Relato da corrida
NASCAR Truck Daytona

NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado

Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova da noite de sexta-feira (13) na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chandler Smith wins in four-wide finish

Chandler Smith estava em sexto lugar ao entrar na curva 3, mas terminou a noite com a vitória na corrida de Daytona da NASCAR Truck Series. O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de sexta-feira (13) na PhizTV! Assista a íntegra aqui!

Leia também:

O piloto do Ford #38 não se beneficiou de um acidente, mas fez uma ultrapassagem dramática com o final de quatro carros lado a lado para assumir a liderança. Ele venceu o segundo colocado, Gio Ruggiero, por 0s044, e apenas 0s069 separaram os cinco primeiros colocados no final.

John-Hunter Nemechek estava na liderança ao sair da última curva, mas acabou terminando em quinto lugar. Ruggiero fez uma manobra agressiva pela parte externa, batendo em Christian Eckes. Nemechek tentou se defender, perseguindo-os pela pista, e não tinha ideia de que Smith se aproximava rapidamente com Ty Majeski colado em seu para-choque traseiro.

Ele completou a ultrapassagem para a vitória e estava indo tão rápido que quase ultrapassou completamente as três picapes quando chegou à linha de chegada.

Na linha de quatro carros, Smith, Ruggiero, Eckes, Majeski e Nemechek ficaram entre os cinco primeiros. Ricky Stenhouse Jr. terminou em sexto, Brenden Queen liderou o novo esforço da Ram Truck em sétimo, Kaden Honeycutt ficou em oitavo, Tyler Ankrum em nono e Stewart Friesen em décimo.

 

“Em primeiro lugar, quero dar toda a glória a Deus”, disse Smith depois de sair da picape. “Sem Ele, nada disso seria possível. E sou super, super grato por servir a um Deus tão amoroso que me abençoou com um grupo tão bom de homens e mulheres ao meu redor na Front Row Motorsports".

"Ty Majeski, um dos meus quatro melhores companheiros de equipe com quem já trabalhei. Ele é o responsável por termos vencido essa corrida de forma honesta. Ele permaneceu comprometido com a Ford e levou o oval azul à vitória".

“Tenho algumas pessoas em casa que estão passando por algumas dificuldades. Rory Smith, amigo, sei que conversamos sobre talvez chegar à Daytona 500, mas espero que isso seja um pouco mais justo para você. Estou muito feliz por termos conquistado um troféu aqui. Esta é nossa primeira corrida da NASCAR, e estávamos discutindo se eles fariam mais. Espero que esses caras, sei que estão fazendo barulho nas arquibancadas agora, estejam se divertindo muito".

"Estou super, super grato a todos do grupo Ford F-150 #38. Fizemos algumas mudanças no período de entressafra. Acho que no ano passado todos sabiam como esse grupo do #38 se formou, mas nós o aprimoramos e tornamos esse grupo muito melhor para este ano, e estou muito animado para 2026".

Quanto a outros favoritos dos fãs, Travis Pastrana ficou em 15º lugar, Frankie Muniz em 16º, enquanto Tony Stewart e Cleetus McFarland sofreram acidentes na primeira metade da corrida.

Resultados da NASCAR Truck Daytona 2026

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença voltas lideradas
1 38 USA Chandler Smith Ford 102 2:06'00.177   8
2 17 USA Gio Ruggiero Toyota 102 2:06'00.221 0,044  
3 91 USA Christian Eckes Chevrolet 102 2:06'00.242 0,065 1
4 88 USA Ty Majeski Ford 102 2:06'00.246 0,069 5
5 62 USA John Hunter Nemechek Toyota 102 2:06'00.246 0,069 10
6 45 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 102 2:06'00.305 0,128  
7 12 USA Brenden Queen RAM 102 2:06'00.500 0,323  
8 11 USA Kaden Honeycutt Toyota 102 2:06'00.504 0,327 1
9 18 USA Tyler Ankrum Chevrolet 102 2:06'00.567 0,390  
10 52 USA Stewart Friesen Toyota 102 2:06'00.643 0,466  
11 5 USA Nick Leitz Toyota 102 2:06'00.645 0,468 3
12 99 USA Ben Rhodes Ford 102 2:06'00.702 0,525  
13 44 MEX Andrés Pérez de Lara Chevrolet 102 2:06'01.029 0,852  
14 13 USA Cole Butcher Ford 102 2:06'01.278 1.101  
15 42 USA Travis Pastrana Chevrolet 102 2:06'01.946 1,769 1
16 33 USA Frankie Muniz Ford 102 2:06'02.299 2,122  
17 10 USA Daniel Dye RAM 102 2:06'03.769 3,592  
18 95 USA Clay Greenfield Chevrolet 102 2:06'04.051 3,874  
19 14 USA Mini Tyrrell RAM 102 2:06'07.268 7,091  
20 22 USA Josh Reaume Ford 102 2:06'07.283 7,106  
21 76 USA Spencer Boyd Chevrolet 102 2:06'07.892 7,715  
22 16 USA Justin Haley RAM 102 2:06'10.140 9,963 20
23 15 USA Tanner Gray Toyota 102 2:06'59.106 58,929 11
24 7 USA Michael McDowell Chevrolet 101 2:05'34.327 1 volta 20
25 81 USA Kris Wright Chevrolet 101 2:05'50.342 1 volta  
26 19 USA Daniel Hemric Chevrolet 101 2:06'03.952 1 volta  
27 26 USA Dawson Sutton Chevrolet 101 2:06'07.655 1 volta  
28 1 USA Taylor Gray Toyota 101 2:06'09.353 1 volta  
29 9 USA Grant Enfinger Chevrolet 100 2:06'08.436 2 voltas  
30 97 USA Jason Kitzmiller Chevrolet 100 2:06'10.852 2 voltas  
31 34 USA Layne Riggs Ford 98 2:06'04.114 4 voltas 2
32 98 USA Jake Garcia Ford 98 2:06'08.802 4 voltas  
33 2 USA Jason White Ford 98 2:06'41.617 4 voltas  
34 75 USA Corey LaJoie Chevrolet 92 1:53'03.522 10 voltas  
35 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 88 1:53'02.638 14 voltas 20
36 25 USA Tony Stewart RAM 39 52'36.956 63 voltas  
37 4 USA Cleetus McFarland Chevrolet 5 4'07.183 97 voltas  

 

