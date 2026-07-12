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Relato da corrida
NASCAR Truck Lime Rock

NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock

No final, foi um piloto veterano que conseguiu escapar do caos para subir à Victory Lane; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Grant Enfinger, No. 9 CR7 Motorsports Chevrolet

Pela primeira vez em 40 corridas, Grant Enfinger cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em uma prova da NASCAR Truck Series. Ao vencer em Lime Rock Park, o piloto da picape Chevrolet #9 conquistou sua 13ª vitória na carreira com a CR7 Motorsports.

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Enfinger assumiu a liderança na última relargada e, em seguida, segurou Landen Lewis para conquistar a vitória no circuito de estrada de Connecticut. Lewis terminou em segundo lugar, seu melhor resultado na carreira, enquanto Kaden Honeycutt se recuperou e terminou em terceiro após alguns momentos dramáticos no final da corrida.

 

“Eles nos forneceram ótimas picapes para circuitos mistos durante todo o ano”, disse Enfinger, que nunca havia vencido em um circuito assim antes. “Nossa melhor chance de vencer tem sido em circuitos mistos, mas tivemos problemas nas três corridas". 

"Desta vez, tivemos nossos problemas nos treinos. Quebrou um amortecedor, e [a equipe] fez um trabalho incrível só para nos colocar na pista para a classificação. Derek [Smith, chefe de mecânicos] fez um ótimo trabalho na corrida. Senti que tínhamos algo a nosso favor — não acho que poderíamos ter vencido o #11 [Honeycutt] e o #34 [Riggs] em uma disputa direta".

Sobre a disputa pela vitória, Enfinger acrescentou: “Vi o que aconteceu na corrida da ARCA, mas não queria largar em terceiro e abrir caminho à força para a vitória. Sei que isso é comum hoje em dia".

"Orei sobre isso, pensei bastante, mas queria vencer de forma honesta pela parte de fora. Tenho orgulho disso. Essa decisão envolveu muitos fatores. Não queria entrar na disputa e, propositalmente, tirar ele do caminho para vencer. Nós os vencemos na relargada".

Parker Kligerman terminou em quarto, Christian Eckes em quinto, Daniel Hemric em sexto, Andrés Pérez em sétimo, Tanner Gray em oitavo, Stewart Friesen em nono e Colin Braun em décimo.

Motorsport.com transmitiu a corrida de Lime Rock da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 100

2:22'59.644

   4 65  
2
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 100

+0.483

2:23'00.127

 0.483 6 43  
3
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 100

+1.734

2:23'01.378

 1.251 6 54  
4 United States P. Kligerman Spire Motorsports 77 Chevrolet 100

+4.733

2:23'04.377

 2.999 5 37  
5 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 100

+4.977

2:23'04.621

 0.244 10 32  
6 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 100

+5.440

2:23'05.084

 0.463 5 41  
7
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 100

+5.908

2:23'05.552

 0.468 5 37  
8 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 100

+6.265

2:23'05.909

 0.357 5 31  
9 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 100

+6.639

2:23'06.283

 0.374 8 28  
10 United States C. Braun Kaulig Racing 25 RAM 100

+7.061

2:23'06.705

 0.422 6 27  
11
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 100

+8.385

2:23'08.029

 1.324 6 27  
12
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 100

+8.825

2:23'08.469

 0.440 6 25  
13
L. Jackson Reaume Brothers Racing
 2 Ford 100

+10.135

2:23'09.779

 1.310 6 24  
14 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 100

+10.596

2:23'10.240

 0.461 5 23  
15
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 100

+10.736

2:23'10.380

 0.140 9 22  
16
W. Slimp Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 100

+11.439

2:23'11.083

 0.703 7 21  
17 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 100

+14.564

2:23'14.208

 3.125 6 20  
18
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 100

+15.348

2:23'14.992

 0.784 11 26  
19
G. Doyle TRICON Garage
 5 Toyota 100

+16.195

2:23'15.839

 0.847 8 18  
20
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 100

+18.313

2:23'17.957

 2.118 5 21  
21
L. Foster Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 100

+21.170

2:23'20.814

 2.857 6 16  
22
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 100

+25.812

2:23'25.456

 4.642 5 18  
23
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 99

+1 Volta

2:23'17.574

 1 Volta 9 33  
24
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 99

+1 Volta

2:23'21.845

 4.271 8 13  
25 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 98

+2 Voltas

2:23'12.652

 1 Volta 9 17  
26
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 98

+2 Voltas

2:23'15.802

 3.150 8 11  
27 United States J. Reaume Reaume Brothers Racing 22 Ford 98

+2 Voltas

2:23'24.742

 8.940 7 10  
28 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 90

+10 Voltas

2:07'11.463

 8 Voltas 5 9 Motor
29
T. Annunziata TRICON Garage
 1 Toyota 79

+21 Voltas

1:47'55.299

 11 Voltas 6 14 Motor
30
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 56

+44 Voltas

1:49'25.740

 23 Voltas 8 7 Eixo
31 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 50

+50 Voltas

58'16.439

 6 Voltas 3 6 Acidente
32 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 44

+56 Voltas

47'21.284

 6 Voltas 4 10 Acidente
33
B. Maier Niece Motorsports
 42 Chevrolet 33

+67 Voltas

56'29.456

 11 Voltas 5 4 Elétrico
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