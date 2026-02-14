NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado
Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova da noite de sexta-feira (13) na PhizTV
Chandler Smith estava em sexto lugar ao entrar na curva 3, mas terminou a noite com a vitória na corrida de Daytona da NASCAR Truck Series. O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de sexta-feira (13) na PhizTV! Assista a íntegra aqui!
O piloto do Ford #38 não se beneficiou de um acidente, mas fez uma ultrapassagem dramática com o final de quatro carros lado a lado para assumir a liderança. Ele venceu o segundo colocado, Gio Ruggiero, por 0s044, e apenas 0s069 separaram os cinco primeiros colocados no final.
John-Hunter Nemechek estava na liderança ao sair da última curva, mas acabou terminando em quinto lugar. Ruggiero fez uma manobra agressiva pela parte externa, batendo em Christian Eckes. Nemechek tentou se defender, perseguindo-os pela pista, e não tinha ideia de que Smith se aproximava rapidamente com Ty Majeski colado em seu para-choque traseiro.
Ele completou a ultrapassagem para a vitória e estava indo tão rápido que quase ultrapassou completamente as três picapes quando chegou à linha de chegada.
Na linha de quatro carros, Smith, Ruggiero, Eckes, Majeski e Nemechek ficaram entre os cinco primeiros. Ricky Stenhouse Jr. terminou em sexto, Brenden Queen liderou o novo esforço da Ram Truck em sétimo, Kaden Honeycutt ficou em oitavo, Tyler Ankrum em nono e Stewart Friesen em décimo.
“Em primeiro lugar, quero dar toda a glória a Deus”, disse Smith depois de sair da picape. “Sem Ele, nada disso seria possível. E sou super, super grato por servir a um Deus tão amoroso que me abençoou com um grupo tão bom de homens e mulheres ao meu redor na Front Row Motorsports".
"Ty Majeski, um dos meus quatro melhores companheiros de equipe com quem já trabalhei. Ele é o responsável por termos vencido essa corrida de forma honesta. Ele permaneceu comprometido com a Ford e levou o oval azul à vitória".
“Tenho algumas pessoas em casa que estão passando por algumas dificuldades. Rory Smith, amigo, sei que conversamos sobre talvez chegar à Daytona 500, mas espero que isso seja um pouco mais justo para você. Estou muito feliz por termos conquistado um troféu aqui. Esta é nossa primeira corrida da NASCAR, e estávamos discutindo se eles fariam mais. Espero que esses caras, sei que estão fazendo barulho nas arquibancadas agora, estejam se divertindo muito".
"Estou super, super grato a todos do grupo Ford F-150 #38. Fizemos algumas mudanças no período de entressafra. Acho que no ano passado todos sabiam como esse grupo do #38 se formou, mas nós o aprimoramos e tornamos esse grupo muito melhor para este ano, e estou muito animado para 2026".
Quanto a outros favoritos dos fãs, Travis Pastrana ficou em 15º lugar, Frankie Muniz em 16º, enquanto Tony Stewart e Cleetus McFarland sofreram acidentes na primeira metade da corrida.
Resultados da NASCAR Truck Daytona 2026
|cla
|#
|piloto
|fabricante
|voltas
|tempo
|diferença
|voltas lideradas
|1
|38
|Chandler Smith
|Ford
|102
|2:06'00.177
|8
|2
|17
|Gio Ruggiero
|Toyota
|102
|2:06'00.221
|0,044
|3
|91
|Christian Eckes
|Chevrolet
|102
|2:06'00.242
|0,065
|1
|4
|88
|Ty Majeski
|Ford
|102
|2:06'00.246
|0,069
|5
|5
|62
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|102
|2:06'00.246
|0,069
|10
|6
|45
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|102
|2:06'00.305
|0,128
|7
|12
|Brenden Queen
|RAM
|102
|2:06'00.500
|0,323
|8
|11
|Kaden Honeycutt
|Toyota
|102
|2:06'00.504
|0,327
|1
|9
|18
|Tyler Ankrum
|Chevrolet
|102
|2:06'00.567
|0,390
|10
|52
|Stewart Friesen
|Toyota
|102
|2:06'00.643
|0,466
|11
|5
|Nick Leitz
|Toyota
|102
|2:06'00.645
|0,468
|3
|12
|99
|Ben Rhodes
|Ford
|102
|2:06'00.702
|0,525
|13
|44
|Andrés Pérez de Lara
|Chevrolet
|102
|2:06'01.029
|0,852
|14
|13
|Cole Butcher
|Ford
|102
|2:06'01.278
|1.101
|15
|42
|Travis Pastrana
|Chevrolet
|102
|2:06'01.946
|1,769
|1
|16
|33
|Frankie Muniz
|Ford
|102
|2:06'02.299
|2,122
|17
|10
|Daniel Dye
|RAM
|102
|2:06'03.769
|3,592
|18
|95
|Clay Greenfield
|Chevrolet
|102
|2:06'04.051
|3,874
|19
|14
|Mini Tyrrell
|RAM
|102
|2:06'07.268
|7,091
|20
|22
|Josh Reaume
|Ford
|102
|2:06'07.283
|7,106
|21
|76
|Spencer Boyd
|Chevrolet
|102
|2:06'07.892
|7,715
|22
|16
|Justin Haley
|RAM
|102
|2:06'10.140
|9,963
|20
|23
|15
|Tanner Gray
|Toyota
|102
|2:06'59.106
|58,929
|11
|24
|7
|Michael McDowell
|Chevrolet
|101
|2:05'34.327
|1 volta
|20
|25
|81
|Kris Wright
|Chevrolet
|101
|2:05'50.342
|1 volta
|26
|19
|Daniel Hemric
|Chevrolet
|101
|2:06'03.952
|1 volta
|27
|26
|Dawson Sutton
|Chevrolet
|101
|2:06'07.655
|1 volta
|28
|1
|Taylor Gray
|Toyota
|101
|2:06'09.353
|1 volta
|29
|9
|Grant Enfinger
|Chevrolet
|100
|2:06'08.436
|2 voltas
|30
|97
|Jason Kitzmiller
|Chevrolet
|100
|2:06'10.852
|2 voltas
|31
|34
|Layne Riggs
|Ford
|98
|2:06'04.114
|4 voltas
|2
|32
|98
|Jake Garcia
|Ford
|98
|2:06'08.802
|4 voltas
|33
|2
|Jason White
|Ford
|98
|2:06'41.617
|4 voltas
|34
|75
|Corey LaJoie
|Chevrolet
|92
|1:53'03.522
|10 voltas
|35
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|88
|1:53'02.638
|14 voltas
|20
|36
|25
|Tony Stewart
|RAM
|39
|52'36.956
|63 voltas
|37
|4
|Cleetus McFarland
|Chevrolet
|5
|4'07.183
|97 voltas
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR e equipes 23XI e Front Row não chegam a acordo em reunião de mediação
NASCAR Truck: Riggs se recupera de rodada e vence corrida em Bristol; Motorsport.com transmite a categoria
Justiça decide pró-NASCAR e contra equipe de Michael Jordan em liminar relativa às vagas no grid da Cup em 2026; entenda
Últimas notícias
F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”
Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita
NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado
Di Grassi detona regras da F1 2026: "Extremamente mal elaboradas"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários