Heim e Ty Majeski completaram o restante do top 10.

Vários pilotos precisaram de assistência após a corrida devido ao calor extremo no sábado, com Frankie Muniz chegando até a entrar em uma ambulância. 

A vantagem de Riggs sobre Honeycutt na liderança da temporada regular é, agora, de 59 pontos, enquanto Friesen e Ankrum estão empatados pela última vaga no Chase após North Wilkesboro.

O Motorsport.com transmitiu a prova da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 250

1:42'19.620

   4 73  
2
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 250

+8.479

1:42'28.099

 8.479 5 45  
3 New Zealand S. van Gisbergen Spire Motorsports 71 Chevrolet 250

+10.591

1:42'30.211

 2.112 5    
4 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 250

+12.269

1:42'31.889

 1.678 5 43  
5
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 250

+13.886

1:42'33.506

 1.617 5 32  
6
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 250

+14.757

1:42'34.377

 0.871 5 36  
7 United States C. Elliott Spire Motorsports 7 Chevrolet 250

+15.041

1:42'34.661

 0.284 5    
8 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 250

+17.766

1:42'37.386

 2.725 5 35  
9
C. Heim TRICON Garage
 5 Toyota 250

+18.067

1:42'37.687

 0.301 5 35  
10 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 250

+18.267

1:42'37.887

 0.200 5 37  
11
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 249

+1 Volta

1:42'19.667

 1 Volta 7 30  
12
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 249

+1 Volta

1:42'19.734

 0.067 5 25  
13
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 249

+1 Volta

1:42'19.992

 0.258 5 24  
14 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 249

+1 Volta

1:42'21.150

 1.158 5 31  
15 United States C. Bell Halmar Friesen Racing 62 Toyota 249

+1 Volta

1:42'21.741

 0.591 5    
16
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 249

+1 Volta

1:42'22.233

 0.492 5 21  
17
N. Leitz TRICON Garage
 1 Toyota 249

+1 Volta

1:42'26.036

 3.803 5 20  
18 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 249

+1 Volta

1:42'28.795

 2.759 6 19  
19 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 249

+1 Volta

1:42'30.542

 1.747 5 18  
20 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 249

+1 Volta

1:42'31.263

 0.721 5 22  
21
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 249

+1 Volta

1:42'33.042

 1.779 5 16  
22
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 249

+1 Volta

1:42'36.398

 3.356 5 15  
23
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 248

+2 Voltas

1:42'24.426

 1 Volta 5 18  
24 United States R. Newman Kaulig Racing 25 RAM 248

+2 Voltas

1:42'24.885

 0.459 4    
25 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 248

+2 Voltas

1:42'25.433

 0.548 6 13  
26 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 248

+2 Voltas

1:42'25.509

 0.076 5 11  
27 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 248

+2 Voltas

1:42'36.099

 10.590 7    
28
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 248

+2 Voltas

1:42'37.090

 0.991 5 9  
29 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 247

+3 Voltas

1:42'21.181

 1 Volta 5 8  
30 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 247

+3 Voltas

1:42'28.445

 7.264 5 7  
31
C. Green Reaume Brothers Racing
 22 Ford 246

+4 Voltas

1:42'35.455

 1 Volta 5 6  
32
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 246

+4 Voltas

1:42'39.035

 3.580 5 5  
33
L. Baldwin Reaume Brothers Racing
 2 Ford 245

+5 Voltas

1:42'32.542

 1 Volta 8 4  
34
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 242

+8 Voltas

1:41'17.760

 3 Voltas 5 3 Acidente
35
K. Kleyn Rackley W.A.R.
 27 Chevrolet 203

+47 Voltas

1:27'38.880

 39 Voltas 5 2 Elétrico
36
D. Strauss Niece Motorsports
 4 Chevrolet 134

+116 Voltas

59'03.259

 69 Voltas 6 1 Overheating
Ver resultados completos

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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