NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock
No final, foi um piloto veterano que conseguiu escapar do caos para subir à Victory Lane; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Pela primeira vez em 40 corridas, Grant Enfinger cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em uma prova da NASCAR Truck Series. Ao vencer em Lime Rock Park, o piloto da picape Chevrolet #9 conquistou sua 13ª vitória na carreira com a CR7 Motorsports.
Enfinger assumiu a liderança na última relargada e, em seguida, segurou Landen Lewis para conquistar a vitória no circuito de estrada de Connecticut. Lewis terminou em segundo lugar, seu melhor resultado na carreira, enquanto Kaden Honeycutt se recuperou e terminou em terceiro após alguns momentos dramáticos no final da corrida.
“Eles nos forneceram ótimas picapes para circuitos mistos durante todo o ano”, disse Enfinger, que nunca havia vencido em um circuito assim antes. “Nossa melhor chance de vencer tem sido em circuitos mistos, mas tivemos problemas nas três corridas".
"Desta vez, tivemos nossos problemas nos treinos. Quebrou um amortecedor, e [a equipe] fez um trabalho incrível só para nos colocar na pista para a classificação. Derek [Smith, chefe de mecânicos] fez um ótimo trabalho na corrida. Senti que tínhamos algo a nosso favor — não acho que poderíamos ter vencido o #11 [Honeycutt] e o #34 [Riggs] em uma disputa direta".
Sobre a disputa pela vitória, Enfinger acrescentou: “Vi o que aconteceu na corrida da ARCA, mas não queria largar em terceiro e abrir caminho à força para a vitória. Sei que isso é comum hoje em dia".
"Orei sobre isso, pensei bastante, mas queria vencer de forma honesta pela parte de fora. Tenho orgulho disso. Essa decisão envolveu muitos fatores. Não queria entrar na disputa e, propositalmente, tirar ele do caminho para vencer. Nós os vencemos na relargada".
Parker Kligerman terminou em quarto, Christian Eckes em quinto, Daniel Hemric em sexto, Andrés Pérez em sétimo, Tanner Gray em oitavo, Stewart Friesen em nono e Colin Braun em décimo.
Motorsport.com transmitiu a corrida de Lime Rock da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|100
|
2:22'59.644
|4
|65
|2
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|100
|
+0.483
2:23'00.127
|0.483
|6
|43
|3
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|100
|
+1.734
2:23'01.378
|1.251
|6
|54
|4
|P. Kligerman Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|100
|
+4.733
2:23'04.377
|2.999
|5
|37
|5
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|100
|
+4.977
2:23'04.621
|0.244
|10
|32
|6
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|100
|
+5.440
2:23'05.084
|0.463
|5
|41
|7
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|100
|
+5.908
2:23'05.552
|0.468
|5
|37
|8
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|100
|
+6.265
2:23'05.909
|0.357
|5
|31
|9
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|100
|
+6.639
2:23'06.283
|0.374
|8
|28
|10
|C. Braun Kaulig Racing
|25
|RAM
|100
|
+7.061
2:23'06.705
|0.422
|6
|27
|11
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|100
|
+8.385
2:23'08.029
|1.324
|6
|27
|12
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|100
|
+8.825
2:23'08.469
|0.440
|6
|25
|13
|
L. Jackson Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|100
|
+10.135
2:23'09.779
|1.310
|6
|24
|14
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|100
|
+10.596
2:23'10.240
|0.461
|5
|23
|15
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|100
|
+10.736
2:23'10.380
|0.140
|9
|22
|16
|
W. Slimp Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|100
|
+11.439
2:23'11.083
|0.703
|7
|21
|17
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|100
|
+14.564
2:23'14.208
|3.125
|6
|20
|18
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|100
|
+15.348
2:23'14.992
|0.784
|11
|26
|19
|
G. Doyle TRICON Garage
|5
|Toyota
|100
|
+16.195
2:23'15.839
|0.847
|8
|18
|20
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|100
|
+18.313
2:23'17.957
|2.118
|5
|21
|21
|
L. Foster Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|100
|
+21.170
2:23'20.814
|2.857
|6
|16
|22
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|100
|
+25.812
2:23'25.456
|4.642
|5
|18
|23
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|99
|
+1 Volta
2:23'17.574
|1 Volta
|9
|33
|24
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|99
|
+1 Volta
2:23'21.845
|4.271
|8
|13
|25
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|98
|
+2 Voltas
2:23'12.652
|1 Volta
|9
|17
|26
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|98
|
+2 Voltas
2:23'15.802
|3.150
|8
|11
|27
|J. Reaume Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|98
|
+2 Voltas
2:23'24.742
|8.940
|7
|10
|28
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|90
|
+10 Voltas
2:07'11.463
|8 Voltas
|5
|9
|Motor
|29
|
T. Annunziata TRICON Garage
|1
|Toyota
|79
|
+21 Voltas
1:47'55.299
|11 Voltas
|6
|14
|Motor
|30
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|56
|
+44 Voltas
1:49'25.740
|23 Voltas
|8
|7
|Eixo
|31
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|50
|
+50 Voltas
58'16.439
|6 Voltas
|3
|6
|Acidente
|32
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|44
|
+56 Voltas
47'21.284
|6 Voltas
|4
|10
|Acidente
|33
|
B. Maier Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|33
|
+67 Voltas
56'29.456
|11 Voltas
|5
|4
|Elétrico
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