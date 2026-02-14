Chandler Smith estava em sexto lugar ao entrar na curva 3, mas terminou a noite com a vitória na corrida de Daytona da NASCAR Truck Series. O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de sexta-feira (13) na PhizTV! Assista a íntegra aqui!

O piloto do Ford #38 não se beneficiou de um acidente, mas fez uma ultrapassagem dramática com o final de quatro carros lado a lado para assumir a liderança. Ele venceu o segundo colocado, Gio Ruggiero, por 0s044, e apenas 0s069 separaram os cinco primeiros colocados no final.

John-Hunter Nemechek estava na liderança ao sair da última curva, mas acabou terminando em quinto lugar. Ruggiero fez uma manobra agressiva pela parte externa, batendo em Christian Eckes. Nemechek tentou se defender, perseguindo-os pela pista, e não tinha ideia de que Smith se aproximava rapidamente com Ty Majeski colado em seu para-choque traseiro.

Ele completou a ultrapassagem para a vitória e estava indo tão rápido que quase ultrapassou completamente as três picapes quando chegou à linha de chegada.

Na linha de quatro carros, Smith, Ruggiero, Eckes, Majeski e Nemechek ficaram entre os cinco primeiros. Ricky Stenhouse Jr. terminou em sexto, Brenden Queen liderou o novo esforço da Ram Truck em sétimo, Kaden Honeycutt ficou em oitavo, Tyler Ankrum em nono e Stewart Friesen em décimo.

“Em primeiro lugar, quero dar toda a glória a Deus”, disse Smith depois de sair da picape. “Sem Ele, nada disso seria possível. E sou super, super grato por servir a um Deus tão amoroso que me abençoou com um grupo tão bom de homens e mulheres ao meu redor na Front Row Motorsports".

"Ty Majeski, um dos meus quatro melhores companheiros de equipe com quem já trabalhei. Ele é o responsável por termos vencido essa corrida de forma honesta. Ele permaneceu comprometido com a Ford e levou o oval azul à vitória".

“Tenho algumas pessoas em casa que estão passando por algumas dificuldades. Rory Smith, amigo, sei que conversamos sobre talvez chegar à Daytona 500, mas espero que isso seja um pouco mais justo para você. Estou muito feliz por termos conquistado um troféu aqui. Esta é nossa primeira corrida da NASCAR, e estávamos discutindo se eles fariam mais. Espero que esses caras, sei que estão fazendo barulho nas arquibancadas agora, estejam se divertindo muito".

"Estou super, super grato a todos do grupo Ford F-150 #38. Fizemos algumas mudanças no período de entressafra. Acho que no ano passado todos sabiam como esse grupo do #38 se formou, mas nós o aprimoramos e tornamos esse grupo muito melhor para este ano, e estou muito animado para 2026".

Quanto a outros favoritos dos fãs, Travis Pastrana ficou em 15º lugar, Frankie Muniz em 16º, enquanto Tony Stewart e Cleetus McFarland sofreram acidentes na primeira metade da corrida.

Resultados da NASCAR Truck Daytona 2026

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença voltas lideradas 1 38 Chandler Smith Ford 102 2:06'00.177 8 2 17 Gio Ruggiero Toyota 102 2:06'00.221 0,044 3 91 Christian Eckes Chevrolet 102 2:06'00.242 0,065 1 4 88 Ty Majeski Ford 102 2:06'00.246 0,069 5 5 62 John Hunter Nemechek Toyota 102 2:06'00.246 0,069 10 6 45 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 102 2:06'00.305 0,128 7 12 Brenden Queen RAM 102 2:06'00.500 0,323 8 11 Kaden Honeycutt Toyota 102 2:06'00.504 0,327 1 9 18 Tyler Ankrum Chevrolet 102 2:06'00.567 0,390 10 52 Stewart Friesen Toyota 102 2:06'00.643 0,466 11 5 Nick Leitz Toyota 102 2:06'00.645 0,468 3 12 99 Ben Rhodes Ford 102 2:06'00.702 0,525 13 44 Andrés Pérez de Lara Chevrolet 102 2:06'01.029 0,852 14 13 Cole Butcher Ford 102 2:06'01.278 1.101 15 42 Travis Pastrana Chevrolet 102 2:06'01.946 1,769 1 16 33 Frankie Muniz Ford 102 2:06'02.299 2,122 17 10 Daniel Dye RAM 102 2:06'03.769 3,592 18 95 Clay Greenfield Chevrolet 102 2:06'04.051 3,874 19 14 Mini Tyrrell RAM 102 2:06'07.268 7,091 20 22 Josh Reaume Ford 102 2:06'07.283 7,106 21 76 Spencer Boyd Chevrolet 102 2:06'07.892 7,715 22 16 Justin Haley RAM 102 2:06'10.140 9,963 20 23 15 Tanner Gray Toyota 102 2:06'59.106 58,929 11 24 7 Michael McDowell Chevrolet 101 2:05'34.327 1 volta 20 25 81 Kris Wright Chevrolet 101 2:05'50.342 1 volta 26 19 Daniel Hemric Chevrolet 101 2:06'03.952 1 volta 27 26 Dawson Sutton Chevrolet 101 2:06'07.655 1 volta 28 1 Taylor Gray Toyota 101 2:06'09.353 1 volta 29 9 Grant Enfinger Chevrolet 100 2:06'08.436 2 voltas 30 97 Jason Kitzmiller Chevrolet 100 2:06'10.852 2 voltas 31 34 Layne Riggs Ford 98 2:06'04.114 4 voltas 2 32 98 Jake Garcia Ford 98 2:06'08.802 4 voltas 33 2 Jason White Ford 98 2:06'41.617 4 voltas 34 75 Corey LaJoie Chevrolet 92 1:53'03.522 10 voltas 35 77 Carson Hocevar Chevrolet 88 1:53'02.638 14 voltas 20 36 25 Tony Stewart RAM 39 52'36.956 63 voltas 37 4 Cleetus McFarland Chevrolet 5 4'07.183 97 voltas