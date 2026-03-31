Daniel Dye foi reintegrado pela NASCAR após concluir com sucesso um treinamento de sensibilização, mas não voltará para a Kaulig Racing RAM. Dye foi suspenso tanto pela organização da categoria quanto pela Kaulig em 17 de março, depois de ter sido gravado fazendo comentários homofóbicos sobre David Malukas, piloto da Penske na Indy, durante uma transmissão ao vivo.

Durante a transmissão ao vivo no Whatnot, Dye fez uma imitação e disse: “Assim que começo a imitar a voz gay de David Malukas, ganho ouro, então vamos continuar”. Ele fez outros comentários também e, mais tarde, pediu desculpas, dizendo que foi “descuidado” e “escolhi mal minhas palavras”.

O Regulamento da NASCAR estabelece que os membros licenciados “não devem se envolver em comportamentos prejudiciais ao esporte, incluindo conduta antidesportiva, brigas violentas ou comentários discriminatórios”. Dye foi obrigado a concluir um curso de sensibilidade como parte do processo de reintegração.

Dye foi selecionado para pilotar uma das cinco picapes da Kaulig Racing como parte de um programa da fábrica da RAM no retorno da montadora à NASCAR nesta temporada. AJ Allmendinger o substituiu ao volante da #10 em Darlington.

Corey LaJoie pilotará a picape #10 pelo restante do ano. A Kaulig declarou, em comunicado, que “aceitou a demissão de Daniel Dye e deseja a ele muito sucesso na busca de seus objetivos pessoais e profissionais”.

Ele terminou em 17º, 13º e 17º em suas três participações antes da suspensão. Ele também fez três largadas na O'Reilly Auto Parts Series pela AM Racing, com resultados de 21º, 20º e 15º.

Declaração de Dye

“Estou extremamente grato pelo tempo que passei na NASCAR Craftsman Truck Series e pela oportunidade de competir com a Kaulig Racing ao lado de alguns dos fãs mais apaixonados do automobilismo”, disse Dye em comunicado. “Neste momento, estou me afastando dessa função. A NASCAR desempenhou um papel significativo no meu desenvolvimento, e não levo essa oportunidade de forma leve".

“Após muita reflexão sincera e orientação de mentores em quem confio, decidi que a decisão mais inteligente para minha carreira é realinhar meu foco no meu objetivo de longo prazo de me tornar um piloto de sucesso no mais alto nível das corridas de stock car. Agora que estou reintegrado, estou otimista em relação ao que o futuro reserva e ansioso para trabalhar duro na minha próxima oportunidade".

"Este esporte e seus fãs significam tudo para mim, e mal posso esperar para voltar a ele, focado no verdadeiro objetivo mais do que nunca".

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